Το ΑΠΘ επικεφαλής σινο-ευρωπαϊκού έργου για την παρακολούθηση των απειλών του εδάφους

Το έδαφος είναι βασικός γεωργικός πόρος και η υποβάθμιση του είναι ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό ζήτημα. Οι μη βιώσιμες γεωργικές πρακτικές επιδεινώνουν την κατάσταση και διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που μεγεθύνουν το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής.

Οι σχετικές επιστημονικές έρευνες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υφίστανται 6 σημαντικές απειλές. Η εδαφική διάβρωση, η απώλεια οργανικής ύλης, η μείωση της βιοποικιλότητας, η συμπίεση, η αύξηση της αλατότητας και η ρύπανση του εδάφους.

Το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο SIEUSOIL, το οποίο υποστηρίζεται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ε.Ε. HORIZON 2020, αποσκοπεί στην ανάπτυξη βιώσιμων και ολιστικών πρακτικών διαχείρισης του εδάφους βασισμένων σε ένα διηπειρωτικό εναρμονισμένο σύστημα πληροφοριών. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι επικεφαλής της ερευνητικής κοινοπραξίας 23 εταίρων, 16 με έδρα στην Ευρώπη και 7 στην Κίνα, που θα σχεδιάσει και θα εφαρμόσει πιλοτικά την κοινή ψηφιακή πλατφόρμα Κίνας-ΕΕ για την παρακολούθηση της κατάστασης και των απειλών του εδάφους.

Με το SIEUSOIL θα αναπτυχθεί μια καινοτόμος πλατφόρμα που θα αποτελείται από προηγμένα εργαλεία ανίχνευσης και μοντελοποίησης, ψηφιακής χαρτογράφησης και υποστήριξης διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να μεγιστοποιηθεί η παραγωγικότητα του εδάφους και τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις απειλές στο φυσικό περιβάλλον.

Η δεύτερη συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την ανάπτυξη και εμπέδωση των μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών ομάδων Ε.Ε. και Κίνας.

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από τους ακόλουθους πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Lesprojekt Sluzby SRO, UNIVERSITEIT GENT, PLAN4ALL ZS, UNIVERSITAET FUER BODENKULTUR WIEN, AGRISAT IBERIA SL, BALTIC OPEN SOLUTIONS CENTER, VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK N.V., Masarykova univerzita, DOISECO UNIPESSOAL LDA, AGRO APPS I.K.E., INSTITUTE OF SOIL SCIENCE CHINESE ACADEMY OF SCIENCES, Institute of Environment and Sustainable Development in Agriculture, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Zhejiang University, INSTITUTE OF REMOTE SENSING AND DIGITAL EARTH - CHINESE ACADEMY OF SCIENCE, CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES BEIJING, Tarim University, ETAM S.A., FUJIAN AGRICULTURE AND FORESTRY UNIVERSITY, INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, PANNON EGYETEM, QUANTIS and G. K. KEFALAS GEORGIKI G.P.