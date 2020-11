Ερώτηση Ξανθού στην Βουλή για την προστασία των ευάλωτων πολιτών

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση για την στοχευμένη πρόληψη και ισότιμη φροντίδα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων;ρωτά τον υπουργό Υγείας, Β. Κικίλια ο αρμόδιος τομεάρχης της Κ.Ο.του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός, που κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στην Βουλή.

Σε τηλεδιάσκεψη, του «Δικτύου για την καθολική κάλυψη υγείας και την υπεράσπιση της δημόσιας περίθαλψης» που πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2020, και συμμετείχε πλήθος ειδικών στον τομέα της ευαλωτότητας, μεταξύ άλλων πανεπιστημιακοί, επικεφαλής διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων, εκπρόσωποι φορέων και της κοινωνίας των πολιτών, ανέκυψαν σημαντικές παρατηρήσεις, επισημάνσεις και προτάσεις πολιτικών υγείας με στόχο τους ευάλωτους πληθυσμούς.

Όπως επισημάνθηκε , οι ευάλωτοι πληθυσμοί =υπόκεινται σε περαιτέρω ευαλωτότητα λόγω της υγειονομικής κρίσης και ακριβώς γι’ αυτό χρήζουν αναντίρρητα κρατικής μέριμνας και υποστήριξης.

Αναλυτικά το περιεχόμενο της επίκαιρης ερώτησης:

ΘΕΜΑ: «Ευάλωτοι πληθυσμοί στην πανδημία: στοχευμένη πρόληψη και ισότιμη φροντίδα»

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τον οδηγό προτεινόμενων δράσεων τον οποίο εξέδωσε κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας (βλ. “Actions for consideration in the care and protection of vulnerable population groups from COVID-19”, 19/05/2020) ως ευάλωτοι πληθυσμοί νοούνται όσοι αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης, διαβιούν σε υπερπληθείς κατοικίες, σε κλειστές δομές, καταυλισμούς, σε απομακρυσμένες περιοχές και σε συνθήκες στέρησης ή ακραίας φτώχειας. Ευπαθείς ομάδες ή ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων νοούνται τα άτομα άνω των 60 ετών και έχουν υποκείμενα νοσήματα. (βλ. https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/high-risk-groups).

Όπως απορρέει από τα παραπάνω, υφίσταται σαφής διάκριση μεταξύ ευπαθών ατόμων και ευάλωτων πληθυσμών παρότι στον δημόσιο λόγο συχνά συγχέονται οι όροι με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση τόσο στο κοινό όσο και στη χάραξη πολιτικών υγείας. Το φάσμα των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων το οποίο εκτείνεται από τους άστεγους, ρομά, πρόσφυγες, φυλακισμένους, τοξικοεξαρτημένους, AμΕΑ, τρόφιμους γηροκομείων και ψυχιατρείων υπόκειται σε περαιτέρω ευαλωτότητα κατά το δεύτερο και σφοδρότερο κύμα της πανδημίας.

Επειδή, η αρχή της ισότιμης μεταχείρισης και αξιοπρεπούς φροντίδας επιβάλει τη λήψη ειδικών μέτρων προστασίας της υγείας των ευάλωτων πληθυσμών.

Επειδή, οι διεθνείς οργανισμοί και ανθρωπιστικές οργανώσεις παρέχουν σαφείς οδηγίες αφενός και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αφετέρου ως προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Επειδή, συνιστά αδήριτη ανάγκη η καθολική υγειονομική κάλυψη και η υπέρασπιση της δημόσιας υγείας όλων ανεξαιρέτως των κατοίκων της χώρας.

Ερωτάται οι κ. Υπουργός:

«Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την στοχευμένη πρόληψη και ισότιμη φροντίδα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων»

