Market Beat: Τεχνικά ζητούμενο η ανάκτηση τιμών άνω των 722 μονάδων

Του Κώστα Ιωαννίδη

Μια ανάπαυλα στην κυριαρχία της προσφοράς στα χρηματιστήρια του πλανήτη προσπάθησε και μάλλον κατάφερε να φέρει η διακυβέρνηση Τραμπ, με την κίνηση που έκανε μόλις αντιλήφθηκε την τάση για ξεπούλημαπου προκάλεσε με τη στάση της απέναντι στη Huawei. Στη Νέα Υόρκη, ο S & P 500 έχασε 0,67%, ενώ ο Nasdaq Composite έχασε 1,46%. Ο δείκτης ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας υποχώρησε 4,02% σε χαμηλά δύο μηνών.

Ορισμένες εταιρείες των Η.Π.Α., όπως η εταιρία της LUMITUM Holdings Inc της Alphabet Google και της Apple ID,έχουν ήδη αρχίσει να περιορίζουν τις υπηρεσίες στην Huawei. Οι δε προμηθευτές της Huawei δεχθήκαν ένα δυνατό χτύπημα, με την Qualcomm να πέφτει κατά 6,0% και την Micron Technology 4,0%. Μετά από αυτά η Ουάσιγκτον επέτρεψε στην Huawei Technologies Co Ltd να αγοράσει αμερικανικά προϊόντα, για να διατηρήσει υπάρχοντα δίκτυα και να παράσχει ενημερώσεις λογισμικού σε υπάρχοντα κινητά τηλέφωνα Huawei ως τις 19 Αυγούστου.

Αυτό έχει αλλάξει την ατμόσφαιρα των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές. Δηλαδή τον ένα από τους χθεσινούς πυλώνες της διάθεσης για φυγή από το ρίσκο στην Αθήνα. Τον αδυνάτισαν (χωρίς να τον εξαφανίσουν) εκείνοι που τον δημιούργησαν. Ο άλλος ήταν οι πιέσεις στη μετοχή της ΕΕΕ που είναι το blue chip με τη μεγαλύτερη βαρύτητα στους δείκτες που συμμετέχει. Η αντίδραση των θεσμικών αφορά σε μια επιλογή της εταιρίας σύμφωνα με το Reuters, που γνωστοποίησε χθες ότι δεν θα προχωρήσει τα σχέδια αναδιοργάνωσης για την Coca-Cola Beverages Africa. Όταν το πέρασμα στις ΕΕΕ και Coca-Cola European Partners, τον ευρωπαϊκό βραχίονα, αγοραία θεωρείτο το πιθανότερο σενάριο.

Σημασία έχει το γεγονός πως οι επενδυτές που καθορίζουν την τάση προσπάθησαν να αποφύγουν αυτή την εξέλιξη και το πάλεψαν. Αλλά μια πτώση της ΕΕΕ από τα 33 στα 30 ευρώ, που ξεκίνησε μετά τις 12:00 με κατάληξη κάτω στα 30,8, επηρέασε την ατμόσφαιρα και συνέβαλλε σε κάτι που για αρκετούς εγχώριους αναλυτές ήταν αναπόφευκτο. Στη διόγκωση της πιθανότητας να δοκιμάσει η αγορά χαμηλότερες στηρίξεις με πιθανότερη τώρα τη ζώνη γύρω από τις 710 μονάδες.

Η αγορά της Αθήνας προσπάθησε να αντισταθεί στην ορμή της καθοδικής τάσης που επέβαλαν οι εξελίξεις στην διεθνή πολιτική σκηνή και το έπραξε με επιτυχία, από την έναρξη ως τις 12:00 περίπου. Με τον μέσο όρο να κινείται συμμετρικά πάνω και κάτω από τις 730 μονάδες, έχοντας κλείσιμο στις 729,3. Η διακύμανση σε αυτές τις ώρες ήταν ορισμένη ανάμεσα στις 727 και 731 και το πρόσημο της μεταβολής του εναλλασσόμενο. Αλλά αμέσως μετά ξεκίνησαν τα κύματα των πιέσεων.

Η κατάσταση απόκτησε τα χαρακτηριστικά του πανικού, μόνο σε επίπεδο τεχνικής ανάλυσης. Γιατί με τζίρο στις 14:50 κοντά, αλλά όχι πάνω από 25 εκατ., ο ΓΔ είχε πιάσει τις 718,3 μονάδες με απώλειες -1,5%. Άρα ο σεβασμός στη στήριξη των 722 είχε ξεπεραστεί.

