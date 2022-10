Google, Μicrosoft απογοήτευσαν - Sell off στις τεχνολογικές μετοχές

Σφυροκόπημα δέχθηκαν οι μετοχές των τεχνολογικών εταιρειών στις μεταμεσονύχτιες συναλλαγές στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αφού δύο κολοσσοί, Alphabet (Google) και Microsoft, αλλά και η σημαντική εταιρεία ημιαγωγών Texas Instruments Inc. ανακοίνωσαν κατώτερα των προσδοκιών αποτελέσματα τριμήνου. Η εξέλιξη διέψευσε τις εκτιμήσεις αναλυτών που υποστήριζαν ότι το sell off των 5,5 τρισ. δολαρίων από τις αρχές του 2022 έχει φτάσει στο τέλος του.

«Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε οριακό σημείο», δήλωσε στο Bloomberg η Jessica Amir, στρατηγική αναλύτρια της Saxo Capital Markets. «Το ισχυρότερο αμερικανικό δολάριο θα συνεχίσει να βλάπτει τα μελλοντικά κέρδη των επιχειρήσεων, σε μια εποχή που η καταναλωτική ζήτηση είναι πιθανό να μειωθεί. Παραμένει η πίεση στις πιο ριψοκίνδυνες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, όπως η τεχνολογία» συμπλήρωσε.

Το selloff στις μεταμεσονύχτιες συναλλαγές ήταν ευρείας βάσης. Η Amazon.com Inc. υποχώρησε 4,9%. Όσοι αντλούν πωλήσεις από τη διαδικτυακή διαφήμιση ακολούθησαν χαμηλότερα την Alphabet, με τις Meta Platforms Inc. και Pinterest Inc. να σημειώνουν πτώση άνω του 4% έκαστη. Μεταξύ των εταιρειών λογισμικού που επηρεάστηκαν από τα αποτελέσματα της Microsoft, η Datadog Inc. σημείωσε πτώση 7%, η Snowflake Inc. υποχώρησε 5% και η Salesforce Inc. βρέθηκε στο -3%. Στον χώρο των ημιαγωγών βυθίστηκαν επίσης οι Analog Devices Inc., ON Semiconductor Corp. και Marvell Technology Inc.

Τα αποτελέσματα της Alphabet

Η Alphabet είδε τη μετοχή της να υποχωρεί 7% καθώς επιβραδύνθηκε αισθητά ο ρυθμός αύξησης των εσόδων της το τρίτο τρίμηνο, στο 6% από 41% έναν χρόνο νωρίτερα.

Τα έσοδά της διαμορφώθηκαν έτσι στα 69,09 δισ. δολάρια έναντι εκτιμήσεων της Refinitiv για 70,58 δισ. δολάρια.

της διαμορφώθηκαν έτσι στα έναντι εκτιμήσεων της Refinitiv για 70,58 δισ. δολάρια. Τα έσοδα από διαφημίσεις στο YouTube κατέγραψαν πτώση 2% στα 7,07 δισ. δολάρια από 7,21 δισ. δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα.

κατέγραψαν πτώση 2% στα 7,07 δισ. δολάρια από 7,21 δισ. δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα. Τα συνολικά έσοδα από διαφημίσεις αυξήθηκαν οριακά σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2021, στα 54,48 δισ. δολάρια.

Ο Φίλιπ Σίντλερ, chief business officer της Google, είπε ότι η εταιρεία είδε μία "οπισθοχώρηση" στις δαπάνες για διαφημίσεις από συγκεκριμένους τομείς, όπως είναι οι ασφάλειες, τα δάνεια και τα κρυπτονομίσματα.

Τα έσοδα από το Google Cloud ξεπέρασαν πάντως ελαφρώς τις προσδοκίες, φτάνοντας στα 6,9 δισ. δολάρια από 5 δισ. δολάρια το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

ξεπέρασαν πάντως ελαφρώς τις προσδοκίες, φτάνοντας στα 6,9 δισ. δολάρια από 5 δισ. δολάρια το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Η Alphabet είχε κέρδη 1,06 δολαρίων ανά μετοχή έναντι προβλέψεων των αναλυτών για κέρδη 1,25 δολαρίων ανά μετοχή.

Τα αποτελέσματα της Microsoft

Περίπου 7% υποχώρησαν και οι μετοχές της Microsoft, παρόλο που ανακοίνωσε ελαφρώς υψηλότερα των προβλέψεων κέρδη. Οι επενδυτές εστίσασαν στα κατώτερα των προσδοκιών έσοδα από υπηρεσίες cloud το πρώτο τρίμηνο χρήσης (Ιουλίου - Σεπτεμβρίου), ενώ χαρακτηρίστηκαν ως «αδύναμες» και οι προβλέψεις για το τρέχον τρίμηνο.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας μειώθηκαν κατά 14% στα 17,56 δισ. δολάρια. Ωστόσο στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 είχε έκτακτο φορολογικό όφελος ύψους 3,3 δισ. δολαρίων. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 2,35 δολάρια έναντι προβλέψεων για 2,30 δολάρια. Το gross margin διαμορφώθηκε στο 69,2%.

της εταιρείας μειώθηκαν κατά 14% στα Ωστόσο στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 είχε έκτακτο φορολογικό όφελος ύψους 3,3 δισ. δολαρίων. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 2,35 δολάρια έναντι προβλέψεων για 2,30 δολάρια. Το gross margin διαμορφώθηκε στο 69,2%. Ο τομέας Intelligent Cloud, που περιλαμβάνει τα Azure, Windows Server, SQL Server, Nuance και Enterprise Services, παρήγαγε έσοδα 20,33 δισ. δολαρίων. Πρόκειται για αύξηση 20% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, αλλά δεν έπιασαν τον πήχυ των προσδοκιών.

που περιλαμβάνει τα Azure, Windows Server, SQL Server, Nuance και Enterprise Services, παρήγαγε έσοδα 20,33 δισ. δολαρίων. Πρόκειται για αύξηση 20% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, αλλά δεν έπιασαν τον πήχυ των προσδοκιών. Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων του Azure ήταν 35% από 40% το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Αναλυτές που συμμετείχαν σε μίνι δημοσκόπηση του CNBC ανέμεναν αύξηση 36,4% στα έσοδα του Azure, ενώ αναλυτές που συμμετείχαν σε poll της StreetAccount «έβλεπαν» αύξηση 36,9%.

ήταν 35% από 40% το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Αναλυτές που συμμετείχαν σε μίνι δημοσκόπηση του CNBC ανέμεναν αύξηση 36,4% στα έσοδα του Azure, ενώ αναλυτές που συμμετείχαν σε poll της StreetAccount «έβλεπαν» αύξηση 36,9%. Τα έσοδα του τομέα More Personal Computing ανήλθαν στα 13,3 δισ. δολάρια, υπερβαίνοντας ελαφρά τις εκτιμήσεις. Τα έσοδα από πωλήσεις αδειών Windows σε κατασκευαστές συσκευών έκαναν βουτιά 15% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Ήταν η μεγαλύτερη μείωση από το 2015.

Για το τρέχον τρίμηνο (δεύτερο τρίμηνο χρήσης) η Microsoft περιμένει έσοδα 52,35 δισ. έως 53,35 δισ. δολαρίων. Αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Refinitiv είχαν θέσει τον πήχυ στα 56,05 δισ. δολάρια.

naftemporiki.gr