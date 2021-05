Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Πέραν των 1,95 δις δολάρια η αγοραία κεφαλαιοποίηση των CryptoPunks

Τα CryptoPunks έχουν φθάσει αξεπέραστα επίπεδα κεφαλαιοποίησης, εν όψει της δημοπρασίας-ορόσημο, 9 από αυτά από τον οίκο Christie’s, σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Η αξία του συνόλου των 10,000 CryptoPunks, του πρώτου και πιο δημοφιλούς οικοσυστήματος NFT (Non-Fungible Token), που βασίζεται στο Ethereum (ETH), έχει ξεπεράσει τα 1,95 δις αμερικανικά δολάρια (1,6 δις ευρώ), σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ερευνητών του Institute For the Future (IFF), του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ανέλυσε τα δεδομένα πωλήσεων των CryptoPunk από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι σήμερα, ώστε να υπολογίσει, μέσα από ποικίλα μοντέλα μηχανικής μάθησης, την αξία κάθε μεμονωμένου CryptoPunk. Η ομάδα υπολογίζει ότι η συνολική αξία των CyrptoPunk στις 9 Μαΐου 2021 ήταν 476,113 ETH (ή 1.95 δις δολάρια, σε τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες). Πρόκειται για την πρώτη φορά που αγοραία κεφαλαιοποίηση υπολογίζεται για το σύνολο ενός οικοσυστήματος NFT, σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ομάδα.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη, ο κ. Ali Tayari, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, σημείωσε: «Η καθιέρωση αποτιμήσεων που αφορούν το σύνολο ενός οικοσυστήματος, στη βάση χιλιάδων ή και δεκάδων χιλιάδων NFTs είναι εφικτή μόνο μέσα από την αυτοματοποιημένη ανάλυση, η οποία αποτελεί έναν κρίσιμο σύνδεσμο, που μέχρι σήμερα απουσίαζε από το οικοσύστημα NFT. Προσβλέπουμε στη συνεχή εξέλιξη των προτύπων αποτίμησης που έχουμε δημιουργήσει, καθώς και στην επέκταση της εφαρμογής τους σε άλλα έργα NFT κατά τη διάρκεια των ερχόμενων εβδομάδων».

Με τη σειρά του, ο κ. Αντώνης Πολεμίτης, Διευθυντής στο IFF και Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, δήλωσε: «Τα NFT είναι ήδη μια βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, εν μέρει λόγω της πρωτοποριακής συμβολής της ομάδας Larva Labs, δημιουργού των CryptoPunks. Πιστεύουμε ότι, με την πάροδο του χρόνου, η βιομηχανία NFT θα επεκταθεί πέρα από τις τέχνες και τα συλλεκτικά αντικείμενα, για να αντιπροσωπεύσει ένα μεγάλο εύρος περιουσιακών στοιχείων, υπηρεσιών και κοινοτήτων. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας τα NFT θα αντιπροσωπεύουν τρισεκατομμύρια δολάρια σε ψηφιακή εγγενή μορφή. Είναι εξαιρετικής σημασίας για όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτό το οικοσύστημα να έχουν στη διάθεσή τους ισχυρές και αξιόπιστες αυτοματοποιημένες μετρήσεις αξίας. Ευελπιστούμε ότι το IFF μπορεί να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στη θεμελίωση σχετικών σημείων αναφοράς σε αυτό το τόσο συναρπαστικό πεδίο».

Οι αποτιμήσεις CryptoPunk υπολογίζονται καθημερινά και είναι διαθέσιμες στο NFTValuations.com. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ερευνητικό έργο βρίσκονται στη σελίδα www.NFTValuations.com/about.

Σχετικά με το Institute For the Future (IFF)

Το Institute For the Future (IFF) πρωτοπορεί σε θέματα εκπαίδευσης και έρευνας για το blockchain και τα ψηφιακά νομίσματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, που στοχεύει στην προώθηση τεχνολογιών της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, στην αποτελεσματική εφαρμογή τους στη βιομηχανία, τη διακυβέρνηση και την εκπαίδευση, καθώς και στην αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τη ζωή μας στο μέλλον. Το IFF κατέχει το ρόλο του ακαδημαϊκού εταίρου της κοινοπραξίας για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου και Φόρουμ για το Blockchain (EU Blockchain Observatory and Forum), παρέχοντας συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλες τις σχετικές πτυχές.

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αποτελεί το μεγαλύτερο σε αριθμό φοιτητών πανεπιστήμιο στην Κύπρο και το μεγαλύτερο στη νότια Ευρώπη με κύρια γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική. Αναγνωρίζεται διεθνώς για τη δυναμική και πρωτοπόρο συμβολή του στην εκπαίδευση και την έρευνα στα ψηφιακά νομίσματα και την τεχνολογία Blockchain, καθώς είναι το πρώτο πανεπιστήμιο παγκοσμίως το οποίο προσέφερε ακαδημαϊκό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο εν λόγω επιστημονικό πεδίο, το 2013.

