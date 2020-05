Η εμπειρία του υπολογιστικού νέφους παντού με το HPE GreenLake Central

Το HPE Greenlake Central βοηθά τους πελάτες να τρέχουν, να διαχειρίζονται και να βελτιστοποιούν το Hybrid cloud περιβάλλον τους χρησιμοποιώντας μία ενιαία πλατφόρμα «as-a-Service», η οποία ενσωματώνει δημόσια όσο και ιδιωτικά clouds, καθώς και φορτία που εδράζουν τόσο στα κέντρα δεδομένων όσο και στο έξυπνο άκρο (Intelligent Edge).

Πιο αναλυτικά, η Hewlett Packard Enterprise (HPE) ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα HPE GreenLake Central, που παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2019, είναι πλέον διαθέσιμη για τους πελάτες του HPE GreenLake. Αυτή η προηγμένη πλατφόρμα λογισμικού παρέχει στους πελάτες μια ενοποιημένη εμπειρία cloud για όλες τις εφαρμογές και τα δεδομένα τους, είτε βρίσκονται σε private cloud είτε σε public clouds. Μέσω μιας διαδικτυακής πύλης επαυξημένων λειτουργιών, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν, να διαχειρίζονται και να βελτιστοποιούν το σύνολο του Hybrid Cloud περιβάλλοντος τους. Επιπλέον, η HPE ανακοινώνει προσθήκες στο «as-a-Service» χαρτοφυλάκιό της που σχετίζονται με υποστήριξη στη διαχείριση δεδομένων και στην αποθήκευση αρχείων μέσω των συνεργασιών της με την Cohesity και την Qumulo, αντίστοιχα.

Το οικοσύστημα HPE GreenLake φέρνει τη σύγχρονη εμπειρία cloud σε όλες τις εφαρμογές, τα δεδομένα και τα workload των πελατών, συνδυάζοντας αυτήν την εμπειρία με όλα τα οφέλη της διατήρησης των υποδομών on-premise. Όλα αυτά κάτω από την λογική του consumption, με πληρωμή ανάλογα με τη χρήση, με δυνατότητα κλιμάκωσης προς τα πάνω και προς τα κάτω, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά συνθέτουν το πληρέστερο as-a-Service μοντέλο της αγοράς με τη σφραγίδα της HPE. Αυτό επιτρέπει στους πελάτες να ελευθερώσουν οικονομικά κεφάλαια, να ενισχύσουν την επιχειρησιακή τους ευελιξία και να επιτρέψουν στις ηγετικές τους ομάδες να επικεντρωθούν στον στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για την επιχείρησή τους. Το HPE GreenLake είναι η κορυφαία στην αγορά πλατφόρμα για την παροχή IT as-a-Service λύσεων με on premise υποδομές, και μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες υπηρεσίες της HPE με περισσότερους από 800 πελάτες παγκοσμίως και πάνω από 500 συνεργάτες/μεταπωλητές. Ο πρωτοπόρος μηχανισμός μέτρησης της χρήσης, ο έλεγχος του κόστους, η πληθώρα Intellectual property σε λογισμικό, ο μηχανισμός χρηματοδότησης από τα HPE Financial Services καθώς και η σωρευμένη εμπειρία των τεχνικών ομάδων των HPE Pointnext Services συνθέτουν μια μοναδική εμπειρία ΙΤ-as-a-Service, που ολοκληρώνει το κορυφαίο χαρτοφυλάκιο Hybrid IT και Edge υποδομών της HPE.

Το HPE GreenLake Central είναι η μόνη πλατφόρμα στην αγορά που επιτρέπει στους πελάτες:

• Να διαχειρίζονται το Hybrid cloud περιβάλλον τους συνολικά, δημιουργώντας λειτουργικά υπολογιστικά υπο-περιβάλλοντα και αναδιανέμοντας πόρους τόσο on- premise οσο και off premise, με την ίδια ταχύτητα και ευελιξία.

• Να παρακολουθούν τα κόστη και τις διαδικασίες compliance που αφορούν σε off premise περιβάλλοντα, όπως AWS, Microsoft Azure και Google Cloud, καθώς φυσικά και για τις on premise υποδομές τους.

• Η πλατφόρμα προτείνει τρόπους να δοθεί προτεραιότητα στις δαπάνες μέσω της ενοποίησης με τις εφαρμογές Azure Access Manager και AWS Access Manager.

• Να επιτύχουν καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα, ορατά σε όλες τις ομάδες του οργανισμού, στις ομάδες Developers, στις Ομάδες διαχείρισης ΙΤ αλλά και στους Line of Business leaders, μέσω των μοναδικών πληροφοριών και προτεινόμενων ενεργειών του Greenlake Central σχετικές με ασφάλεια, χωρητικότητα, κόστος, συμμόρφωση (compliance) και χρήση πόρων σε ολόκληρο το υβριδικό περιβάλλον.

• Να έχουν πρόσβαση στις δικές τους μετρήσεις κατανάλωσης και σε αναλύσεις προκειμένου να βελτιστοποιήσουν την κατανομή των workloads τους με βάση τους παράγοντες που είναι πιο σημαντικοί, όπως το κόστος, η ασφάλεια ή η εξάρτηση από άλλα συστήματα.

Σήμερα, πάνω από 250 πελάτες χρησιμοποιούν το HPE GreenLake Central ως βασικό εργαλείο και σύμμαχο στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού τους και ως όχημα για να επιτύχουν καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα.

«Το HPE GreenLake έχει αποκτήσει παγκόσμια απήχηση καθώς αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο αυτό που απαιτεί η αγορά για μια ιδανική εμπειρία as-a-Service», ανέφερε ο Keith White, Senior Vice President και General Manager του HPE GreenLake. «Με τη συνεχιζόμενη υψηλή ζήτηση για υβριδικές λύσεις από τους πελάτες μας, το HPE GreenLake Central είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την αγορά υβριδικού cloud, που επιτρέπει στους πελάτες μας να επιλέξουν το cloud destination που έχει περισσότερο νόημα για τους ίδιους, με βάση το κόστος, την επίδοση, τη διαχείριση και τη συμμόρφωση (compliance). Δίνει τη δυνατότητα στους προγραμματιστές και στην επιχείρηση να δημιουργήσουν και να καινοτομήσουν με τον ρυθμό που απαιτείται για να είναι ανταγωνιστικοί στη σημερινή αγορά».

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το HPE GreenLake, επισκεφθείτε την σελίδα hpe.com/greenlake.