H Microsoft δίνει πληροφορίες για το Xbox Series X Smart Delivery

To Xbox Series X Smart Delivery είναι ένα από τα στοιχεία που κεντρίζουν το ενδιαφέρον στην επερχόμενη παιχνιδομηχανή.

Η Microsoft αποφάσισε να δώσει στη δημοσιότητα αναλυτικές πληροφορίες για τη λειτουργία αυτή, καθώς και τους τίτλους που θα την υποστηρίζουν αρχικά. Με το Smart Delivery, οι κάτοχοι του Xbox Series X και του Xbox One θα μπορούν να αγοράσουν ένα παιχνίδι μία φορά και να το απολαύσουν σε οποιαδήποτε παιχνιδοκονσόλα της Microsoft διαθέτουν, χωρίς να είναι ανάγκη να αποκτήσουν την ειδική έκδοση για το κάθε Xbox. Με την μία αγορά, θα δίδεται η δυνατότητα στον χρήστη να κατεβάζει την κατάλληλη έκδοση για την κάθε κονσόλα με το πάτημα ενός κουμπιού.

Ένα άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του Smart Delivery είναι πως ακόμα και εάν κάποιος έχει αγοράσει έναν τίτλο για το Xbox One και έχει ξεκινήσει να τον παίζει εκεί, ο τίτλος αυτός θα είναι αυτομάτως διαθέσιμος στην κατάλληλη έκδοση της νέας κονσόλας, εάν, για παράδειγμα, ο κάτοχός του αγοράσει το μεταγενέστερο Xbox Series X και αποφασίσει να συνεχίσει εκεί το gaming.

Όλα τα παιχνίδια του Xbox Game Pass θα υποστηρίζουν τη λειτουργία του Smart Delivery, ενώ η Microsoft δημοσίευσε ήδη μία λίστα τίτλων που θα μπορούν να επωφεληθούν από αυτό το χαρακτηριστικό. Στη λίστα αυτή συμπεριλαμβάνονται δημοφιλείς τίτλοι όπως: Halo Infinite, Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla,

Destiny 2, DiRT 5, Scarlet Nexus, Chorus, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Yakuza: Like a Dragon, The Ascent, Call of the Sea, Gears 5, Second Extinction, Metal: Hellslinger.

Τον Ιούλιο αναμένονται περισσότερες ανακοινώσεις από την πλευρά της Microsoft για τα όσα θα προσφέρει η νέα της κονσόλα, ενώ θεωρείται δεδομένο ότι οι πρόσφατες αποκαλύψεις για το Smart Delivery είναι αποτέλεσμα των όσων έφερε στη δημοσιότητα η Sony για το επερχόμενο PlayStation 5, στοιχείο που μαρτυρεί ότι ο κόσμος του gaming ετοιμάζεται για σκληρό ανταγωνισμό μεταξύ των δύο κυρίαρχων.