Σήμερα μπορεί, αν βρεθούν οι δυνάμεις ανατροπής της αρνητικής στατιστικά εικόνας και περάσει πάλι ο ΓΔ ψηλότερα από τις 722, να σχηματιστεί μια ανοδική δυναμική με βάση την ανακούφιση. Ωστόσο υπέρ της επίσκεψης σε χαμηλότερα επίπεδα από τις 717 μονάδες λειτουργούν οι προειδοποιήσεις της Fitch Ratings. Σύμφωνα με τον οίκο, τo νέο πακέτο δημοσιονομικών μέτρων της Ελλάδας εντείνει την αβεβαιότητα για τη στάση της χώρας μεσοπρόθεσμα, ενώ αναμένεται να καλλιεργήσει ένταση μεταξύ της Αθήνας και των πιστωτών της. Οι προεκλογικές παροχές αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερη και ταχύτερη αναίρεση των μεταρρυθμίσεων, καθιστώντας πιο δύσκολο για τις μελλοντικές κυβερνήσεις να επαναφέρουν την ισορροπία στο μίγμα δημοσιονομικής πολιτικής, χωρίς να επηρεασθεί η δέσμευση στους δημοσιονομικούς στόχους.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Πιέσεις κυριάρχησαν στη Wall Street επειδή οι εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Κίνας δείχνουν να έχουν παγώσει.

Ο Dow Jones υποχώρησε 0,33% ή 84 μονάδες στις 25.676, ο S&P σημείωσε πτώση 0,67% στις 2.840 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα 1,46% στις 7.702 μονάδες.

Στον δείκτη Dow Jones, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των UnitedHealth (+2%) και Verizon (+1,6%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι τίτλοι των Apple (-3,2%) και Intel (-2,9%).

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς σημείωσε άνοδο δύο μονάδων βάσης στο 2,41%.

Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η όποια συμφωνία κλειστεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Πεκίνο για το εμπόριο δεν μπορεί να είναι «50-50». Επανήλθαν στο προσκήνιο οι γεωπολιτικές ανησυχίες μετά τις απειλές Τραμπ κατά του Ιράν.

Στο μεταξύ, η Google αποφάσισε να αποκλείσει τη Huawei από τις μελλοντικές αναβαθμίσεις του λειτουργικού συστήματος Android, ενώ παράλληλα τα νέα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα της κινεζικής εταιρείας θα χάσουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε δημοφιλείς εφαρμογές της Google όπως το Google Play, το Gmail, το Chrome, το YouTube και το Google Maps.

ΕΥΡΩΠΗ

Η κόντρα των ΗΠΑ με τη Huawei και η απόφαση της Google να αναστείλει συναλλαγές με τη Huawei που απαιτούν τη μεταβίβαση hardware, λογισμικού και τεχνικών υπηρεσιών έριξαν στο κόκκινο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Η απόφαση της Google ουσιαστικά σημαίνει ότι αποκλείει τις συσκευές της Huawei από το λειτουργικό σύστημα Android.

Στο μάτι του κυκλώνα βρέθηκαν οι μετοχές του κλάδου επεξεργαστών, μετά την είδηση ότι η γερμανική Infineon πάγωσε τις παραδόσεις προς τη Huawei. Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν και οι μετοχές του αεροπορικού κλάδου, μετά την προειδοποίηση της Ryanair.

Ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 έκλεισε με πτώση 1,06%, με τις μετοχές των εταιρειών κατασκευής επεξεργαστών όπως οι AMS, STMicroelectronics και ASML να κάνουν βουτιά πάνω από 3%.

Με αρνητικά πρόσημα έκλεισαν σχεδόν όλα τα χρηματιστήρια της Γηραιάς Ηπείρου, με το Μιλάνο να καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση. Ο FTSE MIB υποχώρησε 2,68%, καθώς οι δηλώσεις του Ιταλού υπουργού Οικονομικών, Τζιοβάνι Τρία, δεν κατάφεραν να κατευνάσουν τις ανησυχίες των επενδυτών για δημοσιονομικό εκτροχιασμό της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας.

Η εμπορική αντιπαράθεση επισκίασε και τον DAX της Φρανκφούρτης, κλείνοντας με πτώση 1,61%. Απώλειες και σε Λονδίνο και Παρίσι, με τον FTSE 100 να υποχωρεί 0,51% και τον CAC 40 1,46%.

