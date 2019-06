Εντοπισμός και καταστροφή καρκινικών κυττάρων στο αίμα με λέιζερ

Τη δυνατότητα εντοπισμού και καταστροφής κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων (CTC) στο αίμα διαθέτει μια νέα συσκευή που ανέπτυξαν ερευνητές του UAMS (University of Arkansas for Medical Sciences) υπό τον Βλαντιμίρ Ζάροφ.

Η συσκευή, ονόματι Cytophone, διαθέτει τεχνολογίες λέιζερ, υπερήχων και τηλεφώνου. Σύμφωνα με το UAMS, είναι 1.000 φορές πιο ευαίσθητη από άλλες μεθόδους εντοπισμού CTC στο αίμα ασθενών με μελάνωμα- μια ιδιαίτερα θανατηφόρα μορφή καρκίνου του δέρματος.

Επίσης, το Cytophone έχει επιδείξει δυνατότητες εντοπισμού CTC ακόμα και όταν ο όγκος δεν φαίνεται στο δέρμα, είτε επειδή είναι πολύ μικρός είτε μετά τη χειρουργική του αφαίρεση, και να τα καταστρέφει χωρίς να βλάπτει τα κύτταρα του αίματος. Η έρευνα δημοσιεύτηκε με τίτλο «In Vivo Liquid Biopsy using Cytophone Platform for Photoacoustic Detection of Circulating Tumor Cells in Melanoma Patients» στο Science Translational Medicine.

«Οι μόνες μέθοδοι που υπάρχουν για τον εντοπισμό CTC βασίζονται κυρίως στη λήψη αίματος από τον ασθενή. Ένα μέσο δείγμα αίματος αποτελείται από μόλις μερικά ml, που μπορεί να έχουν ή να μην έχουν CTC. Αντίθετα, το Cytophone μπορεί να ελέγχει όλα τα πέντε λίτρα αίματός του, πιθανώς βρίσκοντας κάθε CTC. Δεν χρειάζεται βελόνα και δεν αφαιρείται αίμα» λέει ο Ζάροφ.

Η συσκευή είναι φορητή και βασίζεται σε μια αρχή ονόματι in vivo photoacoustic flow cytometry- μια τεχνολογία που χρησιμοποιεί παλμούς λέιζερ για να περνά από το δέρμα χωρίς τομές και μέσα στα αιμοφόρα αγγεία προκειμένου να παρακολουθεί αφύσικα κύτταρα και άλλα ίχνη/ ενδείξεις ασθενειών. Στην έρευνα περιγράφεται η πρώτη επίδειξη μη επεμβατικού εντοπισμού CTC απευθείας στο αίμα ασθενών με μελάνωμα: Όταν ένα CTC μελανώματος περάσει από το λέιζερ στα αγγεία, οι παλμοί λέιζερ θερμαίνουν τα νανοσωματίδια μελανίνης. Η ταχεία θερμική διαστολή τους παράγει έναν ήχο ο οποίος είναι ανιχνεύσιμος.

Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι η τεχνολογία αυτή δύναται να καταστρέφει τα CTC που εντοπίζονται, με αποτέλεσμα μια μεγάλη πτώση των αριθμών τους και την αποτροπή της εξάπλωσης της νόσου σε άλλα μέρη του σώματος (μετάσταση). Ως εκ τούτου, το Cytophone παρουσιάζει δυνατότητες χρήσης ως πλατφόρμα διάγνωσης/ θεραπείας ταυτόχρονα. Επίσης, η ομάδα του Ζάροφ έδειξε πως η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον εντοπισμό θρόμβων που σχετίζονται με τον καρκίνο- ένα σημαντικότατο αίτιο θανάτου μεταξύ καρκινοπαθών.