Δράσεις για το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας στο πρόγραμμα του Enterprise Greece 

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος του προγράμματος «Thriving in the Storm», το οποίο συνδιοργάνωσε η Enterprise Greece με τον oργανισμό US-MAC (U.S. Market Access Center).

Ο οργανισμός US-MAC δραστηριοποιείται από το 1995, παρέχοντας σε εταιρείες τεχνολογίας, γρήγορη κι επιτυχημένη πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά, µέσω της Silicon Valley (www.usmarketaccess.com).

Tο πρόγραμμα σηματοδοτεί τη στρατηγική επιλογή της Enterprise Greece να προχωρήσει στην ανάπτυξη στοχευμένων εργαλείων υποστήριξης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου των νέων τεχνολογιών. Αυτή είναι η πρώτη ενέργεια της Enterprise Greece, η οποία αξιοποιεί την τεχνογνωσία της αγοράς των ΗΠΑ και ειδικότερα της Silicon Valley, ώστε να καθοδηγήσει και συμβουλεύσει τις επιχειρήσεις του κλάδου με απώτερο στόχο την πρόσβασή τους σε διεθνείς αγορές.

Η Enterprise Greece, ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος μέσω διαδικτυακής ενημερωτικής εκδήλωσης τον περασμένο Νοέμβριο, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 190 εταιρείες τεχνολογίας και φορείς του οικοσυστήματος. Κατόπιν αξιολόγησης από εξειδικευμένους συνεργάτες του οργανισμού US-MAC, επιλέχθηκαν 12 εταιρείες, οι οποίες είναι: InAccel, Clio Muse , e-satisfaction, Exit Bee, JADBio - Gnosis Data Analysis, Logismos, Information Systems, Nimbata, Owiwi, Siepen, Prisma Electronics, Tekmon και Telenavis.

Οι παραπάνω εταιρείες συμμετείχαν σε ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2020. Μέσω αυτού, είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το οικοσύστημα της Silicon Valley και να ενημερωθούν για στρατηγικές και εργαλεία που θα εξασφαλίσουν επιτυχημένη διείσδυση των προϊόντων/υπηρεσιών τους σε παγκόσμια κλίμακα.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, η Enterprise Greece σε συνεργασία με τον Οργανισμό US-MAC, διοργάνωσε πριν από λίγες ημέρες διαδικτυακή συζήτηση με τις συμμετέχουσες εταιρείες, ώστε να μοιραστούν τις εντυπώσεις και εμπειρίες τους από το πρόγραμμα, αλλά και να εκφράσουν τις προτάσεις τους για άλλα εργαλεία και υπηρεσίες εξωστρέφειας. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την «ψηφιακή» απονομή των πιστοποιητικών ολοκλήρωσης του πρώτου κύκλου.

Εκπρόσωποι των εταιρειών, δήλωσαν τα παρακάτω κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης:

«Το πρόγραμμα ήταν εξαιρετικό, μας έβαλε σε μια νοοτροπία να δουλεύουμε για να εξελίξουμε την επιχείρησή μας για την επόμενη μέρα, αντί απλά να δουλεύουμε για τη συντήρηση της επιχείρησης, καθώς προσπαθούσαμε να ξεπεράσουμε την κρίση που επέφερε ο Covid», Γιάννης Νικολόπουλος, Co-Founder & Chief Technology Officer της εταιρείας Clio Muse.

«Είμαι πραγματικά ευτυχής που βλέπω την Ελλάδα να υιοθετεί την ιδέα της καινοτομίας και αυτό να επιτυγχάνεται με επαγγελματικό τρόπο». Ιωάννης Τσαμαρδίνος, Chief Executive Officer & Co-Founder της εταιρείας JADBio.

«Ήταν ένα στοχευμένο πρόγραμμα, μια ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος της αγοράς μας σε σχέση με τις διεθνείς αγορές. Ήταν μια αφορμή να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σαν μια παγκόσμια εταιρεία» Ευάγγελος Κοτσώνης, Co-Founder και CEO της εταιρείας e-satisfaction.

H εντεταλμένη σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος ΔΣ της Enterprise Greece, Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης:

«Είναι μεγάλη η ικανοποίησή μας που ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο πρώτος κύκλος του προγράμματος της Enterprise Greece για την υποστήριξη των εταιρειών νέων τεχνολογιών σε θέματα πρόσβασής τους σε διεθνείς αγορές.

Σε έναν κλάδο με σημαντική δυναμική για την ελληνική οικονομία, με προοπτική για την αναστροφή του "brain drain"και την προσέλκυση διεθνούς ταλέντου, ακούμε με μεγάλη προσοχή τις ανάγκες των επιχειρήσεων, μαθαίνουμε από τις εμπειρίες τους και σχεδιάζουμε μαζί τους, με δημιουργικότητα και ρεαλισμό, νέα εργαλεία εξωστρέφειας. Το 2021 σχεδιάζουμε να εμπλουτίσουμε το πρόγραμμα δράσεων με παρόμοιες τέτοιες δράσεις για το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας».