Ιταλικό στιλ, για εμφανίσεις που ξεφεύγουν από τα κλισέ

Τι είναι αυτό που δίνει τόση αυτοπεποίθηση σε μία εμφάνιση που θα μπορούσε να ταιριάζει τόσο με τους διαδρόμους μίας τράπεζας, όσο και με ένα απογευματινό κάλεσμα κοντά στη θάλασσα;

Όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust, οι Ιταλοί έχουν βρει τις λύσεις εδώ και καιρό, φτάνει λοιπόν να εστιάσει κανείς στα στοιχεία εκείνα της ιστορίας τους που δημιουργούν την ιδιαίτερη αισθητική αυτού του outfit.

INICONSWETRUST

Ένα ριγέ πλεκτό που θυμίζει μαρινιέρα δίνει την εντύπωση ότι είναι κανείς έτοιμος για διακοπές, δημιουργώντας ένα δυνατό κωδικοποιημένο στίγμα.

Η τέχνη που φέρνει το δέσιμο ενός μαντηλιού πάνω από το πλεκτό μπορεί να ανυψώσει το outfit, αρκεί να ακολουθήσει κάποιος τις οδηγίες ενός καλού πωλητή ή να μιμηθεί το δέσιμο ενός style guru του παρελθόντος.

Ένα λινό σακάκι -συνδυασμένος στη συγκεκριμένη περίπτωση με ένα σκούρο μπλε παντελόνι- βγάζει πάντα από τη δύσκολη θέση όποιον πρέπει επειγόντως να εμφανιστεί καλοντυμένος.

INICONSWETRUST

Όσο για τα παπούτσια, τα loafers είναι το φετίχ της φετινής σεζόν.

THE LOOK

Σακάκι από λινό και βαμβάκι, ριγέ πλεκτό και παντελόνι από βαμβάκι όλα Gant, διαθέσιμα από τις Gant Boutique.

Μεταξωτό μαντήλι για το λαιμό Hermes, διαθέσιμο από την Hermes Boutique.

Γυαλιά ηλίου Moscot, διαθέσιμα από το Tartaras Eyewear.

INICONSWETRUST

Δερμάτινα loafers από την συλλογή του Classico, διαθέσιμα online στο www.classico.gr

Ρολόι από ατσάλι ΙWC από τη συλλογή «Portugieser» με δερμάτινο κροκό λουράκι, διαθέσιμο στο www.iwc.com/en/retail/.

Πηγή: In Icons We Trust

