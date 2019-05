Market Beat: Τεχνικά ζητούμενο η διατήρηση τιμών άνω των 732 μονάδων

Του Κώστα Ιωαννίδη

Το μπουρίνι της Δευτέρας πέρασε, γιατί ακριβώς αυτό είναι, μια ξαφνική από τον Βορρά (βλέπε εξωτερικό) ερχόμενη κακοκαιρία, μικρής διάρκειας και μεγάλης έντασης. Η κατάληξη της συνόδου την Τρίτη περιλάμβανε αποθέωση για τις Τραπεζικές μετοχές του 25άρη αλλά και κέρδη για το «καλό της μέρας», δηλαδή οριακά, σε ΕΧΑΕ, ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ και ΦΡΛΚ με αμετάβλητη την ΤΕΝΕΡΓ. Τα υπόλοιπα blue chip εμφάνισαν αξιοπρεπή rebound, ως αξιοπρόσεκτα. Τα δε πακέτα στα 15,281 εκατ. ευρώ αποτέλεσαν το 15,3% του τζίρου που σημαίνει πως έπιασε τα 100, με το που χάραξε μέρα με λιγοστές ελπίδες για το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας. Αλλά η βουτιά του τζίρου του FTSEM προβληματίζει τους υγιώς σκεπτόμενους εγχώριους επαγγελματίες.

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Οι επενδυτές έλαβαν υπόψη το ότι μία ημέρα μετά τη Fitch Ratings, τη σκυτάλη πήρε χθες ο ΟΟΣΑ, κρούωντας τον κώδωνα κινδύνου για δημοσιονομικό εκτροχιασμό εξαιτίας των πρόσφατων μέτρων ελάφρυνσης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τσίπρα. Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ, οι πρόσφατες ανακοινώσεις και κυρίως το μέτρο για τη μείωση του ΦΠΑ σε επιλεγμένα προϊόντα συνεπάγονται μειωμένα φορολογικά έσοδα, με παράλληλη αύξηση των δαπανών από το 2019, κυρίως για τις συντάξεις. Ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί ότι οι αποκλίσεις από την υφιστάμενη δημοσιονομική στρατηγική θα υπονομεύσουν την δημοσιονομική αξιοπιστία της χώρας.

Στον αντίποδα θετικά λειτούργησε η γνώση της απόφασης που έλαβε η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών. Έκρινε κατά πλειοψηφία, συνταγματική την κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος θερινής άδειας (13ος και 14ος μισθός) των δημοσίων υπαλλήλων, των υπαλλήλων ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

Υπενθυμίζεται ότι στην ολομέλεια του ΣτΕ παραπέμφθηκε το ζήτημα της κατάργησης των δώρων-επιδομάτων των δημοσίων υπαλλήλων από την επταμελή σύνθεση του ΣΤ΄ Τμήματος του ίδιου δικαστηρίου, το οποίο είχε κρίνει αντισυνταγματικές τις περικοπές των τριών επιδομάτων-δώρων, που έγιναν με το νόμο 4093/2012. Λόγω όμως της αντισυνταγματικότητας, το ζήτημα παραπέμφθηκε στην ολομέλεια του ΣτΕ για οριστική επίλυση. Βέβαια χθες μέτρησε καθοριστικά η ατμόσφαιρα στα χρηματιστήρια του πλανήτη.

