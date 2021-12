Peloton: «Ανέστησε» τον Mr. Big για να «καθαρίσει» το όνομά της

Με μια διαφήμιση επιχείρησε να απαντήσει την Κυριακή η Peloton Interactive στον «θόρυβο» που έχει προκαλέσει η σκηνή στο reboot της σειράς Sex and the City «And Just Like That...».

Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο επεισόδιο του νέου κύκλου ο χαρακτήρας του Κρις Νορθ (Mr. Big) πεθαίνει κάνοντας στατικό ποδήλατο της εταιρείας, με τη σκηνή να στοιχίζει πτώση στη μετοχή της Peloton. Οι μετοχές της Peloton υποχώρησαν 5,4% την Παρασκευή, την επομένη της πρεμιέρας του «And Just Like That...».

Στη διαφήμιση εμφανίζεται ο Κρις Νορθ να λέει ότι αισθάνεται υπέροχα και να αναρωτιέται αν πρέπει να «κάνει άλλο ένα γύρο».

«Η ζωή είναι πολύ μικρή», λέει. Στο voice over ακούμε τον ηθοποιό Ράιαν Ρέινολντς να σημειώνει ότι η τακτική χρήση του ποδήλατου βελτιώνει την κυκλοφορία και μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. «Είναι ζωντανός», καταλήγει ο Ρέινολντς.

Η εταιρεία στατικών ποδηλάτων για το σπίτι δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν συνειδητοποίησε ότι το προϊόν της θα χρησιμοποιηθεί στη σκηνή που οδηγεί στον θάνατο του Mr. Big στη σειρά.

naftemporiki.gr