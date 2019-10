Ο Λευκός Οίκος κόβει την συνδρομή σε NY Times και Washington Post

Ο Ντόναλντ Τραμπ το ξεκαθάρισε: οι εφημερίδες The New York Times και The Washington Post δεν θα διανέμονται πλέον κάθε πρωί στον Λευκό Οίκο.

«Δεν ανανεώσαμε τις συνδρομές μας», επιβεβαίωσε χθες Πέμπτη στο Γαλλικό Πρακτορείο η Στέφανι Γκρίσαμ, εκπρόσωπος του αμερικανού προέδρου, ο οποίος εξαπολύει συχνά επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων, που χαρακτηρίζει «εχθρούς του λαού».

«Αυτό θα επιτρέψει σημαντική εξοικονόμηση πόρων των φορολογουμένων», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος.

Τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος καταφέρθηκε — πράγμα που κάνει συχνά — εναντίον των Τάιμς της Νέας Υόρκης. «Δεν τους θέλουμε πλέον στον Λευκό Οίκο. Πιθανόν θα τερματίσουμε [τη συνδρομή της αμερικανικής προεδρίας στην εφημερίδα], όπως και αυτή στην Ουάσινγκτον Πόουστ», συνέχισε. «Διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις», επανέλαβε, για νιοστή φορά.

Η Γκρίσαμ διευκρίνισε σε δηλώσεις της στην εφημερίδα The Wall Street Journal ότι ο Λευκός Οίκος εννοεί να ζητήσει όλες οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες να τερματίσουν με τη σειρά τους τις συνδρομές τους στις δύο εφημερίδες.

«Είμαι βέβαιος ότι οι δημοσιογράφοι των Τάιμς της Νέας Υόρκης και της Ουάσινγκτον Πόουστ θα συνεχίσουν να κάνουν ποιοτική δημοσιογραφική δουλειά, χωρίς να νοιάζονται εάν ο πρόεδρος παραδέχεται πως τους διαβάζει», ήταν η αντίδραση του Τζόναθαν Καρλ, προέδρου της Ένωσης Ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο (WHCA). «Το να υποκρίνεται κανείς πως αγνοεί τη δουλειά του ελεύθερου Τύπου δεν θα εξαφανίσει τις ειδήσεις, ούτε θα εμποδίσει τους δημοσιογράφους να ενημερώνουν το κοινό και να ζητούν να λογοδοτούν αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΜΠΕ