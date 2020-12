Talk of the market: Προσδοκίες για το άλμα πάνω από τον επενδυτικό πήχη

Διατηρούνται οι προσδοκίες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παρά την επιφυλακτικότητα για τις επιπτώσεις των νέων lockdown ενώ θετικό κλίμα καλλιεργεί στη Wall Street η συζήτηση για το νέο πακέτο δημοσιονομικής τόνωσης. Στην Αθήνα, μετά το πρόσφατο ράλι και την σταθεροποίηση του Γενικού Δείκτη στις τελευταίες συνεδριάσεις, σήμερα επιχειρείται εκ νέου διάσπαση του ψυχολογικού ορίου των 800 μονάδων.

O πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε χθες τη μείωση του ενοικίου κατά 80% για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο για όλες τις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές με κρατική εντολή. Το 60% θα πληρωθεί ως αποζημίωση στους ιδιοκτήτες και οι επιχειρήσεις θα πληρώσουν το 20% του ενοικίου. Μιλώντας στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2021, ο οποίος και υπερψηφίστηκε, ανακοίνωσε επίσης ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή 5 που θα καταβληθεί τον Ιανουάριο, θα έχει πάλι κατώτατο όριο ενίσχυσης τα 1.000 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε επίσης την σημερινή υπογραφή συμφωνίας με ξένη εταιρεία για επένδυση στην ηλεκτροκίνηση. Πρόκειται για το project “Electric Cars e.GO Made in Greece” και σήμερα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συνέντευξη τύπου με αφορμή την “Επιστολή Πρόθεσης Συνεργασίας” μεταξύ της Enterprise Greece και της γερμανική Next.e.GO για την κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα.

Η ΔΕΗ δημοσίευσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Invitation to submit an Expression of Interest – “EoI”) για την πώληση μειοψηφικού ποσοστού της συμμετοχής της στον ΔΕΔΔΗΕ. Η πρόσκληση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της εταιρείας αφορά στην πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήματα συμμετοχής στον διαγωνισμό μέχρι 29 Ιανουαρίου. Στη συνέχεια η ΔΕΗ θα καταρτίσει shortlist των υποψηφίων πιθανόν και πριν την προθεσμία για την κατάθεση των νομιμοποιητικών εγγράφων που είναι μέχρι 12 Φεβρουαρίου του 2021.

Κινητικότητα σε επίπεδο εξαγορών και συγχωνεύσεων προοιωνίζεται η κρίση. Σύμφωνα με το Bloomberg η Eurobank εξετάζει το ενδεχόμενο εξαγοράς των δραστηριοτήτων της HSBC στην Ελλάδα και οι δύο πλευρές φέρονται να διεξάγουν συζητήσεις για το deal που μπορεί να φτάσει τα 100 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος.

H Tέρνα Ενεργειακή ανακοίνωσε ότι ο Γεώργιος Περιστέρης, Πρόεδρος του Δ.Σ., πούλησε, στις 14 και στις 15 Δεκεμβρίου συνολικά 2,2 εκατομμύρια μετοχές (περίπου 2% των συνολικών μετοχών) έναντι περίπου 27 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Ελλάκτωρ η έμμεση συμμετοχή του Αναστάσιου Καλλιτσάντση και του Δημήτρη Καλλιτσάντση, αντιπροέδρου και CEO στην εταιρεία αντίστοιχα, μειώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου από 25,6% σε 20,6%. Το ποσοστό αποκτήθηκε από τον Δημήτρη Μπάκο και τον Ιωάννη Καϋμενάκη από τον κλάδο της ναυτιλίας και των κατασκευών.

Με μείωση των πωλήσεων σε επίπεδο ομίλου κατά 20,1% στα 25,9 εκατ. ευρώ έκλεισε το γ’ τρίμηνο του 2020 η Μοτοδυναμική ενώ στο σύνολο του εννεαμήνου, οι πωλήσεις παρουσίασαν μείωση κατά 16,6% στα 59,7 εκατ. ευρώ με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να ανέρχονται σε 6,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 35,5%. Iσχυρή ανθεκτικότητα επέδειξαν οι πωλήσεις δικύκλων & προϊόντων θάλασσας (Yamaha) και οι πωλήσεις αυτοκινήτων (Porsche).

Στο εννεάμηνο του 2020 η Ι.Κλουκίνας - Ι.Λάππας κατάφερε να περιορίσει την απώλεια τζίρου από το lockdown στις λιανικές πωλήσεις σε ποσοστό 8% σε σχέση με το περσινό διάστημα. Όμως, μετά την επιβολή και του δεύτερου lockdown, στις 7/11/2020, περιορίστηκαν οι πωλήσεις σε μια χρονική περίοδο που αντλεί σημαντικό μέρος των ετήσιων εσόδων της. Παρόλα αυτά, εκτιμά ότι το e-shop για το μήνα Δεκέμβριο θα καταφέρει να διατηρήσει περίπου το 60% με 65% του τζίρου του περσινού Δεκεμβρίου.

Η Καραμολέγκος εμφάνισε ενοποιημένες πωλήσεις 71,374 εκατ. ευρώ, με αύξηση 8,44% και ενισχυμένα EBITDA κατά 18,37%. Όσον αφορά τις θυγατρικές του ομίλου, η “Karamolegos Bakery Romania SA” δεν έχει επηρεαστεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας και σημειώνει αύξηση τζίρου 56,19% ενώ έχει γυρίσει σε θετικό EBITDA. Η αλυσίδα Απολλώνιον ωστόσο έχει επηρεαστεί εμφανίζοντας μείωση του κύκλου εργασιών της κατά 18,19% και μείωση του EBITDA κατά 55,32%.

Η ΕΛΓΕΚΑ φαίνεται να ευνοείται από το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο που διαθέτει και κυρίως από την υψηλή ζήτηση για τρόφιμα, φάρμακα και προϊόντα υγιεινής. Σημείωσε αύξηση τζίρου 7,5% στο εννεάμηνο, με κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 9,5 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 6,9% και αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (χωρίς την επίδραση από το Δ.Π.Χ.Α. 16) 6,3 εκατ. ευρώ με μείωση κατά 8,7%.

Μειωμένος κατά 19,13% έκλεισε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Επίλεκτος το α ́ τρίμηνο της χρήσης (1.7.2020 – 30.6.2021) ενώ σύμφωνα με τη διοίκησή του, για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας η πτώση ακολούθησε την πτωτική πορεία της αγοράς και διαμορφώθηκε περίπου στο 35%, επίπεδο στο οποίο εκτιμάται ότι θα σταθεροποιηθεί.

Μείωση 35,37% εμφάνισε ο κύκλος εργασιών της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου στο εννεάμηνο με EBITDA μειωμένα κατά 56,45%. Η διοίκηση εκτιμά ότι οι όποιες συνέπειες από την πανδημία στο υπόλοιπο διάστημα της τρέχουσας χρήσης και της επόμενης, θα κινηθούν στα επίπεδα αυτών του πρώτου εννεαμήνου της χρήσης 2020.

