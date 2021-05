Market Beat: Την αγορά κινεί η αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων και αυτή στους δείκτες της MSCI

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Το μήνυμα από το ταμπλό ήταν πως δεν είναι εύκολο να συνεχιστεί η άνοδος, όσο τα δεδομένα συντηρούν την διάθεση για προσμονή, ως την ώρα που θα ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών. Ας συνεδριάζει η αρμόδια επιτροπή για την άρση των μέτρων, η καλοκαιρινή σαιζόν είναι πλέον στα χέρια άλλων. Εκείνων που καθοδηγούν υγειονομικά τους πολίτες των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών και όχι μόνο. Οι ξένοι εξάγουν συμπεράσματα από τα στατιστικά σχετικά με τα κρούσματα και τους νοσηλευόμενους για Covid-19. Είτε για να κατευθύνουν τις επενδύσεις τους, είτε για να πληροφορήσουν κατάλληλα τους πολίτες τους, ώστε η επιστροφή τους από τις διακοπές να μην απειλήσει τις οικονομικές δραστηριότητές τους το φθινόπωρο.

Η παρουσία επενδυτών που επιμένουν στην ρευστοποίηση θέσεων και η κυκλικότητα στην υπεροχή της προσφοράς έναντι της ζήτησης στις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίηση τονίζουν πως η συσσώρευση είναι επίσης άμυνα από την πλευρά των αισιόδοξων παραγόντων της αγοράς. Ο Μάιος δεν θα στερηθεί γεγονότων ικανών να ενεργοποιήσουν τους επενδυτές με αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας με πλησιέστερη την αναβάθμιση των δεικτών της MSCI.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Οι επενδυτές στη Wall Street αποφάσισαν να ξεπεράσουν εν μέρει τις ανησυχίες από τη δήλωση της υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν για πιθανή αύξηση των επιτοκίων, εστιάζοντας παράλληλα στα εταιρικά αποτελέσματα και στις ανακοινώσεις μακροοικονομικών στοιχείων. Σε αυτό το πεδίο ο δείκτης μη μεταποιητικής δραστηριότητας ISM υποχώρησε τον Απρίλιο στις 62,7 μονάδες, από 63,7 τον προηγούμενο μήνα, που ήταν η μεγαλύτερη μέτρηση στην ιστορία της χώρας. Επίσης ήταν μικρότερη των προσδοκιών, η αύξηση των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Απρίλιο, σε σύγκριση με ένα μήνα πριν. Σύμφωνα με τα στοιχεία ADP που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη ο αριθμός τους αυξήθηκε, κατά 742.000.

Ο Dow Jones ενισχύθηκε +0,29% ή 97,3 μονάδες στις 34.230,34 ενώ ο S&P 500 σημείωσε οριακή άνοδο μόλις 0,07% στις 4,167,6 μονάδες ενώ ο Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα -0,37% στις 13.582,42 μονάδες.

Στον βιομηχανικό Dow Jones, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι τίτλοι των Dow Inc. (+3%) και Chevron (+2,7%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των Boeing (-2,2%) και Walt Disney (-1,2%).

Από τα εταιρικά, θεωρήθηκαν ικανοποιητικά τα αποτελέσματα τριμήνου της General Motors καθώς τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 2,25 δολάρια ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν κέρδη μόλις στο 1,04 δολάρια. Καλά επίσης αποτελέσματα τριμήνου ανακοίνωσε και ο όμιλος των New York Times. Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε κατά δύο μονάδες βάσης στο 1,57%, ενώ το δολάριο ενισχύθηκε οριακά έναντι του ευρώ που αγόραζε 1,2003 δολάρια.

Η τιμή του αργού πετρελαίου WTI κινήθηκε χαμηλότερα 0,5% στα 65,37 δολάρια ανά βαρέλι ενώ η τιμή του χρυσού σημείωσε άνοδο 0,5% στα 1.784 δολάρια την ουγκιά.

Ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε νέο ρεκόρ βίου την Τετάρτη καθώς συνεχίστηκε η περίοδος δημοσίευσης ισχυρών εταιρικών κερδών και μειώθηκαν οι φόβοι για αύξηση των επιτοκίων. Ήταν το 22ο ρεκόρ του Dow στο 2021 ισοφαρίζοντας τον αριθμό των εγγραφών ιστορικών υψηλών που ο δείκτης blue-chip εμφάνισε σε όλο το 2019, σύμφωνα με την Dow Jones Market Data. Το επόμενο νέο υψηλό του αν σημειωθεί θα είναι το μεγαλύτερο πλήθος σε ένα ημερολογιακό έτος από το 2017, όταν εμφανίστηκαν 71.

Οι μετοχές έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες καθώς η οικονομία επουλώνεται από την επιβράδυνση που προκάλεσε η πανδημία και τα εταιρικά κέρδη ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Το S&P 500 σημείωσε 25 εγγραφές ρεκόρ βίου το 2021 και κέρδισε 11%.

ΕΥΡΩΠΗ

Μετά από μια σημαντική πτώση την Τρίτη οι επενδυτές στην Ευρώπη έστρεψαν την προσοχή τους στις ανακοινώσεις μακροοικονομικών δεδομένων και στα εταιρικά αποτελέσματα. Ο τελικός δείκτης ΡΜΙ των υπεύθυνων προμηθειών στις εταιρίες παροχής υπηρεσιών ανήλθε στις 50,5 μονάδες, από 49,6 τον Μάρτιο, υψηλότερα από την πρώτη εκτίμηση για 50,3 μονάδες. Κάθε τιμή άνω του 50 υποδηλώνει επιστροφή της δραστηριότητας σε φάση ανάπτυξης ενώ κάτω από εκεί σημαίνει παραμονή σε συρρίκνωσή της Για αυτό ο τελικός σύνθετος δείκτης ΡΜΙ αυξήθηκε στις 53,8 μονάδες, από 53,2 τον Μάρτιο. Η μεγαλύτερη ανάπτυξη υπήρξε στη Γερμανία, με τον σύνθετο ΡΜΙ στις 55,8 μονάδες, ενώ δεύτερη ακολούθησε η Ισπανία με 55,2 μονάδες.

Επίσης οι τιμές παραγωγού στην ευρωζώνη τον Μάρτιο αυξήθηκαν κατά 1,1%, σε σύγκριση με έναν μήνα πριν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι τιμές παραγωγού ενισχύθηκαν κατά 1,2% σε μηνιαία βάση. Τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην άνοδο είχαν οι τιμές Ενέργειας, που ήταν 1,9% υψηλότερες σε μηνιαία βάση.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές λόγω των ανωτέρω σημείωσαν την καλύτερη ημερήσια επίδοση σε βάθος χρόνου περίπου δύο μηνών την Τετάρτη, ανακάμπτοντας από μια απότομη πτώση στην προηγούμενη συνεδρία. Οι μετοχές εταιριών πρώτων υλών έφτασαν στο υψηλό 10 ετών, ενώ τα στοιχεία έδειξαν ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα της ζώνης του ευρώ ενισχύθηκε τον Απρίλιο.

Στα χρηματιστήρια, ο Stoxx 600 ενισχύθηκε 1,82% στις 441,55 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κινήθηκε υψηλότερα 1,68% στις 7.039,30 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη σημείωσε άνοδο 2,12% στις 15.170,78 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 1,4% στις 6.339,47 μονάδες. Στα χρηματιστήρια της περιφέρειας του ευρώ ο ιταλικός ΜΙΒ κέρδισε +2,03%, ενώ ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35 ενισχύθηκε +1,56%.

Ο δείκτης των εταιριών παραγωγής βασικών πόρων της Ευρώπης σημείωσε άνοδο 4,7% φθάνοντας στην κορυφή 10 ετών, με τις μεγάλες εισηγμένες στο Λονδίνο να οδηγούν σε κέρδη καθώς οι τιμές του χαλκού έφτασαν στα υψηλά της δεκαετίας από την αισιοδοξία για μια ταχεία ανάκαμψη στην παγκόσμια οικονομία. Ο δείκτης σημείωσε επίσης την καλύτερη μέρα του σε σχεδόν ένα χρόνο.

Οι μετοχές εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου σημείωσαν άνοδο 3,2% στην καλύτερη ημέρα τους από τα μέσα Φεβρουαρίου, καθώς οι προσδοκίες για ανάκαμψη της ζήτησης ωθούσαν ψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου, ενώ ο δείκτης του κλάδου Κατασκευών και Υλικών σημείωσε άνοδο 2,9% σε ρεκόρ βίου.

