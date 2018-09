Τα γήινα χρώματα κυριεύουν την γκαρνταρόμπα μας

Αποτελώντας μήνα επανεκκίνησης σε πολλούς τομείς ο Σεπτέμβριος προσφέρει μία ιδανική ευκαιρία για να ανακαλύψει κανείς εκ νέου το στιλ του, κρατώντας τα καλύτερα –και δίνοντας τη δική του ερμηνεία- από τις νέες τάσεις και προτάσεις της μόδας, με απόλυτο σεβασμό στην ήδη εξοπλισμένη ντουλάπα του και στο πρόσωπικό του ύφος.

Όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust, ο γενικός κανόνας που κυριαρχεί στις επιλογές για φέτος το φθινόπωρο είναι… In camel we trust.

Μία μικρή λεπτομέρεια, όπως ένα κασκόλ, ή ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, ή ακόμη κι ένα statement piece όπως ένα πουκάμισο με patterns ή ένα μαλακό ζευγάρι chinos, είναι αρκετά για να δώσουν το στίγμα της τάσης.

Η φύση το φθινόπωρο είναι στα καλύτερά της. Τα γήινα χρώματα κυριαρχούν, το καφέ, το λαδί και το ζεστό γκρι βρίσκονται παντού γύρω μας. Όσο πιο κοντά στη φύση είναι τα χρώματα που θα επιλέξετε, τόσο πιο πιστά στη φετινή τάση.

Ακολουθώντας τη λογική των νέων ξεκινημάτων, αυτή είναι η ιδανική εποχή για college looks που θυμίζουν βρετανικά πανεπιστήμια. Τολμήστε ένα λεπτό κοτλέ, γαλάζια πουκάμισα με φαρδιές γραβάτες, σκούρα καφέ boat shoes και καρό σακάκια με patches. Το ύφος είναι διαχρονικό.

Πουκάμισο και παντελόνι The Bostonians, όλα διαθέσιμα από τις The Bostonians Boutique.

Γυαλιά ηλίου Moscot, διαθέσιμα από τα Tartaras Eyewear.

Ρολόι IWC από τη συλλογή « Portofino Hand-Wound Moon Phase Edition».

Δερμάτινα monk strap από τη συλλογή του Classico. Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo,Μαίζωνος 95-Πάτρα και online στο www.classico.gr .

Σακακι, πουκάμισο και γραβάτα, όλα Brooks Brothers. Διαθέσιμα από τις Brooks Brothers Boutiques, Σταδίου 4 & Αμερικής City Link, Attica: Πανεπιστημίου 9, Golden Hall /Attica Golden Hall: Κηφισίας 37A Μαρούσι.

Παντελόνι Pepe Jeans. Διαθέσιμο από τη Shop & Trade.

Δερμάτινα δετά loafers από τη συλλογή του Classico. Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo, Μαίζωνος 95-Πάτρα και online στο www.classico.gr .

Φωτογράφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Κείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Πηγή: In Icons We Trust

