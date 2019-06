«Μονοπάτια Πολιτισμού»: Ευρωπαϊκό Βραβείο για την Πολιτιστική Κληρονομιά

Τον επιβλητικό και λιτό αρχαιολογικό χώρο του Τύμβου στον Μαραθώνα –ως ένα εμβληματικό ιστορικό τοπίο της χώρας μας– επέλεξαν η ηγεσία της Europa Nostra και εκπρόσωποι 43 χωρών απ’ όλη την Ευρώπη για την τοπική τελετή βράβευσης, την Τρίτη 18 Ιουνίου, του Προγράμματος «Μονοπάτια Πολιτισμού» της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) με το Ευρωπαϊκό Βραβείο για την Πολιτιστική Κληρονομιά / Βραβείο Europa Nostra 2019.

Με την ευγενική παραχώρηση του ΥΠΠΟΑ και τη συνεργασία του δήμου Μαραθώνα, σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Europa Nostra Hermann Parzinger, Πρόεδρος Prussian Cultural Heritage Foundation (Διευθυντής Μουσείων Βερολίνου), απένειμε στην ΕΛΛΕΤ το μοναδικό ευρωπαϊκό βραβείο πολιτιστικής κληρονομιάς φέτος για την χώρα μας, τονίζοντας την σημασία του προγράμματος τόσο στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης, όσο και στον τομέα της ευαισθητοποίησης για την αξία και την προστασία των ιστορικών και περιβαλλοντικά πολύτιμων τοπίων: «Τα “Μονοπάτια Πολιτισμού” αποτελούν εξαιρετικό παράδειγμα ενσωμάτωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού τοπίου. Το έργο έχει μια μεγάλη κοινοτική βάση που περιλαμβάνει πολλούς τοπικούς δήμους και τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ενώ είναι αδιαμφισβήτητη η συμβολή του στην οικονομική βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Το βραβείο παρέλαβε η Πρόεδρος της ΕΛΛΕΤ, Λυδία Καρρά, που εμπνεύστηκε το πρόγραμμα πριν από 8 περίπου χρόνια, δηλώνοντας την ικανοποίησή της για την αναγνώριση ενός προγράμματος που συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ενώ συμβάλλει αποδεδειγμένα στην βιώσιμη ανάπτυξη, μετατρέποντας κάθε επενδυόμενο ευρώ σε πολλαπλάσιο κέρδος για τις τοπικές κοινωνίες.

Κλείνοντας η κα Καρρά, δεν παρέλειψε να σταθεί στον ιδιαίτερο συμβολισμό του χώρου για την απονομή ενός ευρωπαϊκού βραβείου: ενός χώρου όπου 192 πολίτες της Αθήνας – πολίτες Ευρωπαίοι, υπερασπίσθηκαν το δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης, πολύτιμο για την Ευρώπη και τον κόσμο. Εξάλλου, η απαγγελία αποσπασμάτων από τον Ηρόδοτο για την ιστορική μάχη στα αγγλικά, από τον Γιάννη Σιμωνίδη που προηγήθηκε της βράβευσης, έδωσε τον τόνο της βραδιάς και συγκίνησε τους επισκέπτες.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια σημαντική δράση ευαισθητοποίησης, ανοιχτή σε όλους, για την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη: «Walk for the Heritage of Europe». Περισσότεροι από 200 συμμετέχοντες, εκπρόσωποι πολιτιστικών Οργανώσεων από 43 χώρες της Ευρώπης καθώς και μέλη και φίλοι της ΕΛΛΕΤ, με την συνεργασία και την ευγενική φροντίδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα (ΦΟΔΕΠΑΣΜ), περπάτησαν στο μαγικό τοπίο του Μαραθώνα-Σχινιά, σε ένα από τα μονοπάτια του προγράμματος «Μονοπάτια Πολιτισμού» της ΕΛΛΕΤ, καταλήγοντας στην ιστορική παραλία.

Η επίσημη τελετή απονομής των Βραβείων Europa Nostra 2019 θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στο Παρίσι –στο Μουσείο Λούβρου, παρουσία Ευρωπαίων ηγετών.

