Σπάστε τους κανόνες

Η βερμούδα αποτελεί το κομμάτι - κλειδί για μία κομψή καλοκαιρινή εμφάνιση με ανάλαφρη διάθεση, χωρίς να χρειαστεί να θυσιάσει κανείς την business πλευρά της ημέρας του.

Σήμερα, η βερμούδα βρίσκει νέο «συνένοχο» σε ένα έντονο και ηχηρό πουκάμισο.

Ποιοι είναι όμως οι κανόνες που οφείλετε να σεβαστείτε για ένα διακριτικό αποτέλεσμα με χάρη;

IN ICONS WE TRUST

Όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust, το πουκάμισο θα πρέπει να έχει ένα, τουλάχιστον χρώμα που να αντικατοπτρίζεται στη βερμούδα ή το παντελόνι. Εδώ, το μπλε δεν κυριαρχεί, αλλά έχει μία μικρή εμφάνιση στο pattern του πουκαμίσου, δίνοντας χώρο στο έντονο πράσινο για να οδηγήσει σε ένα ομαλό αποτέλεσμα.

Εδώ, χάριν styling, η ομάδα του In Icons We Trust έχει γυρίσει τη βερμούδα, δίνοντάς της ένα μικρότερο μήκος. Ωστόσο, εάν κάποιος επιθυμεί να φορέσει αυτόν τον συνδυασμό σε πιο επαγγελματικό περιβάλλον, καλό είναι να αφήσει το μήκος να κάνει τη δουλειά του, προσδίδοντας μία σοβαρότητα.

Ένα ζευγάρι loafers σε διακριτικό μπεζ θεωρείται ιδανική βάση για παιχνίδια του στιλ που κρατούν ισορροπίες.

IN ICONS WE TRUST

Σε ό,τι αφορά το πουκάμισο, είναι έντονο δίχως ωστόσο να ξεπερνά τα όρια, ακολουθώντας ίσια γραμμή στο κόψιμό του και μακριά μανίκια. Όλο το θέμα βρίσκεται στο pattern.

THE LOOK

Βαμβακερό πουκάμισο και βερμούδα όλα Brooks Brothers. Διαθέσιμα από τις Brooks Brothers Boutiques, Σταδίου 4 & Αμερικής City Link, Attica: Πανεπιστημίου 9, Golden Hall /Attica Golden Hall: Κηφισίας 37A Μαρούσι.

Γυαλιά ηλίου RayBan., Διαθέσιμα από τη Luxottica Hellas.

Ρολόι IWC από τη συλλογή «Portofino Hand-Wound Moon Phase Edition». Διαθέσιμο στο www.iwc.com/en/retail/.

IN ICONS WE TRUST

Δερμάτινα loafers από τη συλλογή του Classico. Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo,Μαίζωνος 95 - Πάτρα και online στο www.classico.gr.

Φωτογράφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Κείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Πηγή: In Icons We Trust

