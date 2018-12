Χημικές ουσίες σε σαμπουάν, κραγιόν κ.λπ. συνδέονται με την πρώιμη εφηβεία των κοριτσιών

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Για ποιο λόγο τα κορίτσια μπαίνουν νωρίτερα τα τελευταία χρόνια στην εφηβεία, έρχεται να απαντήσει μια νέα μελέτη με τίτλο «Association of phthalates, parabens and phenols found in personal care products with pubertal timing in girls and boys», η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Human Reproduction. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, ορισμένες χημικές ουσίες που υπάρχουν σε σαμπουάν, αρώματα, αποσμητικά, οδοντόκρεμες, σαπούνια κ.λπ. ευθύνονται για την πρώιμη εφηβεία των κοριτσιών.

Η ομάδα των ερευνητών από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, το Μπέρκλεϊ μαζί με τους τοπικούς παιδίατρους και τους εκπροσώπους των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) εξέτασε τα επίπεδα χημικών ουσιών όπως τα parabens, τις φαινόλες και τις φθαλικές ενώσεις στα καλλυντικά προϊόντα που χρησιμοποιούν οι γυναίκες και τα εαρά κορίτσια και όπως ανέφεραν, οι φθαλικές ενώσεις χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε αρωματισμένα αποσμητικά, σαμπουάν, σαπούνια, καλλυντικά, αρώματα, βερνίκια νυχιών κ.λπ. Τα parabens χρησιμοποιούνται επίσης σε καλλυντικά προϊόντα και σε προϊόντα προσωπικής υγιεινής όπως σαπούνια, σαμπουάν για τα μαλλιά, προϊόντα φροντίδας του δέρματος και κραγιόν.

Οι ερευνητές εξέτασαν 179 κορίτσια και 159 αγόρια που γεννήθηκαν από μητέρες που ζούσαν στην Καλιφόρνια μεταξύ των ετών 1999 και 2000. Συνολικά, 338 έγκυες γυναίκες μελετήθηκαν για τα επίπεδα αυτών των χημικών ουσιών κατά την εγκυμοσύνη τους και στη συνέχεια μελετήθηκαν τα επίπεδα αυτά στα παιδιά όταν ήταν εννέα ετών.

Η ομάδα εξέτασε την εποχή της έναρξης της εφηβείας μεταξύ των παιδιών παρακολουθώντας τα μέχρι την ηλικία των 13 ετών. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι η έκθεση σε αυτές τις χημικές ουσίες συνδέεται άμεσα με την πρώιμη έναρξη της εφηβείας μεταξύ των κοριτσιών, αλλά δεν επηρέασε τα αγόρια.

Τα δεδομένα της μελέτης κατατέθηκαν στο Αμερικανικό Κέντρο Αξιολόγησης της Υγείας των Μητέρων και των Παιδιών «Health Assessment of Mothers and Children of Salinas (CHAMACOS)».

Η Δρ Kim Harley, αναπληρώτρια καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, η οποία ηγήθηκε της μελέτης, εξήγησε ότι δύο από αυτά τα χημικά ήταν σημαντικά.

Όπως είπε οι μητέρες που είχαν τα υψηλότερα επίπεδα των δύο αυτών χημικών ουσιών στο σώμα τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δηλαδή του φθαλικού διαιθυλεστέρα που χρησιμοποιείται στα αρώματα και του triclosan, που είναι ένας αντιβακτηριακός παράγοντας σε ορισμένα σαπούνια και οδοντόκρεμες, είχαν κόρες οι οποίες μπήκαν στην εφηβεία νωρίτερα. Επίσης, συμπλήρωσε η Δρ. Harley, παρατήρησαν ότι τα κορίτσια με υψηλότερα επίπεδα parabens στον οργανισμό τους, στην ηλικία των εννέα ετών, εισήλθαν νωρίτερα στην εφηβεία.

Η Δρ Harley είπε ότι υπήρξε μια τάση των κοριτσιών να γίνουν έφηβες νωρίτερα από πριν και ήταν ανησυχητική. Τώρα η αιτία επιβεβαιώνεται με αυτήν τη μελέτη.

Η πρώιμη εφηβεία θα μπορούσε, όπως είπε, να σημαίνει προβλήματα υγείας αργότερα στη ζωή των κοριτσιών αυτών. Και εξήγησε ότι η πρόωρη εφηβεία στα κορίτσια αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων ψυχικής υγείας και ανάληψης κινδύνου ως εφήβων και αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών μακροπρόθεσμα, επομένως αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα και πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

Οι επιστήμονες τόνισαν, ότι αυτές οι χημικές ουσίες μιμούνται τις γυναικείες ορμόνες και αυτό θα μπορούσε να είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους τα αγόρια δεν βρέθηκαν να επηρεάζονται. Προειδοποιούν επίσης, ότι αυτό το φαινόμενο θα μπορούσε να συνδεθεί με τα αυξανόμενα ποσοστά παχυσαρκίας, τη στειρότητα και άλλα προβλήματα υγείας του πληθυσμού και ονομάζουν αυτές τις χημικές ουσίες «ενδοκρινικούς διαταράκτες».

Η ερευνητική ομάδα προτρέπει να ληφθούν προληπτικά μέτρα ώστε να σταματήσει αυτή η έκθεση εγκύων και παιδιών σε χημικά.

