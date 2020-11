Συνεργασία Samsung και Kyocera Communication Systems για 5G 

Η Samsung Electronics. Co. Ltd. και η Kyocera Communication Systems Co., Ltd. (KCCS) ανακοίνωσαν την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για κοινή ανάπτυξη ιδιωτικών δικτύων 5G στην Ιαπωνία.

Στο πρώτο κοινό τους έργο, οι εταιρείες θα αναπτύξουν ένα ειδικά διαμορφωμένο ιδιωτικό δίκτυο σε μονάδα παραγωγής στην Ιαπωνία, η οποία θα ανακατασκευαστεί ως έξυπνο εργοστάσιο. Μέσω αυτής της συνεργασίας, και οι δύο εταιρείες θα συνδράμουν στην ανάδειξη της πλήρους δυναμικής των ιδιωτικών δικτύων 5G, δημιουργώντας νέα αξία για τις επιχειρήσεις και προσφέροντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, με τη δύναμη της κυψελοειδούς τεχνολογίας νέας γενιάς. Μαζί, οι εταιρείες θα προσφέρουν μια πρωτοποριακή σειρά λύσεων και υπηρεσιών ιδιωτικών δικτύων 5G σε διάφορες επιχειρήσεις. Η Samsung θα παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις 5G, μεταξύ των οποίων RAN για φάσμα μεσαίου εύρους και mmWave, και πυρήνα που βασίζεται σε cloud, οι οποίες θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά ενός ευέλικτου, αξιόπιστου ιδιωτικού δικτύου. Η KCCS θα προσφέρει κινητές συσκευές, εφαρμογές και τεχνική υποστήριξη στις επιχειρήσεις.

«Το χαρτοφυλάκιο της Samsung στον τομέα των ιδιωτικών δικτύων 5G είναι σχεδιασμένο να προσαρμόζεται ανάλογα με το κάθε σενάριο ανάπτυξης και να καλύπτει ποικίλες επιχειρηματικές ανάγκες...», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Satoshi Iwao, Vice President και Head of Network Division στη Samsung Electronics Japan.

«...Επεκτείνουμε την παρουσία μας στη βιομηχανία ICT και επιδεικνύουμε το πρωτοποριακό μας πνεύμα...», πρόσθεσε μεταξύ άλλων ο Kenichi Kurosaki, Director και General Manager του Telecommunications Engineering Division στη Kyocera Communication Systems ελπίζοντας σε μια επιτυχημένη ενσωμάτωση του 5G στις βιομηχανικές δραστηριότητες της εταιρείας επικυρώνοντας έτσι την πλήρη δυναμική του.

naftemporiki.gr