ΧΑ

Η καθοδική πορεία διεθνώς εδώ, μέσω ΕΕΕ, έφερε πτώση -1,66%

Στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, οι θεσμικοί έδωσαν στις τιμές των βασικών δεικτών αρχικά πλάγια πορεία, με τον μέσο όρο διαρκώς γύρω από το κλείσιμο της Παρτασκευής, ως τις 12:03 και μετά, κύματα πιέσεων των πέρασαν κάτω από τις 722 από τις 14:11. Μετά είχε πορεία πλάγια πάλι αλλά στη ζώνη μεταξύ 717 και 721 μονάδων ως και τις δημοπρασίες.

Η αναζήτηση για το ελάχιστο μέρας ολοκληρώθηκε στις 717,02 από 726,24 μονάδες την προηγούμενη σύνοδο. Εμφανίστηκε στις 14:54. Κατόπιν με τις επιλογές των ισχυρών παραγόντων επιβλήθηκε πλάγια πορεία ως τις 17:00 που σταμάτησε στις 717,95 μονάδες. Εμφανίστηκαν πιέσεις στην εξέλιξη των δημοπρασιών και αυξήθηκε το μέγεθος των απωλειών με μεταβολή της τάξης του -1,66%, λειτουργώντας αρνητικά στη διάθεση για ρίσκο στην επόμενη σύνοδο.

Σε αρκετά μεγάλα διαστήματα, εμφάνισε πλάγια πορεία ανάμεσα στις 730 ως τις 728,5 μονάδες, σαν περίοδο μιας συντονισμένης, άσχετα από τα διεθνή, μάχης από την πλευρά των αισιόδοξων. Το ποσοστό της πτώσης στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ βάσει των futures των εκεί δεικτών βοήθησε σε πτώση στην Ευρώπη. Εδώ ο ΓΔ κινήθηκε παράλληλα, ταυτίζοντας το κλίμα στην αγορά της Αθήνας με αυτό στα ξένα χρηματιστήρια, με εγγραφή από τον ΓΔ του νέου χαμηλού που ήταν και χαμηλό μήνα.

Στο δεύτερο μέρος οι δείκτες κινήθηκαν από τους θεσμικούς μονίμως καθοδικά,. Ενώ φάνηκε πως τους δινόταν κίνηση που υποδήλωσε τις πιέσεις που ήταν τόσο ισχυρές που ακύρωσαν σημασία του επιπέδου στις 722 μονάδες. Δεν απειλήθηκαν με διάτρηση καθοδικά στην τελευταία σύνοδο της εβδομάδας εκπνοής των σειρών Μαΐου στα παράγωγα αλλά σήμερα με χαμηλούς όγκους ξεπεράστηκε πτωτικά. Συνεπώς, κυριάρχησαν εναλλαγές στην υπεροχή της ζήτησης απέναντι στην προσφορά στο πρώτο διάστημα αλλά ίσχυσε η αντιστροφή στο δεύτερο μέρος που οδηγεί στις δημοπρασίες, αφού σημειώθηκε κατώτερο μέρας στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους της συνόδου. Επιτρέποντας να προκαλέσει η επίτευξή του, περιορισμένη έστω ανοδική αντίδραση που ωστόσο δεν ήταν αποτελεσματική.

Έγινε σαφές πως το ελάχιστο της μέρας, ήταν κάτω στο μίνιμουμ της περασμένης συνόδου, αλλά αρκετά ψηλότερα (116,90 μονάδες) έναντι του κατώτερου του τρέχοντος έτους (600,12). Στις δημοπρασίες, με την απουσία της ζήτησης έναντι της προσφοράς, τον έκλεισαν 12,10 μονάδες χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο.

Τη σύνοδο σφράγισε ανώτερο, σε σχέση με την προηγούμενη, συναλλακτικό ενδιαφέρον, με συναλλαγές σε πακέτα αξίας 2,111 εκατ. ευρώ (για ΑΛΦΑ ΠΕΙΡ και ΕΤΕ). Η δε εμφάνιση απωλειών στα 3 από τα 4 Τραπεζικά blue chip, πιθανά να μην είχε σχέση με την δυναμική στα ελληνικά ομόλογα αναφοράς, που εμφάνισαν μικρή διακύμανση της απόδοσης τους (4 έναντι 8 μονάδων). Αλλά με μεταβολή 1 μονάδας βάσης, η απόδοση από το 3,43% κατέληξε στο 3,42%.

Το κλείσιμο του ΓΔ στις 717,21 μονάδες, ήταν 0,19 μονάδες πάνω από το ελάχιστο του και 14,17 κάτω από το ανώτερο της ημερήσιας διακύμανσής του. Ήταν σύνοδος με μεγαλύτερο (14,36 από 7,16 μονάδες) εύρος διακύμανσης και το αποτέλεσμα της ήταν πτωτικό για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ, που κατέληξε στα 50,594 από 51,650 δις ευρώ. Τέσσερα blue chip δεν υπέκυψαν εντέλει στις πιέσεις, ήταν ΔΕΗ +3,11%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,81%, ΕΥΔΑΠ +0,34%, και ΟΤΕ +0,18% ενώ 20 έκλεισαν με πτωτική μεταβολή.

