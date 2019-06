Πώς η ναυτιλία θα απορροφήσει περισσότερους νέους

Από την έντυπη έκδοση

Του Αντώνη Τσιμπλάκη

atsimp@naftemporiki.gr

Σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων για εύρεση εργασίας στη ναυτιλία και τον θαλάσσιο τουρισμό. Σύμφωνα με έρευνα της FocusBari που έγινε για λογαριασμό του Yes Sea Tourism Forum, και η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Posidonia Sea Tourism Forum 2019, το 54% των συμμετεχόντων που ερωτήθηκαν δεν εργάζονται, το 30% εργάζονται σε άλλο τομέα, ενώ ένα 16% εργάζεται ήδη στη ναυτιλία. Το 45% των ερωτηθέντων σημείωσε ότι επιθυμεί να εργαστεί στη ναυτιλία και το 7% συμμετείχε στο συνέδριο επειδή ενδιαφέρεται να εργαστεί στον θαλάσσιο τουρισμό.

Προσκλητήριο στους νέους απηύθυνε ο επικεφαλής του ναυτιλιακού ομίλου Goldenport Πάρης Δράγνης. Στην ομιλία του, στο πλαίσιο του Yes Forum, πρότεινε στους νέους Έλληνες να σκεφτούν πολύ σοβαρά τα επαγγέλματα της θάλασσας, διότι, όπως είπε, είναι προικισμένοι για αυτά χωρίς να το ξέρουν. «Τούτο δεν σημαίνει ότι θα τους έρθουν όλα εύκολα ή πως δεν θα υπάρξουν στερήσεις και δυσκολίες. Όμως η ναυτιλία ξέρει να ανταμείβει, τόσο αυτούς που είναι μέσα στα κύματα όσο και τους άλλους που ασκούν τις υπόλοιπες υπηρεσίες από ένα γραφείο στη στεριά. Είναι οι πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές στη χώρα μας και το μέγεθος της ναυτιλίας μας μαρτυρά ότι θα μπορούσαμε να απορροφήσουμε πολύ περισσότερους νέους με ικανότητες και σπουδές».

Η έρευνα

Στην έρευνα συμμετείχαν και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον θαλάσσιο τουρισμό, και σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν θεωρούν ότι οι Έλληνες υποψήφιοι για εργασία, σε ποσοστό 54%, δεν είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί. Όσον αφορά τον βαθμό δυσκολίας εξεύρεσης εργασίας στον κλάδο, οι εταιρείες θεωρούν ότι είναι αρκετά υψηλός. Επίσης, σε ποσοστό 92% πιστεύουν ότι οι νέοι δεν έχουν την κατάλληλη κατάρτιση και σε ποσοστό 80% ότι δεν διαθέτουν αρκετή εμπειρία. Οι εταιρείες πιστεύουν ότι ο κρισιμότερος παράγοντας είναι η εμπειρία στον συγκεκριμένο εργασιακό τομέα, αλλά και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των υποψηφίων.

O capt. Πάρης Δράγνης, πρόεδρος και ιδρυτής της Goldenport Group of Companies, με την Concept Founder του YES Forum & CEO της Navigator Shipping Consultants Δανάη Μπεζαντάκου.

Την «ψήφο» του στη δυναμική του ανθρώπινου παράγοντα στη ναυτιλία και συγκεκριμένα πάνω στο πλοίο έδωσε, κατά τη διάρκεια του Yes to Sea Tourism Forum 2019, ο κ. Πάρης Δράγνης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Καλή η τεχνολογία, αλλά η προσωπική γνώση των ανθρώπινων κανόνων και των κανόνων ενός πλοίου είναι πιο καίρια. Τα κομπιούτερ χωρίς τη ναυτοσύνη δεν σε βοηθούν να επιβιώσεις».

«Η θάλασσα δεν είναι όπως η τεχνολογία. Δεν έχει manual, έχει ψυχή, γρήγορες αποφάσεις και σεβασμό στους ανθρώπους με τους οποίους εργάζεσαι μαζί. Όλο το προσωπικό του γραφείου μου στη στεριά, ακόμα και τα ίδια μου τα παιδιά, έχουν περάσει από καράβια. Πώς θα δώσουν οδηγίες από τη στεριά στο καράβι, πώς θα μιλήσουν σε έναν καπετάνιο αν δεν ξέρουν πώς λειτουργείς στη γέφυρα και στο κατάστρωμα;», αναρωτήθηκε ο κ. Δράγνης απευθυνόμενος στους νέους ανθρώπους που τον παρακολουθούσαν. Σύμφωνα με τον ίδιο, «χρειάζεται κατάρτιση, σκληρή δουλειά, αίσθηση πρωτοβουλίας, αποφασιστικότητα, επιμονή. Δεν υπάρχουν ωράρια στη δουλειά μας».