Από τα πολλά που έχει καμωμένα στην παγκόσμια κεφαλαιαγορά, μπορούμε να πούμε ότι η διακυβέρνηση Τραμπ, είναι εξαιρετικά ευέλικτη στα ζητήματα που αποδεδειγμένα έχουν σημαντική επίπτωση στη δυναμική των χρηματιστηρίων της Νέας Υόρκης. Δήλωσαν έτοιμοι για σκληρά μέτρα – επιχειρήματα διαπραγματευτικού χαρακτήρα, αλλά όταν χλόμιασε το ταμπλό της Wall Street φρόντισαν να συμπληρώσουν πως αφήνουν στην άκρη την υπόθεση των εισαγωγών από την Ευρώπη. Τη χαλάρωση που προκάλεσε η κίνηση αυτή, αντικατέστησε το τέντωμα των νεύρων όταν έβαλε σε μαύρη λίστα την Huawei. Η ένταση μεγάλωσε μόλις η Google ανακοίνωσε ότι δεν θα παρέχει υποστήριξη στις συσκευές του μεγαλύτερου ασιατικού κατασκευαστή. Στη Νέα Υόρκη, ο S & P 500 έχασε 0,67%, ενώ ο Nasdaq Composite έχασε 1,46%. Ο δείκτης ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας υποχώρησε 4,02% σε χαμηλά δύο μηνών.

Μετά από αυτά η Ουάσιγκτον επέτρεψε στην Huawei να αγοράσει αμερικανικά προϊόντα, για να διατηρήσει υπάρχοντα δίκτυα και να παράσχει ενημερώσεις λογισμικού σε υπάρχοντα κινητά τηλέφωνα Huawei ως τις 19 Αυγούστου. Μόλις οι αγοραίοι έμαθαν πως χαλάρωσε τις κυρώσεις η Ουάσιγκτον, συμμετείχαν στις συναλλαγές με διάθεση για ανάληψη ρίσκου… διαπλανητικά.

Σήμερα είναι πάλι μια μέρα με δεύτερες σκέψεις, που αφορούν στον έλεγχο του αποτελέσματος που προέκυψε με τις χθεσινές συναλλαγές. Αυτό αποτυπώθηκε στις ασιατικές αγορές και κάτι ανάλογο περιμένουμε για τις ευρωπαϊκές. Ενώ στη αθηναϊκή ωθεί σε αισιοδοξία η σταθερότητα του ενδιαφέροντος για πακέτα που αφορούν κύρια τα τραπεζικά blue chip και τις μετοχές των ΟΠΑΠ ΟΤΕ.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Πιέσεις κυριάρχησαν στη Wall Street επειδή οι εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Κίνας δείχνουν να έχουν παγώσει.

Ο Dow Jones υποχώρησε 0,33% ή 84 μονάδες στις 25.676, ο S&P σημείωσε πτώση 0,67% στις 2.840 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα 1,46% στις 7.702 μονάδες.

Στον δείκτη Dow Jones, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των UnitedHealth (+2%) και Verizon (+1,6%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι τίτλοι των Apple (-3,2%) και Intel (-2,9%).

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς σημείωσε άνοδο δύο μονάδων βάσης στο 2,41%.

Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η όποια συμφωνία κλειστεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Πεκίνο για το εμπόριο δεν μπορεί να είναι «50-50». Επανήλθαν στο προσκήνιο οι γεωπολιτικές ανησυχίες μετά τις απειλές Τραμπ κατά του Ιράν.

Στο μεταξύ, η Google αποφάσισε να αποκλείσει τη Huawei από τις μελλοντικές αναβαθμίσεις του λειτουργικού συστήματος Android, ενώ παράλληλα τα νέα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα της κινεζικής εταιρείας θα χάσουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε δημοφιλείς εφαρμογές της Google όπως το Google Play, το Gmail, το Chrome, το YouTube και το Google Maps.

ΕΥΡΩΠΗ

Η κόντρα των ΗΠΑ με τη Huawei και η απόφαση της Google να αναστείλει συναλλαγές με τη Huawei που απαιτούν τη μεταβίβαση hardware, λογισμικού και τεχνικών υπηρεσιών έριξαν στο κόκκινο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Η απόφαση της Google ουσιαστικά σημαίνει ότι αποκλείει τις συσκευές της Huawei από το λειτουργικό σύστημα Android.