Επηρέασαν αρνητικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (-1,84% από +0,11%), αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο -1,89% από -0,08%, την ΕΤΕ στο -4,57% από -1,09%, ΕΥΡΩΒ -0,70% από +0,98% και την ΠΕΙΡ στο 0,00% από +1,68%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν καλύτερα από τα blue chip με μεταβολή -0,69% από -0,30%.

Η στατιστική εικόνα των blue chip χειροτέρεψε όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (4 από 15) blue chip έναντι των καθοδικών (20 από 10) και ένα ΠΕΙΡ στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ οδηγήθηκε χαμηλότερα -1,66% και έφθασε στις 717,21 από 729,31 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 1852,89 από 1898,32 με μεταβολή -2,39%. Οι δημοπρασίες άλλαξαν προς τα κάτω την τιμή για τον ΓΔ και τον 25άρη, και το κλείσιμο έγινε πιο κοντά στο κατώτερο της ημερήσιας διακύμανσής τους.

Για να συμβούν τα παραπάνω ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 50,090 από 45,066 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 2,111 από 3,845 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές του 25άρη, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα, κατευθύνθηκαν 45,944 από 39,322 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 0,678 από 0,622 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 40 από 41, των καθοδικών 54 από 42 και 25 από 25 ήταν οι σταθερές.

Τεχνική ανάλυση – παράγωγα

Traders σε αναμονή, ως τις εκλογές, για σημαντικότερες κινήσεις

Στη πρώτη σύνοδο της εβδομάδας, οι θεσμικοί έδωσαν στον δείκτη των παραγώγων μετά τις 13:15 πτωτική δυναμική. Το άνοιγμα στις 1897,47 μονάδες αντιστοιχούσε σε οριακό πτωτικό χάσμα 0,16 μονάδων. Μετά από 25 λεπτά έφθασε το μέγιστο μέρας στις 1906,52 ενώ το ελάχιστο στις 1844,85 ορίστηκε στις 14:54. Ενώ στις 17:00 σταμάτησε τις 1856,15 μονάδες, το κλείσιμο στις 1852,89 αντιστοιχούσε σε μεταβολή -2,39%. Ο τζίρος στα παράγωγα περιορίστηκε στα 9,353 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη για τη σειρά Ιουνίου υπήρξε όγκος 1094 ΣΜΕ με ανώτερο τις 1906,75 μονάδες, κατώτερο τις 1845,00 με τελευταίες πράξεις στις 1857,00. Διακινήθηκαν επίσης 46 συμβόλαια λήξης Ιουλίου με ανώτερο τις 1839,75, κατώτερο τις 1785,25 και τελευταίες πράξεις στις 1794,00 μονάδες. Οι ανοικτές θέσεις για τη σειρά Ιουνίου έγιναν 4086 ΣΜΕ από 3793 και 468 από 437 στα ΣΜΕ λήξης Ιουλίου.

Στα calls λήξης Ιουνίου ο όγκος ήταν 38 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης από τις 1875 ως τις 2000 μονάδες. Για την επόμενη σειρά διακινήθηκαν 4 για τιμή εξάσκησης στις 1875 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης λήξης Ιουνίου ο όγκος ήταν 27 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης από τις 1875 ως τις 1925 μονάδες. Για την επόμενη σειρά λήξης Ιουλίου διακινήθηκαν 24 για τιμή εξάσκησης από τις 1850 ως τις 1925 μονάδες.

Δικαιώθηκε στις προβλέψεις του ο Απόστολος Μάνθος της AENAON MARKETS που ειδοποίησε ότι η καθοδική διάσπαση της συσσώρευσης θα οδηγήσει το Γενικό Δείκτη προς το εύρος διακύμανσης των 700 με 690 μονάδων, προκαλώντας κραδασμούς στο ανοδικό σενάριο των 800 μονάδων, η ανοδική διαφυγή άνω των 742 μονάδων, με ισχυρό όμως τζίρο συναλλαγών, θα αποδεσμεύσει τους αγοραστές, σπρώχνοντας το Δείκτη προς την άνω πλευρά του καναλιού, μεταξύ των 760 με 768 μονάδων.