Οι νέες τεχνολογίες

Στις νέες τεχνολογίες και στις ευκαιρίες που αυτές δημιουργούν στάθηκε η ειδική επιστήμονας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, Nτόρα Γιαννάκη.

Όπως ανέφερε, υπάρχει ένα τεράστιο πεδίο άλλων υπηρεσιών που τώρα έχει αρχίσει να δημιουργείται -που περιλαμβάνει και start ups- και έχει πολύ μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης. «Ενδεικτικά, αναφέρω την περίπτωση δημιουργίας application για τις διαδρομές των τουριστικών ημερόπλοιων», τόνισε η κ. Γιαννάκη και πρόσθεσε: «Μπορεί πλέον ο χρήστης να ενημερωθεί για τα δρομολόγια των τουριστικών ημερόπλοιων, να γράψει την κριτική του μέσα στο app, να κάνει προκράτηση εισιτηρίων για μια κρουαζιέρα. Επίσης υπάρχουν άλλες δυνατότητες, όπως για παράδειγμα η δημιουργία νέων brands που παρέχουν προϊόντα υψηλής αισθητικής και design, μέσα από την επανάχρηση παλαιών κομματιών σκαφών (π.χ. από μεταχειρισμένα πανιά σκαφών)».

Οι δράσεις του Yes

Στο πλαίσιο του Yes to Shipping πραγματοποιήθηκε η διεξαγωγή του προγράμματος Yes to Schools, με στόχο να δημιουργηθεί η επόμενη γενιά της ναυτιλίας. Σκοπός του προγράμματος είναι να μπει η ναυτιλία και ο τουρισμός από πολύ νωρίς στα σχολεία, στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ώστε οι μαθητές από μικρή ηλικία να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά των δύο κλάδων και την ιστορία τους και να τους συμπεριλάβουν συνειδητά στις επιλογές τους, όταν κληθούν να αποφασίσουν τι θα σπουδάσουν. Όπως επεσήμανε η επικεφαλής του Yes Forum, Δανάη Μπεζαντάκου, το εγχείρημα αυτό άρχισε να αποδίδει καρπούς, καθώς το forum είχε ενεργή συμμετοχή στις ημέρες καριέρας περισσότερων από 10 σχολείων, φροντιστηρίων και εκδηλώσεων δήμων της Αττικής, όπου περισσότεροι από 1.000 μαθητές είχαν την ευκαιρία να μάθουν τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης στους τομείς αυτούς.

Σε τροχιά ανόδου ο κλάδος κρουαζιέρας

Σε ποσοστό 77% οι ερωτηθέντες, τόσο από τις εταιρείες όσο και από τους νέους, απάντησαν ότι θαλάσσιος τουρισμός σημαίνει κρουαζιέρα. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, για φέτος αναμένονται στην Ελλάδα 3.664 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων και πάνω από 5 εκατ. αφίξεις επιβατών στα ελληνικά νησιά.

Τη μερίδα του λέοντος έχει το λιμάνι του Πειραιά, όπου αναμένονται 643 προσεγγίσεις, με 1,1 εκατ. αφίξεις, ενώ πέρσι έγιναν 524 προσεγγίσεις με 961.000 αφίξεις και πρόπερσι 576 προσεγγίσεις με 1,05 εκατ. αφίξεις. Την αμέσως επόμενη καλύτερη επίδοση αναμένεται να καταγράψει η Σαντορίνη, με 800.000 αφίξεις και ακολουθούν η Κέρκυρα (735.000 αφίξεις), η Μύκονος (700.000 αφίξεις) και το Κατάκολο (421.000 αφίξεις).

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στο forum, η ανοδική αυτή πορεία θα έχει θετικές συνέπειες σε όσους δραστηριοποιούνται άμεσα στον κλάδο (λιμάνια, εταιρείες κρουαζιέρας, ταξιδιωτικά πρακτορεία, ξεναγούς κ.τ.λ.) αλλά και σε όσους ασχολούνται έμμεσα με αυτό (καταστήματα εστίασης, καταστήματα εποχιακών ειδών).