ΧΑ

Η συνέχεια στις μάχες για την τάση έφερε το +0,12% στις δημοπρασίες

Μέρα με διαπραγμάτευση γεμάτη εναλλαγές στην κυριαρχία της ζήτησης έναντι της προσφοράς. Αυτό προκάλεσε κίνηση των βασικών δεικτών πάνω και κάτω από το κλείσιμο της προηγούμενης συνόδου η οποία έγινε σε σχετικά μικρό εύρος τιμών. Το διάστημα με υπεροχή της προσφοράς έφερε το πέρασμα της αγοράς χαμηλότερα από τις 910 μονάδες αν και στο τέλος οι θεσμικοί φρόντισαν με ισορροπία προσφοράς και ζήτησης να κινηθεί ο ΓΔ μεταξύ των 809 και 911 μονάδων. Υπήρξε ανοδικό φινάλε από τη υπεροχή της ζήτησης στη φάση των δημοπρασιών για τον ορισμό τιμών κλεισίματος.

Η αδυναμία διατήρησης της κυριαρχίας της ζήτησης την τελευταία ώρα, ενεργοποίησε τη διάθεση για ρευστοποιήσεις θέσεων αλλά υπήρξε αντίδραση. Οι τράπεζες εκτός της ΠΕΙΡ και της ΕΥΡΩΒ δεν βοήθησαν στο κλείσιμο ψηλότερα, από αυτό της περασμένης συνεδρίασης. Έγινε από το πρώτο ημίωρο σαφές πως στη μάχη των δυο επενδυτικών στρατοπέδων η ανάδειξη νικητή δεν θα ήταν εύκολη υπόθεση. Τα ισχυρά θεσμικά χαρτοφυλάκια ξεκίνησαν να προβάλλουν αντίσταση στις πιέσεις από τους κυνηγούς κερδών με βραχυπρόθεσμες κινήσεις, όταν διαπιστώθηκε πως ο πυθμένας θα μπορούσε να οριστεί χαμηλότερα των 908,0 μονάδων. Αυτή η αντίδραση επανέφερε τον ΓΔ λίγο ψηλότερα από τις 913 μονάδες στις 14:50. Αλλά σε 40 λεπτά είχε βρεθεί πάλι κάτω από τις 910.

Την άνοδο του FTSE25 στο κλείσιμο βοήθησαν με τα κέρδη τους οι ΠΕΙΡ +15,21%, ΜΟΗ +3,04%, ΕΥΡΩΒ +2,44%, ΑΔΜΗΕ +2,42%, ΕΛΠΕ +1,73%, ΕΥΔΑΠ +1,65%, και τις ΟΛΠ ΛΑΜΔΑ στο +1,21% ήταν τα 8 με κέρδη άνω του +1%, στα 13 ανοδικά blue chip. Στον αντίποδα με πτώση πάνω από -1,0% οι ΕΛΛΑΚΤΩΡ -3,57%, ΤΕΝΕΡΓ -2,40%, ΔΕΗ -1,54%, ΕΤΕ -1,35% ΤΙΤC -1.29% και ΓEKTEΡNA -1,10%, ενώ με πτώση έκλεισαν 11 blue chip. Η σύνοδος εξελίχθηκε χωρίς συντονισμό με την σταθερά ανοδική τάση που επικράτησε στα χρηματιστήρια της Ευρώπης, όσο λειτουργούσε η Αθήνα.

Μετά από άνοιγμα στις 913,76 με ανοδικό χάσμα (3,39 μονάδες) από το κλείσιμο της προηγούμενης (910,37), οι τιμές κινήθηκαν έτσι ώστε ο ΓΔ να διαπραγματευτεί με ανοδική δυναμική ως τις 10:36. Κυριάρχησε, αμέσως μετά τις 10:40, η προσφορά για αρκετές δεικτοβαρείς μετοχές του 25άρη και η αναζήτηση σκληρού πυθμένα ενδοσυνεδριακά έφθασε ως και τις 11:16. Η εγγραφή του ανώτερου, στις 914,71 από 919,05 μονάδες την προηγούμενη συνεδρίαση ήρθε στις 10:31. Άρα το εύρος διακύμανσης ήταν μικρότερο από την περασμένη συνεδρία παραπέμποντας σε συναλλαγές με διαρκείς εναλλαγές κατά τη διεξαγωγή των μαχών αισιόδοξων έναντι απαισιόδοξων διαχειριστών κεφαλαίου με νίκη των πρώτων.

