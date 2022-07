Youthquake, σε σκηνοθεσία Γιώτας Αργυροπούλου στην Πειραιώς 260

Η Γιώτα Αργυροπούλου και η θεατρική ομάδα blindspot παρουσιάζουν την παράσταση Youthquake, στην Πειραιώς 260, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Δεκατέσσερις έφηβοι καταλαμβάνουν τη σκηνή και μας οδηγούν στο μέλλον! Από τον «Δεκέμβρη του 2008», τις οικολογικές πορείες σε όλο τον κόσμο και τις «Παρασκευές για το Μέλλον», το #Blacklivesmatter και το Occupy Wall Street, οι νέοι δημιουργούν πλέον νέα μοτίβα συμμετοχής και πολιτικοποίησης. Οι έφηβοι του Youthquake, έχοντας ολοκληρώσει ένα πολύπλευρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εφήβων στο πλαίσιο του Open Plan, καταλαμβάνουν τώρα την Πειραιώς 260 και μας αφηγούνται τη ζωή, τις συνήθειες, τα γούστα και την κοινωνική δυσαρέσκειά τους για τον κόσμο που κληρονομούν.

Ένα πρωτότυπο έργο υπό την καθοδήγηση και τη συνεργασία των ενήλικων συνεργατών της θεατρικής ομάδας blindspot που έρχεται να προκαλέσει έναν καλλιτεχνικό «σεισμό» και να μοιραστεί μαζί μας μια δυνατή εμπειρία. Μια παράσταση με τη συμμετοχή εφήβων όσο και επαγγελματιών ηθοποιών για κοινό όλων των ηλικιών, που θα μας συγκινήσει με την αμεσότητα και την αλήθειά της.

20 Ιουλίου: Μετά την παράσταση ακολουθεί συζήτηση με τη Γιώτα Αργυροπούλου. Συντονίζει η Έλλη Γαβριήλ.

Σύλληψη / δημιουργία – Σκηνοθεσία Γιώτα Αργυροπούλου

Σχεδιασμός & σύνθεση ψηφιακής εικόνας Μιχάλης Κωνσταντάτος

Δραματουργία Igor Dobricic

Επιστημονική σύμβουλος – θεατροπαιδαγωγός Μυρτώ Πίγκου-Ρεπούση

Μουσική Μαριλένα Ορφανού (Someone who isn’t me)

Χορογράφος Ίρις Καραγιάν

Σκηνογράφος Πουλχερία Τζόβα

Ενδυματολόγος Βασιλεία Ροζάνα

Σχεδιασμός φωτισμών Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Graphics AP

Βοηθός σκηνοθέτη Παρασκευή Λυπημένου

Εκπαιδευόμενος βοηθός ενδυματολόγου Νίκος Βεκράκος

Παίζουν Κύρα Ανδρεσάκη, Γεωργιάνα Αννοπούλου, Σοφία Γκρίλη, Κωνσταντίνος Καρεκλάς, Κωνσταντίνα Kατσιάρη, Στέλιος Κράτσας, Αθηνά Μισαηλίδου, Χρυσήλια Σιαλάκη, Νικόλας Σκορίνης, Πάμπλο Σότο, Ιωάννα Σώζου Βενέτα, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Φρακτοπούλου, Ηρακλής Χαρίτος, Νίκος Χλέντζος

Συντονισμός παραγωγής Αγγέλικα Σταυροπούλου

Οργάνωση & εκτέλεση παραγωγής LEFOU PRODUCTIONS (Βάσια Ατταριάν, Σεραφείμ Ράδης)