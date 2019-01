«The Favourite»: Δύο βραβεία από την Αμερικανική Ένωση Κριτικών για την ταινία του Γ. Λάνθιμου

Δύο ακόμη βραβεία απέσπασε στην οσκαρική του πορεία το «Τhe Favourite» του Γιώργου Λανθιμου μετά και την απονομή των βραβείων Critics' Choice Awards της Αμερικανικής Ένωσης Κριτικών, τα οποία αποτελούν πάντοτε μια ασφαλή πρώτη πρόβλεψη για τα Όσκαρ.

Για τα Critics’ Choice Awards ψηφίζουν τα μέλη του Broadcast Film Critics Association (BFCA) και του Broadcast Television Journalists Association (BTJA), της μεγαλύτερης ένωση κριτικών κινηματογράφου της βόρειας Αμερική.

Το «The Favourite» του Γιώργου Λάνθιμου απέσπασε το Βραβείο υποκριτικής για το σύνολο των ηθοποιών της ταινίας καθώς και το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε κωμωδία, για την ερμηνεία της Ολίβια Κόλμαν. Η δημιουργία του Γιώργου Λάνθιμου ήταν υποψήφια σε 14 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων εκείνη της καλύτερης ταινίας, της σκηνοθεσίας αλλά και του καλύτερου Β' γυναικείου ρόλου.

Το βραβείο στην κατηγορία καλύτερης ταινίας κέρδισε το «Roma» του Αλφόνσο Κουαρόν, ενώ ο 57χρονος Μεξικανός δημιουργός έφυγε από την τελετή και με το βραβείο σκηνοθεσίας, διεύθυνσης φωτογραφίας και καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας.



Η Lady Gaga μοιράστηκε με την Γκλεν Κλόουζ το βραβείο για την κατηγορία της καλύτερης ηθοποιού σε κινηματογραφική ταινία, οι δυο τους θα βρεθούν αντίπαλοι και στην τελική πεντάδα των Όσκαρ, ενώ ο Κρίστιαν Μπέιλ για το «Vice» κέρδισε το αντίστοιχο αντρικό βραβείο.

Η περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας της Marvel «Black Panther» (Μαύρος Πάνθηρας), που σκηνοθετεί ο Ράιαν Κούγκλερ, απέσπασε τα βραβεία στις κατηγορίες Κοστουμιών και Οπτικών Εφέ.

Τα βραβεία αναλυτικά



Καλύτερη Ταινία

«Roma» - Αλφόνσο Κουαρόν



Σκηνοθεσίας

Αλφόνσο Κουαρόν - «Roma»



Α' Ανδρικός Ρόλος

Κρίστιαν Μπέιλ - «Vice»



A' Γυναικείος Ρόλος

Γκλεν Κλόουζ - «The Wife» και Lady Gaga - «Ένα Αστέρι Γεννιέται»



Β' Ανδρικός Ρόλος

Μαχερσάλα Αλί - «Πράσινο Βιβλίο»



Β' Γυναικείος Ρόλος

Ρετζίνα Κινγκ - «If Beale Street Could Talk»



Καλύτερος Νέος Ηθοποιός

Έλσι Φίσερ - «Eighth Grade»



Καλύτερο Καστ

«The Favourite» του Γιώργου Λάνθιμου



Πρωτότυπο Σενάριο

Πολ Σρέιντερ - «Ακρότητες»



Διασκευασμένο Σενάριο

Μπάρι Τζένκινς - «If Beale Street Could Talk»



Διεύθυνση Φωτογραφίας

Αλφόνσο Κουαρόν - «Roma»



Μοντάζ

Τομ Κρος - «First Man»



Κοστούμια

Ρουθ Κάρτερ - «Black Panther»



Κομμώσεις και Μακιγιάζ

«Vice»



Οπτικά Εφέ

«Black Panther»



Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

«Spider-Man: Into the Spider-Verse»



Καλύτερη Ταινία Δράσης

«Mission: Impossible - Fallout»



Καλύτερη Κωμωδία

«Crazy Rich Asians»



Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε Κωμωδία

Κρίστιαν Μπέιλ - «Vice»



Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Κωμωδία

Ολίβια Κόλμαν - «The Favourite»



Καλύτερη Ταινία Τρόμου / Επιστημονικής Φαντασίας

«Ένα Ήσυχο Μέρος» του Τζον Κραζίνσκι



Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

«Roma» - Αλφόνσο Κουαρόν



Τραγούδι

«Shallow» - Lady Gaga - «A star is born»



Μουσική

Τζάστιν Χούρβιτζ για το «First Man»

naftemporiki.gr