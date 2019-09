To «1ο SciTalks Convention» είναι γεγονός στο Ίδρυμα Ευγενίδου

Το «1ο SciTalks Convention», μία ευκαιρία συνάντησης των μεγαλύτερων ελληνικών καναλιών YouTube που είναι αφιερωμένα στην Επικοινωνία της Επιστήμης, με τους διαδικτυακούς ακολούθους τους κάθε ηλικίας, έρχεται την Πέμπτη 19 και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

Για την διοργάνωσή του καταφτάνουν οι δέκα σπουδαιότεροι Έλληνες YouTubers από τον κόσμο της Επικοινωνίας της Επιστήμης και ενώνουν τις δυνάμεις τους με το Ίδρυμα Ευγενίδου προκειμένου να παρουσιάσουν στο κοινό κάτι μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα.

Πιο αναλυτικά, από την Αθήνα συμμετέχει ο Παύλος Καστανάς (Astronio), ο Σταύρος Λουβερδής (Απλά η Φυσική) και ο Φώτης Ζανταλής (Tech to me about it). Από τα Γιάννενα έρχεται ο Στέφανος Βάμβακος (Καθημερινή Φυσική) και από την Θεσσαλονίκη ο Στάμος Αρχοντής (The Mad Scientist) και ο Άκης Αποστολίδης (Skeptic Theory). Από την Σύρο ταξιδεύει ο Γιάννης Ρούσσος (Science Behind Music) και από την Πάτρα ο Δημήτρης Θεοδοσόπουλος (Smart Chemistry). Από την γειτονική Ιταλία έρχεται ο Νίκος Αναγνωστάκης (Biotech Guy), ενώ από την Αγγλία θα είναι κοντά μας ο γνωστός σε όλους Mikeius (Mikeius Official).

Και επειδή χάρη στις νέες τεχνολογίες οι αποστάσεις εκμηδενίζονται, θα απευθύνουν ηλεκτρονικό χαιρετισμό εξ αποστάσεως η Άννα Ζαγοριανού (Human Nature) από την Ρουμανία και η Ελένη Βαρδουλάκη (Rogue Astrophysics) από την Γερμανία.

Στόχος της διοργάνωσης είναι να φέρει κοντά τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την επιστήμη και να δώσει το έναυσμα σε έναν ευχάριστο όσο και ζωντανό διάλογο ανάμεσά τους, επιβεβαιώνοντας ότι η επιστήμη μπορεί να εκλαϊκευτεί και να φτάσει κοντά σε όλους και μάλιστα με τρόπο ευχάριστο και διασκεδαστικό. Το Ίδρυμα Ευγενίδου στηρίζει αυτή την προσπάθεια και δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε έναν χώρο που προάγει σταθερά και για περισσότερα από 60 χρόνια την επιστημονική, τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση στην χώρα μας.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει και να συνομιλήσει με όλους τους συμμετέχοντες YouTubers την Πέμπτη 19 και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου και ώρες 19:00-22:00 στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Λεωφ. Συγγρού 387, 175 64 Π. Φάληρο είσοδος από οδό Πεντέλης 11).

Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά απαραίτητα είναι τα δελτία προτεραιότητας, η διανομή των οποίων θα ξεκινά στις 18:30 της ίδιας ημέρας από την Γραμματεία του Ιδρύματος Ευγενίδου και έως εξαντλήσεως των διαθεσίμων θέσεων. Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι για κάθε μέρα απαιτείται διαφορετικό δελτίο εισόδου. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα μπορούν να προμηθεύονται έως και 2 δελτία από τα 300 δελτία που θα διατεθούν.

Υπενθυμίζεται ότι οι χώροι του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι προσβάσιμοι και φιλικοί σε ανθρώπους με κινητική αναπηρία, ενώ έχει ήδη προβλεφθεί διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή/και Χειλεανάγνωση.