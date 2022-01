Mastery Day 2022: Μάθε τη Συναισθηματική Νοημοσύνη, το Επιχειρείν και το Well Being  

Αναζητάτε τρόπους, πρακτικές, εργαλεία επιστημονικά τεκμηριωμένα, για να ζήσεις την καλύτερη ζωή που δικαιούσαι; Σκέφτεσαι να ξεκινήσεις μια καινούργια επαγγελματική δραστηριοποίηση ή να προχωρήσεις σε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που ήδη κάνεις; Τώρα σου δίνεται η ευκαιρία να φτάσεις στην κορυφή της προσωπική σου ανάπτυξης. Όλα όσα αναζητάς μπορείς να τα ανακαλύψεις στο coaching Mastery Day 2022

Ο βραβευμένος Άγγελος Δερλώπας, MSc,Mcc και CEO της Positivity Coaching, καθώς και καταξιωμένοι επαγγελματίες από όλους τους χώρους, δίνουν το μήνυμα: Together We Grow σε ένα ολοήμερο μαραθώνιο προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης την 2η Φεβρουαρίου. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ένα μέρος των εσόδων θα διατεθεί για κοινωφελείς σκοπούς.



Το μήνυμα του Coaching Mastery Day 2022: Together We Grow!

Θέλεις να γευτείς το peak της προσωπικής ανάπτυξης; Επιθυμείς να ξεκινήσεις την επαγγελματική σου δραστηριοποίηση τώρα, ή να κάνεις στροφή στην καριέρα σου; Αναζητάς τρόπους, πρακτικές, εργαλεία επιστημονικά τεκμηριωμένα και άμεσα εφαρμόσιμα για να ζήσεις την καλύτερη ζωή που σου αξίζει να ζήσεις; Θέλεις να ενημερωθείς για τις νέες εφαρμογές του Coaching στη Συναισθηματική Νοημοσύνη, το Επιχειρείν, το Well Being, το Personal Branding, το Mindfluness και όχι μόνο;

Διαδραστικά workshops, εισηγήσεις από διακεκριμένους ομιλητές, exclusive panels και το απαραίτητο networking είναι μόνο κάποια από τα μαγικά συστατικά που θα συντελέσουν στο πιο αξιοσημείωτο event της χρονιάς. Εσύ θα λείπεις;

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022 από τις 2.00 μμ. και μέχρι 8.00 μμ. Online. Κοστίζει 22€-202€ και μέρος των εσόδων θα διατεθεί για κοινωφελείς σκοπούς.

