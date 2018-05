Προς απόσυρση τα πλαστικά σκεύη και εξαρτήματα μιας χρήσης

Από την έντυπη έκδοση

Της Λέττας Καλαμαρά

lkal@naftemporiki.gr

Τέλος στα πάρτι με τα μίας χρήσης πλαστικά (Single Use Plastics, SUP) κουταλάκια, πιρούνια, ποτήρια και καλαμάκια. Τα νέο οικονομικό μοντέλο επιβάλλει την τάση BYOC (bring your own cup), BYOP (bring your own plate) κ.λπ., δηλαδή την τάση του κινήματος «φέρε την κούπα σου, το πιάτο σου» κ.λπ. ή κάνε χρήση εξοπλισμού μιας χρήσης που θα είναι φτιαγμένος από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, ανακυκλώσιμα και επαναχρησιμοποιούμενα.

Στην Ελλάδα συνολικά η παραγωγή του κλάδου της πλαστικής συσκευασίας (προϊόντα για περιτύλιγμα και συσκευασία και πλαστικά μπουκάλια) την περίοδο 2010-2017 κατέγραψε σωρευτική άνοδο 15%. Ο τζίρος του κλάδου το 2016 έφτασε τα 702,8 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Infobank Hellastat (Φεβρουάριος 2018). Από το σύνολο του κλάδου ο τομέας εύκαμπτης συσκευασίας το 2016 εμφάνισε τη μεγαλύτερη άνοδο εσόδων με 5,3%, τη στιγμή που οι εταιρείες άκαμπτης συσκευασίας είχαν αύξηση 3,9% και οι εταιρείες μετεπεξεργασμένων πλαστικών φιλμ οριακή υποχώρηση 1%. Εάν σε αυτά προστεθούν και οι εταιρείες παραγωγής και διάθεσης πλαστικών οικιακών ειδών μιας χρήσης (κουτάλια, πιάτα, ποτήρια, καλαμάκια), αλλά και οι πλαστικές σακούλες, το μέγεθος αυξάνεται σημαντικά.

