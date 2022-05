Απασχόληση: Τι ζητούν οι Gen Z και οι Millennials από τους εργοδότες τους - Για τι ανησυχούν

Gen Z και Millennials είναι δύο γενιές που ανησυχούν βαθιά για την κατάσταση στον κόσμο. Ανησυχούν για το κόστος διαβίωσης, την κλιματική αλλαγή, την οικονομική ανισότητα, τις γεωπολιτικές συγκρούσεις, τη συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19 και είναι αποφασισμένοι να συμβάλλουν σε θετικές κοινωνικές αλλαγές.

Ωστόσο, παλεύουν και με προκλήσεις στην καθημερινότητά τους, όπως το οικονομικό άγχος, η απουσία ισορροπίας μεταξύ προσωπικής ζωής και εργασίας και τα συνεχή σταθερά υψηλά επίπεδα άγχους. Σύμφωνα με έρευνα της Deloitte, εκφράζουν ανησυχία σχετικά με το κόστος διαβίωσης, καθώς σχεδόν οι μισοί ζουν με το άγχος για τον επόμενο μισθό τους

Επίσης, ο μισθός και η εργασιακή εξάντληση (burnout) είναι οι κύριοι λόγοι για αλλαγή εργασίας· η ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής είναι το κύριο μέλημά τους για την επιλογή νέας εργασίας

Παίρνουν επίσης πρωτοβουλίες για να μειώσουν το προσωπικό τους αποτύπωμα στο περιβάλλον, όμως πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις δεν κάνουν αρκετά σχετικά με αυτό.

«Η φετινή έκθεση δείχνει ότι πολλοί Gen Zs και Millennials επαναπροσδιορίζουν τις προτεραιότητές τους, καθώς παλεύουν με τη συνεχή αναστάτωση και την αβεβαιότητα των τελευταίων ετών. Αυτό έχει οδηγήσει σε έναν επαναπροσδιορισμό της εργασίας που έχει ενθαρρύνει πολλούς να απαιτήσουν βιώσιμες αλλαγές, όπως είναι οι υψηλότερες αποζημιώσεις, η ουσιαστικότερη και ευέλικτη εργασία, περισσότερες ενέργειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πιο αυξημένη εστίαση στην ευημερία (well-being). Είναι επείγουσα ανάγκη και ευκαιρία για τους business leaders να επαναπροσδιορίσουν την εμπειρία των εργαζομένων ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες τους» αναφέρει η Michele Parmelee, Deloitte Global Deputy CEO και Chief People and Purpose Officer.

Το κόστος διαβίωσης είναι μείζον θέμα

Φέτος, οι Gen Zs και οι Millennials ανέφεραν το κόστος ζωής ως την κύρια προσωπική τους ανησυχία, ακολουθούμενη από την κλιματική αλλαγή. H ανησυχία για το κόστος ζωής μπορεί να είναι σύμπτωμα της εποχής, δεδομένου και του αυξημένου πληθωρισμού, αλλά αφορά επίσης και ζητήματα που αυτές οι γενιές εκφράζουν τα τελευταία 11 χρόνια που η Deloitte διεξάγει την έρευνα: Δεν αισθάνονται οικονομική ασφάλεια σε προσωπικό επίπεδο, και σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο ανησυχούν βαθιά για την οικονομική ανισότητα.

Μόλις το ένα τέταρτο των Gen Zs (25%) και των Millennials (21%) είπαν ότι μπορούν να πληρώσουν με άνεση τα μηνιαία τους έξοδα, και σχεδόν οι μισοί ζουν με το άγχος για τον επόμενο μισθό. Αυτό πιθανά επηρεάζει την ικανότητά τους να αποταμιεύουν και εξηγεί γιατί τρεις στους δέκα ερωτηθέντες δεν νιώθουν σίγουροι ότι θα μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν με οικονομική άνεση. Στο μεταξύ, περίπου τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η οικονομική ανισότητα αυξάνεται, και μόνο το 28% πιστεύει ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας τους θα βελτιωθεί τον επόμενο χρόνο.

Μερικοί Gen Zs και millennials αναλαμβάνουν δεύτερη δουλειά και επαναπροσδιορίζουν τις εργασιακές τους συνήθειες για να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά τους προβλήματα. Το 43% των Gen Zs και το 33% των millennials έχουν πέρα από την κύρια εργασία τους και μια δουλειά μερικούς ή πλήρους απασχόλησης. Αξιοποιούν επίσης τα οικονομικά οφέλη της απομακρυσμένης εργασίας ενώ ένα μικρό αλλά αυξανόμενο ποσοστό εργαζομένων μετακομίζει σε λιγότερο ακριβές πόλεις.

