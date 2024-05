Things can only get better: Το τραγούδι των Εργατικών που «κάλυψε» το διάγγελμα Σούνακ

Ένα τραγούδι κάλυπτε σχεδόν το -υπό βροχή- διάγγελμα του Ρίσι Σούνακ, ο οποίος ανακοίνωσε διάλυση του Κοινοβουλίου και προσφυγή στις κάλπες στις 4 Ιουλίου.

Η ανακοίνωση του πρωθυπουργού έξω από το Νούμερο 10 της Downing Street για τις γενικές εκλογές για τις 4 Ιουλίου διαταράχθηκε όχι μόνο από τη βροχή που μούσκεψε σταδιακά το κοστούμι του, αλλά από έναν διαδηλωτή που έβαλε το τραγούδι από ένα μεγάφωνο.

Ήταν το Things Can Only Get Better, από τον D:Dream, το τραγούδι της προεκλογικής εκστρατείας των Εργατικών του Τόνι Μπλερ το 1997, το οποίο ακούστηκε και στη σειρά Crown.

Ο ύμνος ακολούθησε τον Σερ Τόνι Μπλερ σε όλη την προεκλογική εκστρατεία, όταν την 1η Μαΐου 1997, απευθύνθηκε σε ακτιβιστές των Εργατικών στο Royal Festival Hall.

Με τους Τόρις του Ρίσι Σούνακ να υπολείπονται σαφώς των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ στις δημοσκοπήσεις, και με δεδομένη τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλά νοικοκυριά στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια νίκη του Labour Party φαντάζει πολύ πιθανή.

Αυτό θα σημάνει μια στροφή στην πολιτική της Βρετανίας μετά από 14 χρόνια διακυβέρνησης από το Συντηρητικό Κόμμα.

Πάντως μια πηγή των Φιλελευθέρων Δημοκρατών χλεύασε τον Πρωθυπουργό Σούνακ, λέγοντας: «Τα πράγματα μπορούν μόνο να γίνουν πιο υγρά» (σ.σ. wetter, κάνοντας λογοπαίγνιο με το better του τραγουδιού, λόγω και της βροχής).

