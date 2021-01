ΕΚΕΤΑ: Διαδραστικό Workshop για τις ΜμΕ στις 22 Ιανουαρίου

Διαδραστικό Workshop Δημιουργικότητας και Βιώσιμης Καινοτομίας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021, και ώρες 11:00 – 15:00, από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Δημιουργία βιώσιμης καινοτομίας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με τη χρήση δημιουργικών μεθόδων και διαδικασιών» (“Create sustainable Innovation in SMEs using creative methods and processes”) και ακρωνύμιο “CreaInnovation”.

Το έργο CreaInnovation υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg MED, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)] - 85% και από εθνικούς πόρους μέσω ΠΔΕ – 15% και έχει ως στόχο την αύξηση της βιώσιμης καινοτομίας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με τη χρήση δημιουργικών μεθόδων και διαδικασιών.

Στη διαδικτυακή εκδήλωση θα γίνει αρχικά μια σύντομη παρουσίαση του έργου CreaInnovation, της μεθοδολογίας και των εργαλείων που αξιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των Εθνικών και Διακρατικών «Εργαστηρίων Δημιουργικότητας και Καινοτομίας» (CreaInnovation Labs) που υλοποιήθηκαν με τη συμμετοχή Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί Διαδραστικό Workshop Δημιουργικής Καινοτομίας στις ΜμΕ: Εργαλεία και Συνθήκες Ανάπτυξης Καινοτομίας με εισηγητή τον κ. Μάριο Βάρβογλη (Creativity Innovation Expert).

Η συμμετοχή στο workshop είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19.

Για να συμμετάσχουν στην ημερίδα οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής https://bit.ly/3spSwZD μέχρι την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο στο email: mio@certh.gr (κ. Μαρία Αποστολίδου, τοπικός εταίρος του έργου CreaInnovation).