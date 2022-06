Αμερικανικά βραβεία FXExpress: Καλύτερο νησί στην Ευρώπη η Σαντορίνη - Διακρίσεις και για Μύκονο, Κρήτη

Περισσότεροι από 500.000 ταξιδιώτες από την Αμερική αναμένονται φέτος στην Ελλάδα, καθώς η αμερικανική αγορά επανακάμπτει εντυπωσιακά.

Το υψηλό ενδιαφέρον των Αμερικανών για την Ελλάδα επιβεβαιώνεται και από τις κορυφαίες διακρίσεις που απέσπασε η χώρα μας στα Leisure Lifestyle Awards και στα Wherever Awards, τα οποία φέτος διοργανώνουν από κοινού το κορυφαίο περιοδικό «Global Traveler’s & Leisure Lifestyle» και η τουριστική ιστοσελίδα με ειδίκευση στις οικογενειακές διακοπές Whereverfamily.com, που ανήκουν στην αμερικανική εκδοτική εταιρεία FXExpress Publications Inc.

Συγκεκριμένα, με βάση τις επιλογές του αναγνωστικού κοινού των δύο μέσων, στα Leisure Lifestyle Awards:

Η Ελλάδα κέρδισε το βραβείο «Καλύτερα Ιστορικά Αξιοθέατα Διεθνώς» (Best Historical Attractions International).

Παράλληλα, η Σαντορίνη αναδείχθηκε για ένατη συνεχόμενη χρονιά ως το «Καλύτερο νησί στην Ευρώπη» (Best Island in Europe).

Στα ίδια βραβεία, η Μύκονος κατέλαβε την 3η θέση στην κατηγορία «Καλύτερο νησί στην Ευρώπη» και την 7η θέση παγκοσμίως στην κατηγορία «Καλύτερες παραλίες» (Best beaches), ενώ η Κρήτη την 8η θέση στην κατηγορία «Καλύτερο νησί στην Ευρώπη».

Ταυτόχρονα, στα Wherever Awards η Ελλάδα κατατάχθηκε στην 2η θέση της κατηγορίας «Καλύτερος προορισμός της χρονιάς για διαγενεακές οικογενειακές διακοπές» (Best Family-Friendly Multigenerational Destination of the Year), με πρώτη την Ιρλανδία και τρίτη την Ιταλία.

Οι ψηφοφορίες και για τα δύο βραβεία ξεκίνησαν στις 14 Δεκεμβρίου 2021, με αυτήν για τα Leisure Lifestyle Awards να ολοκληρώνεται στις 30 Απριλίου 2022 και για τα Wherever Awards στις 30 Μαρτίου 2022.

Οι νικητές θα τιμηθούν σε εορταστική δεξίωση που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 7 Ιουνίου 2022, ενώ τα ελληνικά βραβεία θα παραλάβει ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Βόρειας Αμερικής, Κωνσταντίνος Χαροκόπος.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Leisure Lifestyle Awards 2022 εδώ και για τα Wherever Awards 2022 εδώ.