Η αγορά έκλεισε με μεταβολή +0,12% ενώ εμφάνισε την πρώτη ώρα της ελεύθερης διαπραγμάτευσης ως καλύτερη μεταβολή το +0,48%, γενικότερα είχε επιδόσεις εντελώς άσχετες με των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Ο ΓΔ στο κλείσιμο σταμάτησε στις 911,42 μονάδες, σχεδόν στο μέσον την διακύμανσής του.

Η εικόνα της αγοράς με αριθμούς

Τη σύνοδο σφράγισε καλύτερο έναντι της προηγούμενης συνεδρίας συναλλακτικό ενδιαφέρον, με πακέτα αξίας 7,444 εκατ. ευρώ για ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΟΤΕ ΣΑΡ ΟΠΑΠ ΜΠΕΛΑ. Η δε εμφάνιση κερδών σε 2 από τα 4 Τραπεζικά blue chip, δεν θα μπορούσε να έχει σχέση με την επικράτηση οριακά ανοδικής δυναμικής για τα ελληνικά ομόλογα. Η απόδοση του δεκαετούς ανήλθε στο 0,962% από 0,975% την προηγούμενη. Η συνολική κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 60,387 από 60,335 δις ευρώ.

Επηρέασαν μεικτά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (+0,54%), αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο -0,08% από +1,93% την προηγούμενη, την ΕΤΕ στο -1,35% από +2,05%, ΕΥΡΩΒ στο +2,44% από +1,55% και την ΠΕΙΡ στο +15,21% από -11,43%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν καλύτερα από τα blue chip με μεταβολή +0,65% από -0,80% την προηγούμενη συνεδρίαση.

Η στατιστική εικόνα των blue chip άλλαξε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (13 από 10) έναντι των καθοδικών (11από14) και ένα τη ΦΡΛΚ στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ με μεταβολή +0,12% οδηγήθηκε στις 911,42 από 910,37 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 2214,34 από 2212,69 με κέρδη +0,07%.

Για να συμβούν τα παραπάνω, ο τζίρος ανήλθε στα 82,344 από 75,021 εκατ. ευρώ και τα πακέτα είχαν αξία 7,444 από 3,902 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών διαμορφώθηκε σε 51 από 61, των καθοδικών 59 από 45 και οι αμετάβλητες ανήλθαν σε 19 από 24 την προηγούμενη.

Τεχνική ανάλυση Παράγωγα

Γρήγορη επιστροφή στα δυσοίωνα στοιχήματα

Δεν άργησαν να αποφασίσουν το κλείσιμο long ανοικτών θέσεων, με παράλληλη ανάπτυξη short στοιχημάτων οι συναλλασσόμενοι στην αγορά παραγώγων με βάση την εικόνα των futures & options για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η αγοραία συναίνεση τεχνικά παρέμεινε στην εκτίμηση πως σημαντική αντίσταση για τον δείκτη είναι το χάσμα από την κάθοδο πέρυσι τον Φεβρουάριο γύρω από τις 2240 μονάδες. Η υπέρβασή της θα επιτρέψει την κίνηση προς τις 2370 μονάδες, διαφορετικά θα αναζητηθούν σε πιθανή υποχώρησή του στηρίξεις στις 2185 μονάδες και χαμηλότερα στις 2101 και Τις 2070 μονάδες.