Η Μεγάλη Παραίτηση δίνει στους εργαζόμενους τον πρώτο λόγο

Η αφοσίωση των εργαζομένων είναι αυξημένη σε σχέση με την περσινή έρευνα, πιθανώς επειδή πολλοί άλλαξαν δουλειά τον τελευταίο χρόνο. Ωστόσο τέσσερις στους δέκα Gen Zs και σχεδόν ένα τέταρτο millennials θέλουν ακόμη να παραιτηθούν από τη δουλειά τους μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, και σχεδόν το ένα τρίτο θα το έκανε χωρίς να έχει βρει άλλη εργασία.

Ο μισθός, τα προβλήματα ψυχικής υγείας στον χώρο εργασίας και η εργασιακή εξουθένωση είναι οι κύριοι λόγοι που οι ερωτηθέντες παραιτήθηκαν από τη δουλειά τους τα τελευταία δύο χρόνια. Ωστόσο, στην επιλογή νέας εργασίας κορυφαίες προτεραιότητες είναι η ισορροπία προσωπικής ζωής και εργασίας καθώς επίσης η εκπαίδευση και η εξέλιξη.

Οι ερωτηθέντες βλέπουν την ευέλικτη εργασία ως έναν τρόπο για να βρουν ισορροπία στη ζωή τους: Αποταμιεύουν χρήματα και έχουν χρόνο για τους ανθρώπους τους και τις δραστηριότητες που τους ενδιαφέρουν. Τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων είπαν ότι θα προτιμούσαν υβριδική ή εξ αποστάσεως εργασία και πολλοί από αυτούς θα ήθελαν πιο ευέλικτο ωράριο.

Ο εταιρικός σκοπός εξακολουθεί να είναι καθοριστικός για την προσέλκυση και τη διατήρηση των εργαζομένων. Σχεδόν δύο στους πέντε ερωτηθέντες είπαν ότι έχουν απορρίψει μια ανάθεση εργασίας ή μια θέση επειδή δεν συμβάδιζε με τις αξίες τους. Στο μεταξύ, όσοι είναι ικανοποιημένοι με τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των εργοδοτών τους- όπως και με τις προσπάθειές τους για τη δημιουργία μιας πιο συμπεριληπτικής κουλτούρας και κουλτούρας διαφορετικότητας- είναι πιο πιθανό να παραμείνουν με τον εργοδότη τους μακροπρόθεσμα.

Αυξανόμενη έμφαση στη δράση για το κλίμα - τόσο σε ατομικό όσο και σε επίπεδο οργανισμών

Η κλιματική αλλαγή συνεχίζει να αποτελεί βασική ανησυχία για τους Gen Zs και τους millennials. Τρία τέταρτα των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι ο κόσμος βρίσκεται σε οριακό σημείο ως προς την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και σχεδόν δύο τρίτα έχουν ήδη επηρεαστεί προσωπικά από έντονα καιρικά φαινόμενα, τονίζοντας την ανάγκη για επείγουσα δράση.

Εννιά στους δέκα ερωτηθέντες καταβάλλουν προσπάθειες να προστατέψουν το περιβάλλον - πρωταρχικά εστιάζοντας σε καθημερινές ενέργειες, όπως το να χρησιμοποιούν μεταχειρισμένα και ανακυκλώσιμα προϊόντα ή με το να αγοράζουν τοπικά και βιολογικά τρόφιμα. Οι Gen Zs και οι Millennials είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν περισσότερα σε βιώσιμα προϊόντα αλλά οι οικονομικοί περιορισμοί μπορεί να καθιστούν δύσκολη την επένδυση σε πιο ακριβά αντικείμενα όπως φωτοβολταϊκά και ηλεκτρικά οχήματα. Ωστόσο, οι μισοί από τους ερωτηθέντες είπαν ότι σχεδιάζουν να κάνουν αυτές τις αγορές στο μέλλον.

Μόνο λίγοι ερωτηθέντες υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις κάνουν αρκετά για να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι οι Gen Zs και millennials ζητούν περισσότερη δράση, ασκώντας πίεση στους εργοδότες τους να επενδύσουν σε ορατές καθημερινές περιβαλλοντικές δράσεις στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν άμεσα. Η απαγόρευση για τη χρήση πλαστικών μιας χρήσης ήταν η προκρινόμενη πρόταση ακολουθουμένη από οφέλη και εκπαίδευση σχετικά με τη βιωσιμότητα-ενθαρρύνοντας εν τέλει τους εργαζόμενους να κάνουν πιο οικολογικές επιλογές στην καθημερινή τους ζωή.

