Το φάρμακο «Δούρειος ίππος» υπόσχεται ότι μπορεί να θεραπεύσει τον καρκίνο

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Ένα νέο φάρμακο κατά του καρκίνου που χρησιμοποιεί μια προσέγγιση «Δούρειου ίππου» για να εισέλθει σε καρκινικά κύτταρα και να τα καταστρέψει από μέσα έχει δείξει ότι είναι πολλά υποσχόμενο και έχει εξαιρετικά αποτελέσματα σε έξι διαφορετικές μορφές καρκίνου.

Η νέα θεραπεία πέτυχε να βελτιώσει σημαντικά την επιβίωση μεταξύ μιας μειοψηφίας ασθενών με καρκίνο που άλλα φάρμακα δεν είχαν θεραπεύσει.

Δούρειος ίππος και στα μικρόβια

Να θυμίσουμε ότι «Δούρειος ίππος» χαρακτηρίζεται και ένα φάρμακο που έκανε την εμφάνισή του στα τέλη του 2018 με στόχο να καταπολεμήσει παθογόνα μικρόβια.

Οι πρώτες δοκιμές του νέου αντιβιοτικού έγιναν από Αμερικανούς επιστήμονες με επικεφαλής τον Simon Portsmouth, Senior Medical Director at Shionogi Inc., στο New Jersey και δίνουν ελπίδες ότι θα αποτελέσει ένα ισχυρό όπλο, κατά των παθογόνων μικροοργανισμών. Οι δοκιμές σε 448 ανθρώπους με σοβαρή λοίμωξη στα νεφρά ή ουρολοίμωξη από διάφορα βακτήρια (E.coli, Κλεμπσιέλλα κ.α.) έδειξαν ότι το νέο φάρμακο cefiderocol που ανέπτυξε η εταιρεία Shionogi Inc, είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικό με τις υπάρχουσες θεραπείες.

Ο Δούρειος ίππος καταπολεμά τον καρκίνο!

Τώρα μια άλλη ομάδα ερευνητών από το Ινστιτούτο Καρκινολογικών Ερευνών του Λονδίνου και το The Royal Marsden NHS Foundation Trust διεξήγαγε κλινική δοκιμή φάσης Ι / ΙΙ που περιελάμβανε σχεδόν 150 ασθενείς με διαφορετικούς τύπους καρκίνων που είχαν σταματήσει να ανταποκρίνονται στις τυπικές θεραπείες.

Όπως αναφέρθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «The Lancet Oncology», με τη νέα θεραπεία είτε συρρικνώθηκαν είτε σταμάτησαν να αναπτύσσονται όγκοι στο 1/4 των ασθενών με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας ή της ουροδόχου κύστης και σχεδόν το 15% των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα ή των ωοθηκών.

Το νέο φάρμακο αποτελείται από ένα αντίσωμα με παράγοντα που σκοτώνει τον καρκίνο και είναι προσαρτημένο στο άκρο του. Το αντίσωμα συνδέεται με τους υποδοχείς που υπάρχουν στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων και στη συνέχεια τραβάει τον χημειοθεραπευτικό παράγοντα μέσα.

Σύμφωνα με τον Johann de Bono, Lead Autho, αυτό που είναι τόσο συναρπαστικό για αυτή τη θεραπεία είναι ότι ο μηχανισμός δράσης του είναι εντελώς νέος - δρα σαν δούρειος ίππος για να γλιστρήσει μέσα σε καρκινικά κύτταρα και να τα σκοτώσει από μέσα.

Ο καθηγητής Johann de Bono είναι επικεφαλής της Διεύθυνσης Κλινικών Μελετών και ένας διεθνής εμπειρογνώμονας στην ανάπτυξη μοριακά στοχευμένων θεραπειών καρκίνου κατά των καρκίνων ενηλίκων. Τρέχει μία από τις μεγαλύτερες μονάδες κλινικών δοκιμών φάσης I στον κόσμο για τον καρκίνο και έχει επίσης οδηγήσει τις δοκιμές φάσης ΙΙΙ των φαρμάκων του καρκίνου του προστάτη abiraterone και cabazitaxel.

Οι ερευνητές είδαν τους όγκους να συρρικνώνονται ή να σταματούν να αυξάνονται στο 27,0% των περιπτώσεων καρκίνου της ουροδόχου κύστης, 26,5% των τραχηλικών, 14% των ωοθηκών, 13% του οισοφάγου, 13% των μη μικροκυτταρικών πνευμόνων και 7% του ενδομητρίου.

Οι απαντήσεις στη θεραπεία διήρκεσαν κατά μέσο όρο 5,7 μήνες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έως και 9,5 μήνες.

Η πρώιμη μελέτη σύμφωνα με τον καθηγητή μας de Bono, δείχνει ότι έχει τη δυνατότητα να θεραπεύσει μεγάλο αριθμό διαφορετικών τύπων καρκίνου και ιδιαίτερα μερικά από τα άτομα με πολύ χαμηλά ποσοστά επιβίωσης.

Τα αποτελέσματα ήταν τόσο επιτυχημένα ώστε το φάρμακο δοκιμάζεται τώρα σε δοκιμές άλλων καρκίνων, συμπεριλαμβανομένων των παγκρεατικών, του εντέρου και του κεφαλιού και του λαιμού. Επίσης, εξετάζεται ως θεραπεία δεύτερης γραμμής για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε μια δοκιμή φάσης ΙΙ.

«Έχουμε ήδη ξεκινήσει πρόσθετες δοκιμές αυτού του νέου φαρμάκου σε διαφορετικούς τύπους όγκων και ως θεραπεία δεύτερης γραμμής για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, όπου τα ποσοστά ανταπόκρισης ήταν ιδιαίτερα υψηλά. Αναπτύσσουμε επίσης μια δοκιμή για να διαλέξουμε τους ασθενείς που είναι πιο πιθανό να ανταποκριθούν», λέει ο καθηγητής de Bono.

Ενώ, ο διευθύνων σύμβουλος του Ινστιτούτου Καρκινολογικής Έρευνας (The Institute of Cancer Research), Paul Workman, επεσήμανε ότι είναι συναρπαστικό να δουν τις δυνατότητες που έχει δείξει αυτό το φάρμακο σε μια σειρά από κακοήθεις καρκίνους: «Ανυπομονώ να δω την πρόοδο στην κλινική πράξη και ελπίζω ότι μπορεί να ωφελήσει τους ασθενείς που επί του παρόντος έχουν εξαντλήσει τις επιλογές θεραπείας» συμπλήρωσε.

