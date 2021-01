Προς άνοιγμα της αγοράς τη Δευτέρα με ραντεβού και click away

Αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το αυστηρό lockdown, το οποίο επιβλήθηκε στη χώρα μας αμέσως μετά τις γιορτές, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή του συνέντευξη εξέφρασε την πρόθεση της κυβέρνησης να χαλαρώσει τους περιορισμούς ανοίγοντας δειλά την αγορά.

«Με ενδιαφέρει να μπορέσουμε να επανέλθουμε στο καθεστώς που ήμασταν τουλάχιστον τα Χριστούγεννα, για να μπορέσει η αγορά να λειτουργήσει έστω και με το click away ή έστω και στα καταστήματα ρούχων και παπουτσιών να μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε πολίτες να μπαίνουν στα καταστήματα με ραντεβού», γνωστοποίησε επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ της «Ν» που έκανε λόγι για άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων, αλλά με περιορισμούς, από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου. Υπενθυμίζεται ότι και στις δύο περιπτώσεις θα απαιτείται το κλείσιμο ραντεβού, με το click in shop η πώληση να γίνεται εντός του καταστήματος και το click away η παράδοση να γίνεται εκτός, όπως ίσχυσε κατά την εορταστική περίοδο.

«Το βασικό μας μέλημα αυτή στιγμή -και το καταλαβαίνω απόλυτα- είναι να βοηθήσουμε, να το πω πολύ απλά στη γλώσσα της αγοράς, το εμπόριο να ξεστοκάρει. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία γι’ αυτό και το μέλημά μας και η προσοχή μας θα στραφεί στο πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε το ζήτημα των εκπτώσεων», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στο γεγονός πως τα εμπορικά καταστήματα βρίσκονται από την Δευτέρα σε καθεστώς εκπτώσεων.

Περιγράφοντας σήμερα το σχέδιο της κυβέρνησης για άνοιγμα της αγοράς ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης γνωστοποίησε ότι σχεδιάζεται το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων με το σύστημα του click away ενώ προβλέπεται η λειτουργία με τη μέθοδο του click in shop για την εμπορία τριών ειδών, ενδυμάτων, υπόδησης και κοσμημάτων.

«Το σχέδιο μας που θα διευκολύνει και τους ειδικούς, αλλά και την αγορά να πάρει ξανά μπροστά, είναι να ανοίξουν τα καταστήματα με παράδοση εκτός (click away), όπως ίσχυε πριν τις γιορτές. Kαι η ένδυση, η υπόδηση και η χρυσοχοΐα να λειτουργήσει με ραντεβού και αγορά μέσα από το κατάστημα, καθώς με το click away ο τζίρος σε αυτούς τους κλάδους ήταν μικρός» δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Να σημειωθεί ότι ενόψει της πιθανής επαναλειτουργίας των καταστημάτων ένδυσης, υπόδησης και των κοσμηματοπωλείων με την μέθοδο του click in shop από την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο (ΠΕΣ) Αττικής δημοσίευσε οδηγό με διευκρινίσεις για τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων με αυτή τη μέθοδο.

Σύμφωνα, ωστόσο, με τον πρωθυπουργό, άνοιγμα της αγοράς εξαρτάται από την απόφαση της επιτροπής των επιστημόνων. «Δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα υποδείξει στην Επιτροπή τελικά τι θα αποφασίσει. Θα πω μόνο ένα πράγμα: Ότι αυτή τη στιγμή τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι πολύ καλύτερα από αυτά τα οποία ήταν στις 15 Δεκεμβρίου, όταν αποφασίσαμε να ανοίξουμε μέσω του click away», είπε.

Στο μεταξύ οι ειδικοί που θα αποφανθούν για το διστακτικό άνοιγμα της αγοράς εκτιμούν ότι η παράλληλη λειτουργία δημοτικών και νηπιαγωγείων με την συγκρατημένη λειτουργία της αγοράς θα οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση κρουσμάτων αλλά διαχειρίσιμη.

Με τα δημοτικά σχολεία εν λειτουργία, αν ανοίξουν τα καταστήματα με τη μέθοδο του click away, τα κρούσματα θα αγγίξουν τα 2.000 στις αρχές Απριλίου, εκτίμησε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής στο ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ εκτιμώντας, ωστόσο, ότι η κατάσταση θα είναι πιο διαχειρίσιμη. Αυτό οφείλεται σε δύο παραμέτρους, αφενός στην βελτίωση του καιρού και αφετέρου στο γεγονός πως θα έχουν προσχωρήσει οι εμβολιασμοί προσφέροντας «ασπίδα προστασίας» σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

«Μπορούμε να ανοίξουμε τα καταστήματα στις 18 Ιανουαρίου με click away και ταυτόχρονα να προετοιμαστούμε και για το επόμενο βήμα του click in the shop (ραντεβού για αγορές μέσα στο καταστήμα). Ωστόσο, δεν πρέπει να ανοίξουν όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης», δήλωσε υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα λήψης επιπλέον μέτρων όταν επαναλειτουργήσουν γυμνάσια και λύκεια.

Πιο επιφυλακτικός εμφανίστηκε ο καθηγητής Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αλκιβιάδης Βατόπουλος ο οποίος έκανε λόγο για άνοιγμα του λιανεμπορίου με «αρκετό ρίσκο». Όπως ανέφερε, «δεν είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν τον Ιούνιο που άνοιξε κανονικά η αγορά. Υπάρχουν ακόμα πολλά κρούσματα, ενώ βλέπουμε σε μικρά χωριά να φουντώνει ο ιός. Το σημείο κλειδί για να ανοίξει η αγορά είναι να βρεθεί ένας έξυπνος τρόπος ώστε να αυξηθεί όσο το δυνατόν λιγότερο η κινητικότητα. Το click in the shop θα μπορούσε να λειτουργήσει, αλλά η Επιτροπή δεν έχει την τεχνογνωσία να πει αν θα μπορούσε να σταθεί οικονομικά, αν συμφέρει τους εμπόρους. Επιδημιολογικά πάντως εφόσον δεν αυξηθεί η κινητικότητα, μπορεί να σταθεί».

