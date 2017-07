Ν. Κακλαμάνης: Εκλογές σίγουρα το 2018

Event of the Central Macedonia Department of the Economic Chamber in Thessaloniki, on the occasion of the presentation of the English edition of the Collective Volume: "The Greek Political Economy 2000-2015" in the presence of former Prime Minister Kostas Karamanlis. Speakers, the editors of the publication, Pantelis Sklias, Professor of the Peloponnese University, Spyros Rukanas, Assistant Professor at the University of Piraeus, Rector of the University of Macedonia, Achilleas Zapranis and the vice president of Greek Parliament Nikitas Kaklamanis. Thessaloniki, Greece on May 8, 2017. / Εκδήλωση του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου, στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την παρουσίαση της αγγλικής έκδοσης του Συλλογικού Τόμου: «Η ελληνική πολιτική οικονομία 2000-2015» παρουσία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Ομιλητές οι επιμελητές της έκδοσης, Παντελής Σκλιάς, καθηγητής του πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σπύρος Ρουκανάς, επίκουρος καθηγητής του πανεπιστημίου Πε