Τρεις πολυεθνικές με ελληνική παρουσία μεταξύ των καλύτερων ως προς το εργασιακό περιβάλλον

Τρεις πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα συγκαταλέγονται μεταξύ των καλύτερων της Ευρώπης ως προς το εργασιακό περιβάλλον. Οι πολυεθνικές AbbVie Pharmaceuticals, DHL Express και SC Johnson, οι οποίες διακρίθηκαν και στη χώρα μας, βραβεύτηκαν μεταξύ των καλύτερων εταιρειών της Ευρώπης όσον αφορά στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Το Great Place to Work® ανακοίνωσε τη Λίστα Best Workplaces in Europe 2019. Την πρωτιά στις πολυεθνικές της Ευρώπης για το 2019 κατέκτησε η εταιρεία πληροφορικής Salesforce, στις μεγάλες εθνικές εταιρείες η βελγική εταιρεία λιανικής Schoenen(Torfs), στις μεσαίου μεγέθους η συμβουλευτική εταιρεία σε θέματα τεχνολογίας σουηδική Cygni και στις μικρού μεγέθους η επίσης σουηδική εταιρεία πληροφορικής Regent.

Για τη δημιουργία της φετινής λίστας, το Great Place to Work® ανέλυσε τις απόψεις περίπου 1,4 εκατομμυρίων εργαζομένων, από 2.878 οργανισμούς και επιχειρήσεις 19 ευρωπαϊκών χωρών.

Οι καλύτερες εταιρείες ξεχώρισαν για την ικανότητά τους να δημιουργούν εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον για όλους, με το 93% των εργαζομένων κατά μέσο όρο να δηλώνουν ότι βιώνουν την επιχείρησή τους ως ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον. Παρότι οι περισσότεροι από τους νικητές προέρχονταν από τον κλάδο της τεχνολογίας ή των επαγγελματικών υπηρεσιών, στη λίστα εκπροσωπούνται 14 διαφορετικοί κλάδοι, από τις μεταφορές έως τις κατασκευές - αποδεικνύοντας το γεγονός ότι οποιοσδήποτε τύπος επιχείρησης μπορεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον εργασίας όπου η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων είναι πραγματικά ικανοποιημένη με τη δουλειά τους.