Μάνφρεντ Βέμπερ: «Η ηγεσία του VMRO- DPMNE να σεβαστεί πλήρως τη Συμφωνία των Πρεσπών

«Η ηγεσία VMRO- DPMNE θα πρέπει να σεβαστεί πλήρως τις δεσμευτικές διατάξεις της Συμφωνίας των Πρεσπών και να χρησιμοποιεί με συνέπεια το όνομα «Βόρεια Μακεδονία» αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ.

The @VMRO_DPMNE leadership should fully respect the binding Prespa Agreement provisions & consistently use the name “North Macedonia.” Respecting international agreements is a fundamental prerequisite for us as @EPP. Otherwise Europe can not function & the EU will not accept this

— Manfred Weber (@ManfredWeber) May 23, 2024