Στην πρώτη συνεδρίαση του Μαΐου οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σε θετικό και αρνητικό πεδίο με συχνές εναλλαγές πρόσημου. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 8,4 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 1,65 μονάδες ψηλότερα. Το ανώτερο, οι 2223,16 μονάδες, εμφανίστηκε στις 10:37. Το ελάχιστο ημέρας σημειώθηκε στις 11:12 και ήταν οι 2205,98 μονάδες. Το κλείσιμο στις 2214,34 από 2212,69 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή +0,07% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα υποχώρησε στα 9,678 από 12,286 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη για την σειρά Μάιου εμφανίστηκε πολύ χαμηλό ενδιαφέρον με 404 συμβόλαια με ανώτερο τις 2226,00 μονάδες και χαμηλό στις 2207,25 με τελευταία τιμή στις 2208,25 μονάδες και τιμή κλεισίματος 2209,25 από 2224,25 για να γίνουν 7579 από 7786 οι ανοικτές θέσεις. Επίσης διακινήθηκαν 31 ΣΜΕ της σειράς Ιουνίου με ανώτερο τις 2214,00 και χαμηλό ημέρας τις 2212,00 με τελευταίες πράξεις στις 2212,00 από 2218,0 μονάδες και οι ανοικτές θέσεις ανήλθαν στα 164 από 140 ΣΜΕ.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον ήταν σχεδόν ανύπαρκτο. Στα calls του 25άρη της σειράς Μαΐου ο όγκος μηδενικός. Στα δικαιώματα της επόμενης σειράς διακινήθηκε 1 από 60 συμβόλαια με τιμή εξάσκησης τις 2250 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Μαΐου δεν διακινήθηκαν συμβόλαια. Στα δικαιώματα πώλησης της επόμενης σειράς επίσης δεν εμφανίστηκε ενδιαφέρον.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι συναλλαγές συνολικά εκτινάχθηκαν λόγω των ΣΜΕ της ΠΕΙΡ. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ της ΑΛΦΑ με 7520 συμβόλαια για τη σειρά Ιουνίου, της ΕΤΕ με 3840, της ΕΥΡΩΒ με 5352, της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ήταν 928 για την σειρά Ιουνίου, και της ΙΝΤΚΑ ήταν 366, ενώ πιθανά η άνοδος της τιμής της ΠΕΙΡ στην υποκείμενη αγορά έναντι του ΣΜΕ οδήγησε στο να αλλάξουν χέρια 290.896 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου 291 λήξης Σεπτεμβρίου και 2 λήξης Δεκεμβρίου. Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo ήταν εστιασμένο στα 2.100 συμβόλαια για τον ΟΠΑΠ και στα 20 για ΓΕΚΤΕΡΝΑ.

Είναι δεδομένη η νευρικότητα στις αναπτυγμένες αγορές μετοχών αφού στη Νέα Υόρκη οι δείκτες έκλεισαν εμφανίζοντας μεικτή εικόνα ενώ στην Ευρώπη μετά από μια σπάνιων διαστάσεων πτώση ακολούθησε η μεγαλύτερη άνοδος σε βάθος δύο μηνών. Επίσης φάνηκε πως οι συναλλασσόμενοι στην Αθήνα κινήθηκαν ανεξάρτητα από τα διεθνή και συνεπώς μετρά η εκτίμηση των εγχώριων παραγόντων για τη βραχυπρόθεσμη τάση.

Η Beta Sec. εκτιμά: “Οι ειδήσεις του Μαΐου θα δώσουν ενδιαφέρον, καθώς οι αυξήσεις κεφαλαίου των Ελλάκτωρα και Αεροπορίας Αιγαίου θα ακολουθήσουν, ενώ νέοι κλάδοι δραστηριοτήτων ανοίγουν και πάλι. Η αισιοδοξία για δυνατή τουριστική σεζόν, θα προσφέρει στήριξη στο ανοδικό momentum του Χ.Α.”. Η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ αναφέρει: “Εν μέσω πανδημίας, 36 Εισηγμένες πέτυχαν βελτίωση πωλήσεων, 34 βελτίωση καθαρών κερδών και 18 ταυτόχρονη βελτίωση πωλήσεων, EBIDTA και καθαρών κερδών, κατά το 2020. Η διόρθωση των δεικτών στη Wall Street, στον απόηχο των δηλώσεων Γέλεν για τα Αμερικανικά επιτόκια, ίσως μεταθέσουν την κίνηση του ΓΔ προς τις 950 μονάδες”. Η Merit Sec σημειώνει: “Η βραχυπρόθεσμη τάση του ΓΔ παραμένει ανοδική, με τον ΚΜΟ 30 ημερών στις 877 μονάδες. Σημεία στήριξης οι 900 και 877 μονάδες, ενώ σημεία αντίστασης οι 920 και 930 μονάδες. Καταλύτης για το Χ.Α. είναι οι αλλαγές στους δείκτες της MSCI, που θα ανακοινωθούν την Τρίτη 11 Μαΐου.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Ηλίας Ζαχαράκης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ

Πολλές φορές τα μικρά εβδομαδιαία κέρδη στον ΓΔ είναι πολύ καλύτερα από τις μεγάλες κινήσεις στους δείκτες, μιας και η κίνηση είναι αργή με διάχυση στο σύνολο της Αγοράς. Έτσι λοιπόν, η προηγούμενη βδομάδα έκλεισε με κέρδη της τάξεως του 1,20%, με τον Απρίλιο να κλείνει με κέρδη της τάξεως του 5,24%. Ο Μάιος πλέον μπήκε για τα καλά με το ρητό “sell in May and go away” να επηρεάζει πολλούς, χωρίς παρόλα αυτά να στέκει στατιστικά. Το πολύ σημαντικό τεχνικό δεδομένο είναι ότι πλέον τα “stop” τόσο σε ημερήσιο, όσο και σε εβδομαδιαίο έχουν ανέβει σημαντικά.

Το ενδιαφέρον παλαιών, αλλά κυρίως νέων Επενδυτών μεγαλώνει μέρα με την μέρα, κάτι που φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Οι Ξένοι Οίκοι, πλέον, εμφανίζονται με θετικές αξιολογήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, προσελκύοντας και νέα κεφάλαια που διψάνε για αποδόσεις. Η ολοκλήρωση της Α.Μ.Κ. της Πειραιώς με σημαντική ζήτηση από το εξωτερικό και παράλληλα η έκδοση σε χρόνο dt ομολογιακών εκδόσεων σε ΑΛΦΑ και EUROBANK, δείχνει το τι μπορούμε ακόμα να περιμένουμε στο μέλλον.

Τα εταιρικά αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στο σύνολό τους και με εξαίρεση τον Τραπεζικό και τις απομειώσεις των τιτλοποιήσεων, σε μία πολύ ειδική χρονιά με σημαντική ύφεση στο 8%, έδειξαν ότι αντέχουν ακόμα. Από την άλλη οφείλουμε να παρατηρήσουμε Εταιρείες που εμφάνισαν ιστορικό ρεκόρ τζίρου, άλλες συγκυριακά και άλλες καθαρά οργανικά. Κρι Κρι, Πλαστικά Θράκης και Κρήτης, Entersoft, Σαράντης και Ελτον είναι μερικές από τις περιπτώσεις.

Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, οι ανακοινώσεις για αύξηση φόρων, προς το παρόν, δεν φόβισαν ιδιαίτερα την Αγορά, ενώ ο πληθωρισμός θα απασχολήσει σίγουρα το επόμενο διάστημα, κάτι που μπορεί να δώσει και το έναυσμα για αύξηση επιτοκίων.

Τεχνικά και χωρίς υπερβολές, η Αγορά συνεχίζει την ανοδική της πορεία προς το 1000ρικο, με τους περισσότερους να διψάνε για μία διόρθωση που μέχρι στιγμής είναι ενδοσυνεδριακή, ή ολίγων ωρών. Να είμαστε σίγουροι πως όσο η επιμονή σε σωστές τοποθετήσεις πληρώνεται, άλλο τόσο πληρώνεται και η επιμονή για ανεύρεση του σωστού timing, για τοποθετήσεις σε μία “bull market” κατάσταση. Από την άλλη, η άνοδος και η μεγάλη ρευστότητα οδηγεί σε συγκρίσεις, κάτι που είναι δεδομένο σε τέτοιες καταστάσεις, με την Αγορά να ψάχνει Εταιρείες που είναι υποτιμημένες, συγκρινόμενες με άλλες του ίδιου κλάδου. Όσο το επιτρέπει η ρευστότητα, αυτό θα συμβαίνει δίνοντας και πάλι “ζωή” σε όλο το ταμπλό.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε πως η Fast Finance ΑΕΠΕΥ, σε συνεργασία με την Optima Asset Management ΑΕΔΑΚ, προχώρησαν στην δημιουργία ενός νέου μικτού Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που θα επενδύσει κυρίως σε Ελληνικές μετοχές και ομόλογα. Παρουσίαση και λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες”.

Ο Νικόλας Πετράκης της Whitetip Investment ΑΕΠΕΥ

Στο ρόλο προέδρου της Fed έδρασε χθες η Janet Yellen, προξενώντας ανησυχία στις Αγορές, με τις δηλώσεις της για την αναπόφευκτη αύξηση των επιτοκίων, με στόχο την ανακοπή της αναθέρμανσης της Οικονομίας. Αναμενόμενα οι αναπτυξιακές μετοχές “χτυπήθηκαν” περισσότερο, με τον Τεχνολογικό κλάδο να εμφανίζει και τις μεγαλύτερες απώλειες.

Μετά το πενθήμερο διάλλειμα η Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες “συγκινήσεις”, με το “stock picking” να παρατηρείται κυρίως στην Περιφέρεια. Διαγραμματικά, ο Γενικός Δείκτης εμφανίζει αδυναμία υπέρβασης των 920 μονάδων, διατηρώντας όμως παράλληλα την ανοδικότητα της βραχυπρόθεσμης τάσης του και τις 900 μονάδες. Η ζώνη 920 - 925 μονάδων αποτελεί και την πρώτη αντίσταση της Αγοράς, πριν από την σημαντική τεχνική αντίσταση των 950 μονάδων, όπου και έχουν καταγραφεί τα υψηλά των τελευταίων 6,5 ετών. Σε περίπτωση απώλειας των 900 μονάδων, σημαντικό τασικό “οχυρό” αποτελούν οι 880 μονάδες (ΚΜΟ 30 ημερών), όπου και συντηρούν την άνοδο εδώ και σχεδόν τρείς μήνες.

Καμία ουσιαστική αλλαγή για τον ΔΤΡ, με την κύρια στήριξη να παραμένει στην συμβολή του κάτω εύρους της πλαγιοανοδικής γραμμής τάσης με τους ΚΜΟ των 30 ημερών, δηλαδή τις 570 μονάδες. Ενδιάμεση αντίσταση οι κοντινές 620 μονάδες, ενώ την κρισιμότερη αντίσταση του κλαδικού δείκτη αποτελούν οι 655 μονάδες (61,8% Fibonacci Retracement της πτώσης 11/19 - 10/20).

Η πρόοδος των εμβολιασμών, δρα ευεργετικά για την Οικονομία, με όλο και περισσότερους κλάδους να επαναλειτουργούν. Η νέα τουριστική σεζόν ξεκινάει, με την “βαριά Βιομηχανία” της Χώρας να έχει τα φόντα να ανακτήσει το 40% της τελευταίας, προ πανδημικής χρονιάς. Η προοπτική μια καλύτερης τουριστικής σεζόν, με συνέπεια την βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Χώρας, δύναται να λειτουργήσει υποστηρικτικά για το ανοδικό momentum της Ελληνικής Χρηματιστηριακής Αγοράς”.

Σήμερα

Οι ασιατικές αγορές μετοχών κινήθηκαν ανοδικά αρχικά σήμερα Πέμπτη 6/5 και οι τιμές των εμπορευμάτων διατηρήθηκαν κοντά σε επίπεδα υψηλών σε βάθος πολλών ετών, καθώς οι επενδυτές μεταπήδησαν σε κυκλικούς τομείς εν μέσω ελπίδων για ισχυρή οικονομική ανάκαμψη, ενώ το δολάριο Αυστραλίας έπεσε αφού η Κίνα δήλωσε ότι θα τερματίσει τον οικονομικό διάλογο με την Καμπέρα. Αλλά μετά τη μεσημεριανή διακοπή το κλίμα άλλαξε και επέστρεψαν οι πιέσεις στις κινεζικές αγορές.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI των μετοχών Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας αυξήθηκε αρχικά +0,25% αλλά στις 8:30 δική μας ώρα ήταν στο -0,06% και ο Nikkei της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο +1,8% στο πρώτο μέρος καθώς άνοιξε ξανά μετά από διακοπές πέντε ημερών. Στις 8:30 δική μας ώρα ήταν στο +1,63%

Οι κινεζικές μετοχές, οι οποίες επίσης επανέλαβαν τις συναλλαγές για πρώτη φορά από την περασμένη εβδομάδα, εμφάνισαν μεικτή εικόνα στις αρχές του εμπορίου, με το Shanghai Composite να αυξάνεται +0,45% και τον CSI300 των blue chip σε πτώση -0,2%. Οι μεταβολές τους στις 8:30 ήταν αντίστοιχα -0,05% και -1,13%.