Οι εργαζόμενοι εστιάζουν περισσότερο την προσοχή τους στην ψυχική υγεία, αλλά τα επίπεδα άγχους και εργασιακής εξουθένωσης παραμένουν υψηλά

Τα επίπεδα άγχους συνεχίζουν να είναι υψηλά ανάμεσα στους ερωτηθέντες, κυρίως στους Gen Zs. Σχεδόν μισοί από τους Gen Zs (46%) και τέσσερις στους δέκα millennials (38%) είναι αγχωμένοι όλη ή την περισσότερη ώρα. Και σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες νιώθουν εξαντλημένοι λόγω της πίεσης από το φόρτο εργασίας -σχεδόν το ίδιο ποσοστό των ερωτηθέντων δηλώνει ότι πολλοί από τους συναδέλφους τους έφυγαν πρόσφατα από την εργασία τους λόγω εργασιακής εξάντλησης. Αυτό σηματοδοτεί ένα πρόβλημα διατήρησης των εργαζομένων, όμως ένας στους πέντε Gen Zs και millennials δεν πιστεύουν ότι οι εργοδότες τους το παίρνουν στα σοβαρά ή ότι λαμβάνουν μέτρα για να το αποτρέψουν.

Η έρευνα ανέδειξε ότι οι Gen Zs και οι millennials πιστεύουν πως οι εργοδότες τους έχουν επικεντρωθεί περισσότερο στην ευημερία (well-being) και στην ψυχική τους υγεία από την έναρξη της πανδημίας και μετά. Ωστόσο λιγότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες πιστεύουν ότι αυτό είχε ουσιαστικό αντίκτυπο στους εργαζόμενους.

«Τα επίπεδα άγχους δεν είναι πιθανό να ελαττωθούν όσο οι παγκόσμιες απειλές και η συνεχιζόμενη αναστάτωση από την πανδημία συνεχίζει να επηρεάζει την καθημερινή ζωή και την μακροπρόθεσμη άποψη των Gen Zs και των millennials για τον κόσμο» προσθέτει η Parmelee. «Οι business leaders πρέπει να παίξουν ρόλο στην καλύτερη υποστήριξη της ψυχικής υγείας στην εργασία και στον περιορισμό των αιτιών του στρες και της εξουθένωσης. Η διάθεση καλυτέρων πόρων για την ψυχική υγεία, ο καθορισμός των ορίων για την προστασία της ισορροπίας ανάμεσα στην εργασία και στην προσωπική ζωή, η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς διακρίσεις και η ενθάρρυνση των ανθρώπων τους να φέρουν την αλλαγή είναι μόνο μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι business leaders να υποστηρίξουν έναν χώρο εργασίας με καλύτερη ψυχική υγεία».

Για περισσότερες πληροφορίες και για τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας «Deloitte's 2022 Gen Z and Millennial Survey», επισκεφτείτε τη σελίδα: Deloitte’s 2022 Gen Z and Millennial Survey

Για να μάθετε περισσότερα για τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την ψυχική υγεία, διαβάστε το , The Mental Health of Gen Zs and Millennials in the New World of Work.

Μεθοδολογία

Η Έκθεση του 2022 αντικατοπτρίζει τις απαντήσεις της έρευνας 14,808 Generazion Zs και 8,412 millennials (συνολικά 23,220 ερωτηθέντες), από 46 χώρες από τη Βόρεια Αμερική, τη Λατινική Αμερική, τη Δυτική Ευρώπη, την Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία του Ειρηνικού Ωκεανού. Η έρευνα διεξήχθη με τη χρήση διαδικτυακής αυτοσυμπληρούμενης συνέντευξης. Η έρευνα ολοκληρώθηκε μεταξύ 24 Νοεμβρίου 2021 και 4 Ιανουαρίου 2022.

Επιπλέον της έρευνας, τον Απρίλιο του 2022, πραγματοποιήθηκε μια διαδικτυακή ποιοτική αξιολόγηση σε 15 Gen Zs και millennials από την Αυστραλία, την Ινδία, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν προσωπικές τους σκέψεις σε ερωτήσεις σχετικές με τις κοινωνικές τους ανησυχίες, τα οικονομικά, το μέλλον της εργασίας, την κλιματική αλλαγή και την ψυχική υγεία.

Η Έκθεση αντιπροσωπεύει ένα ευρύ φάσμα ερωτηθέντων, από στελέχη σε επιτελικές θέσεις σε μεγάλους οργανισμούς, έως συμμετέχοντες στην gig economy, αυτούς που αναλαμβάνουν μη αμειβόμενη εργασία ή είναι άνεργοι. Επιπλέον, η ομάδα των Gen Z περιλαμβάνει φοιτητές που σπουδάζουν ή έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, έχουν κάνει ή σκοπεύουν να κάνουν επαγγελματικές σπουδές, και άλλους που είναι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και είτε στοχεύουν να συνεχίσουν στην ανώτατη εκπαίδευση είτε όχι.

Όπως αναφέρεται στην έρευνα, οι Gen Z ερωτηθέντες γεννήθηκαν μεταξύ του Ιανουαρίου του 1996 και του Δεκεμβρίου του 2003 και οι ερωτηθέντες που αντιπροσωπεύουν τους millennials γεννήθηκαν μεταξύ του Ιανουαρίου 1983 και του Δεκεμβρίου 1994.