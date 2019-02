Πέθανε ο Mark Hollis, τραγουδιστής των Talk Talk

Ο Μαρκ Χόλις (Mark Hollis), ηγετική φιγούρα του post-punk γκρουπ Talk Talk, πέθανε σε ηλικία 64 ετών. Τον θάνατό του καλλιτέχνη ανακοίνωσε ο γιατρός και Ακαδημαϊκός Άντονι Κοστέλο.





Twitter έχει πλημμυρίσει μηνύματα για το θάνατο του Χόλις ενώ οι θαυμαστές του δημοσιεύουν τραγούδια του που αγαπήθηκαν.

Οι Talk Talk δημιουργήθηκαν το 1981 και μέσα σε μια δεκαετία περίπου κυκλοφόρησαν πέντε άλμπουμ. Γνώρισαν επιτυχία με τα synth pop κομμάτια «Talk Talk» που κυκλοφόρησε το 1982 και «It's my life» και «Such a Shame» το 1984, πριν εξερευνήσουν περισσότερο πειραματικούς ήχους μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1980.

Το επιδραστικό μουσικό σχήμα θεωρείται πως γεφύρωσε το κενό ανάμεσα στον νέο ρομαντισμό και το post rock και αναδιαμόρφωσε το μουσικό σκηνικό με μια σειρά από πολύ αξιόλογες κυκλοφορίες. Ο Χόλις υπήρξε ο βασικός τραγουδιστής του σχήματος και ο μουσικός που υπέγραψε την πλειονότητα των συνθέσεών του.





Οι Talk Talk έγιναν γνωστοί την δεκαετία του '80 με μια σειρά από σημαντικά για την εποχή τους άλμπουμ που ξεχώριζαν για την ιδιαίτερη παραγωγή τους όπως τα «It's My Life», «The Colour of Spring», «Spirit of Eden», «Laughing Stock» αν και ποτέ δεν γνώρισαν την επιτυχία στα chart όπως τους αναλογούσε.