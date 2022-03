«Atelier Vassiliki»: Από τη Θεσσαλονίκη στη διεθνή αγορά με πλεκτά είδη αυστηρά χειροποίητα

Θεσσαλονίκη- της Βάσως Βεγίρη

Να σε προσεγγίζει η βρετανική Vogue ενώ είσαι νέα παρουσία στον χώρο της μόδας ασφαλώς δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Όταν όμως έχεις να "πεις"-επιδείξεις κάτι πρωτότυπο και αυστηρά χειροποίητο συμβαίνει.

Ο λόγος για τη Θεσσαλονικιά σχεδιάστρια Βασιλική Ορνιθοπούλου, δημιουργό του "Atelier Vasssiliki", που από το 2019 και παρά τις αντίξοες συνθήκες που ακολούθησαν (πανδημία και συνακόλουθη οικονομική αναταραχή-κρίση) έχει αφοσιωθεί στη δημιουργία πλεκτών ειδών ένδυσης και αξεσουάρ, με σχέδια που δίνουν τη δυνατότητα στις γυναίκες να έχουν αυτοπεποίθηση και δημιουργική με το στυλ τους.

Όλα τα κομμάτια - το καθένα χειροποίητο και μοναδικό - είναι κατασκευασμένα με λεπτές τεχνικές πλεξίματος, χρησιμοποιώντας premium υλικά για να εξασφαλιστεί μακροζωία και συνδυάζοντας σε πρωτότυπες και θηλυκές γραμμές την απαλότητα του μαλλιού με πέτρες, φτερά, βιολογικές γούνες και άλλα υλικά της φύσης.

Τα ρούχα και οι τσάντες της εταιρείας είναι όλα 100% χειροποίητα, φτιαγμένα με αγάπη και λεπτοδουλεμένες βελονιές, που αναδεικνύουν την απαλότητα και τη θαλπωρή του πλεκτού, και κατασκευασμένα αποκλειστικά στο χέρι, δηλαδή δεν υπάρχει δεύτερο όμοιο (one-piece only)."Τα είδη μας - επισημαίνει σχετικά στο naftemporiki.gr η σχεδιάστρια - είναι αυστηρά χειροποίητα, επομένως υπάρχει μόνο ένα κομμάτι σε κάθε χρώμα. Είναι μοναδικά όσο κάθε γυναίκα!".

Η εταιρεία διαθέτει e-shop, καθώς επίσης και σημεία πώλησης στο αεροδρόμιο "Μακεδονία" της Θεσσαλονίκης και στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης, ενώ βρίσκεται σε συζητήσεις για αντίστοιχη παρουσία σε επιλεγμένα ελληνικά νησιά και σκοπεύει να "κατέβει" και στην Αθήνα. Παράλληλα δρομολογεί συνεργασία για διαδικτυακές πωλήσεις στην Αυστραλία, ενώ διαθέτει πελατολόγιο - μεταξύ άλλων - και στη Βρετανία, μέσω και της παρουσίας της στη βρετανική Vogue.

Παράλληλα, συμμετέχει σε εκθέσεις και events μόδας, μεταξύ των οποίων σε Catwalks του NGFL και σε επίδειξη του The Pop Up Project στο Μουσείο Γουλανδρή, ενώ προσεχώς (στα μέσα Απριλίου) θα πάρει μέρος στο The Pop Up Project EXCLUSIVE, που θα διεξαχθεί στη Βιβλιοθήκη-Ίδρυμα Σπύρου Λοβέρδου στην καρδιά της Κηφισιάς, στην Αθήνα.

Το...κληρονομικό ταλέντο

Η ιστορία της Βασιλικής στον χώρο της πλεκτής μόδας ξεκινάει από την ηλικία των 10 ετών. "Η εικόνα της γιαγιάς μου να πλέκει ήταν αυτή που μου έμεινε ανεξίτηλη στην παιδική μου μνήμη. Από μικρή, ότι είχε να κάνει με εργόχειρα με γοήτευε και επιδίωκα να το μάθω. Μου άρεσε η ιδέα να πιάνω μια κλωστή και με τα χέρια μου να της δίνω όποιο σχήμα θέλω. Μια απλή κλωστή κι ένα ενδιάμεσο εργαλείο αρκούσε για να δώσω νέα πνοή στα ρούχα μου, μην έχοντας δυνατότητα να αγοράσω καινούργια.

Περισσότερο όμως, με έλκυε η μόδα, όχι η μόδα των περιοδικών, αλλά το στυλ. Κι επειδή με τα χρόνια κατάλαβα ότι το στυλ είναι αυτό που διαφοροποιεί τους ανθρώπους, θέλησα να το εξελίξω με τις δικές μου μοναδικές, χειροποίητες, πλέκτες δημιουργίες. Η αρχή έγινε με μεταποιήσεις πάνω στα δικά μου ρούχα και αξεσουάρ και με τον καιρό άρχισα να δουλεύω πάνω σε ρούχα φίλων, συγγενών και έπειτα πελατών.

Κάπως έτσι η αγάπη μου για το πλεκτό, από χόμπι εξελίχθηκε σε επάγγελμα και η πρώτη κολεξιόν του Atelier Vasiliki παρουσιάστηκε επίσημα το 2019. Από τότε λοιπόν που ήμουν μικρή έως και σήμερα δίνω πάντα την ίδια συμβουλή: το στυλ μας κάνει να είμαστε διαφορετικές και μοναδικές! Απολαύστε το και κατακτήστε το!"