Απάντηση Π. Πολάκη στον Επίτροπο Υγείας: «Το τσιγάρο θα το κόψω όταν το επιλέξω εγώ»

Με ανάρτησή του στο Facebook απάντησε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης στις επικρίσεις που δέχθηκε από τον Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ε.Ε. Βιτένις Αντριουκαΐτις, με αιχμή φωτογραφία που τον εικονίζει να καπνίζει σε συνέντευξη Τύπου.

«Το τσιγάρο θα το κόψω όταν το επιλέξω εγώ» αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο κ. Πολάκης, προσθέτοντας μεταξύ άλλων ότι ο ίδιος «ασχολείται τρία χρόνια με πιο σοβαρά πράγματα στο χώρο της υγείας από το τσιγάρο».

Υποστηρίζει ακόμη ότι την επίμαχη φωτογραφία «τράβηξε κρυφά κάποιος εκπρόσωπος εταιρείας υγειονομικού υλικού που είχαμε καλέσει σε συνάντηση διαπραγμάτευσης στο υπουργείο και τους αναγκάσαμε να κατεβάσουν 20% τις τιμές που πουλούσαν τα είδη τους στα νοσοκομεία»

Καλεί τέλος τον Ευρωπαίο Επίτροπο να ρωτήσει «έναν συνάδελφό του από την Ελλάδα, εκεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή» πόσα έδινε κάθε χρόνο σε ΜΜΕ «για προβολή μηνυμάτων της αντικαπνιστικής εκστρατείας τα οποία έπρεπε να προβάλουν δωρεάν».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Πολάκη:

«Προς κύριο Βιτένις Αντριουκαΐτις

Αυτός ο "τύπος" κύριε επίτροπε ασχολείται τρία χρόνια με πιο σοβαρά πράγματα στο χώρο της υγείας από το τσιγάρο. Μάθε πριν μιλήσεις!!!

Είναι ψέματα πως δεν φορούσε κάνεις γραβάτα όταν ήρθατε στο υπουργείο. Ο θυρωρός στην είσοδο φορούσε. Εγώ δεν φοράω. Οι γραβατωμένοι που πέρασαν από’ δω χρεωκόπησαν τη χώρα μας. Αυτούς πολεμάμε. Μάθε πριν μιλήσεις!!

Το τσιγάρο θα το κόψω όταν το επιλέξω με ελεύθερη βούληση εγώ (δεν αργεί η απόφαση, αλλά θα είναι δική μου).

Τη φωτογραφία που κρατάς την τράβηξε κρυφά κάποιος εκπρόσωπος εταιρείας Υγειονομικού υλικού που είχαμε καλέσει σε συνάντηση διαπραγμάτευσης στο υπουργείο και τους αναγκάσαμε να κατεβάσουν 20% τις τιμές που πουλούσαν τα είδη τους στα νοσοκομεία της χώρας μας (υλικά επεμβατικής καρδιολογίας).

Η φωτογραφία είναι όταν έληξε η συνάντηση και την αναπαρήγαγαν πολλά ΜΜΕ τηλεοπτικά και ιντερνετικά από τα οποία κόψαμε περίπου 6-10 εκατομμύρια ευρώ διαφημιστική δαπάνη το χρόνο που έπαιρναν ΚΑΚΩΣ από το υπουργείο Υγείας.

Ρώτα έναν συνάδελφό σου από την Ελλάδα, εκεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (φοράει και γραβάτα πάντα) πόσα τους έδινε κάθε χρόνο για προβολή μηνυμάτων της αντικαπνιστικής εκστρατείας τα οποία έπρεπε να προβάλουν δωρεάν!

OK "guy"?

Yours sincerely

Pavlos Polakis deputy Minister of Health»