Όσο για τον δείκτη των παραγώγων σημείωνε ότι προτιμά τον πλάγιο ρυθμό της αναμονής έχοντας ως στήριξη τη ζώνη ταλάντωσης των 1875 με 1855 μονάδων. Έντονη αλλαγή στο υπάρχον βραχυχρόνιο σκηνικό θα προκληθεί, μόνο με την ανοδική αρπαγή των 1953 μονάδων.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance ΑΕΠΕΥ

Οι αλλαγές στον MCSI τέλος του μήνα, μας φέρνουν πιέσεις στους υπόλοιπους τίτλους και αντίστοιχα, σημαντικούς αγοραστές σε ΕΤΕ και ΕΥΡΩΒ. Θεωρητικά μέχρι 28/5, θα μπορούσε κάποιος να ‘ψαρέψει χαρτιά’ του MSCI.

Μία εβδομάδα έμεινε για τις εκλογές, με την Αγορά να περιμένει το αποτέλεσμα που, κάλλιστα, θα μπορούσε να παίξει σημαντική ρόλο στην κίνηση. Ο τζίρος φανερά μειωμένος, προφανώς λόγω του στενού εύρους διακύμανσης, με τα Funds και τους Επενδυτές να κρατάνε περισσότερο στάση αναμονής.

Μεγαλύτερη πίεση υπέστη η μεσαία κεφαλαιοποίηση, έχοντας χάσει, προς το παρόν τουλάχιστον, τα σκήπτρα της απόδοσης μετά από πολλά χρόνια.

Παραμένουμε μεσοπρόθεσμα αισιόδοξοι και περιμένουμε το αποτέλεσμα των εκλογών και τις πιθανότητες εκείνες που μπορεί να φέρουν πιο κοντά και τις βουλευτικές εκλογές.

Ο Τραπεζικός κλάδος καλύτερος από ποτέ σε χρηματιστηριακή συμπεριφορά, σε σχέση με την υπόλοιπη Αγορά κάτι που μένει να φανεί αν συνεχιστεί και αμέσως μετά το τέλος του τρέχοντος μήνα.

Σήμερα

Οι μετοχές της Ασίας κατάφεραν να απολαύσουν μια ανάπαυλα στις πιέσεις σήμερα Τρίτη 21/5, αφούη Ουάσιγκτον χαλάρωσε προσωρινά τους εμπορικούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Huawei της Κίνας, μολονότι οι φόβοι για περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων έκαναν τους επενδυτές να διατηρήσουν επιφυλακτική στάση.

Ο ευρύτερος δείκτης των μετοχών της Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 0,35%, αλλά δεν ήταν πολύ μακριά από ένα άγγιγμα στο χαμηλό για το τετράμηνο την Παρασκευή. Έχει πέσει σχεδόν 8% από την κορυφή εννέα μηνών που σημείωσε μόλις πριν από ένα μήνα. Ο Nikkei της Ιαπωνίας υποχώρησε 0,4% αλλά μετά τις 9:00 δική μας ώρα ήταν στο -0,15%.

Ο δείκτης της αγοράς στη Σαγκάη αυξήθηκε κατά 1,18%, μια μέρα μετά την πτώση του ενδοσυνεδριακά στο κατώτερο τριμήνου, καθώς η Ουάσιγκτον επέτρεψε στην Huawei Technologies Co Ltd να αγοράσει αμερικανικά προϊόντα για να διατηρήσει υπάρχοντα δίκτυα και να παράσχει ενημερώσεις λογισμικού σε υπάρχοντα κινητά τηλέφωνα Huawei ως τις 19 Αυγούστου. Ο KOSPI κέρδιζε στις 9:00 δική μας ώρα +0,44%. Ο Χανγκ Σενγκ του Χονγκ Κονγκ εμφάνισε οριακές απώλειες -0,10%.

Παρόλα αυτά, μια διαρκώς επιδεινούμενη εριστική ατμόσφαιρα μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου οδήγησε τους επενδυτές να εγκαταλείψουν τυχόν ελπίδες για μια έγκαιρη επίλυση, μια αλλαγή στη ροή των υδάτων έναντι όσων ίσχυαν μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, όταν θεωρείτο ότι η συμφωνία είναι εφικτή.

Στη Νέα Υόρκη, το S & P 500 έχασε 0,67%, ενώ το Nasdaq Composite έχασε 1,46%. Ο δείκτης ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας υποχώρησε 4,02% σε χαμηλά δύο μηνών.

Οι προμηθευτές της Huawei πήραν ένα χτύπημα, με την Qualcomm να πέφτει κατά 6,0% και την Micron Technology 4,0%.