Στο μάτι του κυκλώνα βρέθηκαν οι μετοχές του κλάδου επεξεργαστών, μετά την είδηση ότι η γερμανική Infineon πάγωσε τις παραδόσεις προς τη Huawei. Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν και οι μετοχές του αεροπορικού κλάδου, μετά την προειδοποίηση της Ryanair.

Ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 έκλεισε με πτώση 1,06%, με τις μετοχές των εταιρειών κατασκευής επεξεργαστών όπως οι AMS, STMicroelectronics και ASML να κάνουν βουτιά πάνω από 3%.

Με αρνητικά πρόσημα έκλεισαν σχεδόν όλα τα χρηματιστήρια της Γηραιάς Ηπείρου, με το Μιλάνο να καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση. Ο FTSE MIB υποχώρησε 2,68%, καθώς οι δηλώσεις του Ιταλού υπουργού Οικονομικών, Τζιοβάνι Τρία, δεν κατάφεραν να κατευνάσουν τις ανησυχίες των επενδυτών για δημοσιονομικό εκτροχιασμό της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας.

Η εμπορική αντιπαράθεση επισκίασε και τον DAX της Φρανκφούρτης, κλείνοντας με πτώση 1,61%. Απώλειες και σε Λονδίνο και Παρίσι, με τον FTSE 100 να υποχωρεί 0,51% και τον CAC 40 1,46%.

ΧΑ

Η καθοδική πορεία διεθνώς εδώ, μέσω ΕΕΕ, έφερε πτώση -1,66%

Στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, οι θεσμικοί έδωσαν στις τιμές των βασικών δεικτών αρχικά πλάγια πορεία, με τον μέσο όρο διαρκώς γύρω από το κλείσιμο της Παρτασκευής, ως τις 12:03 και μετά, κύματα πιέσεων των πέρασαν κάτω από τις 722 από τις 14:11. Μετά είχε πορεία πλάγια πάλι αλλά στη ζώνη μεταξύ 717 και 721 μονάδων ως και τις δημοπρασίες.

Η αναζήτηση για το ελάχιστο μέρας ολοκληρώθηκε στις 717,02 από 726,24 μονάδες την προηγούμενη σύνοδο. Εμφανίστηκε στις 14:54. Κατόπιν με τις επιλογές των ισχυρών παραγόντων επιβλήθηκε πλάγια πορεία ως τις 17:00 που σταμάτησε στις 717,95 μονάδες. Εμφανίστηκαν πιέσεις στην εξέλιξη των δημοπρασιών και αυξήθηκε το μέγεθος των απωλειών με μεταβολή της τάξης του -1,66%, λειτουργώντας αρνητικά στη διάθεση για ρίσκο στην επόμενη σύνοδο.

Σε αρκετά μεγάλα διαστήματα, εμφάνισε πλάγια πορεία ανάμεσα στις 730 ως τις 728,5 μονάδες, σαν περίοδο μιας συντονισμένης, άσχετα από τα διεθνή, μάχης από την πλευρά των αισιόδοξων. Το ποσοστό της πτώσης στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ βάσει των futures των εκεί δεικτών βοήθησε σε πτώση στην Ευρώπη. Εδώ ο ΓΔ κινήθηκε παράλληλα, ταυτίζοντας το κλίμα στην αγορά της Αθήνας με αυτό στα ξένα χρηματιστήρια, με εγγραφή από τον ΓΔ του νέου χαμηλού που ήταν και χαμηλό μήνα.

Στο δεύτερο μέρος οι δείκτες κινήθηκαν από τους θεσμικούς μονίμως καθοδικά,. Ενώ φάνηκε πως τους δινόταν κίνηση που υποδήλωσε τις πιέσεις που ήταν τόσο ισχυρές που ακύρωσαν σημασία του επιπέδου στις 722 μονάδες. Δεν απειλήθηκαν με διάτρηση καθοδικά στην τελευταία σύνοδο της εβδομάδας εκπνοής των σειρών Μαΐου στα παράγωγα αλλά σήμερα με χαμηλούς όγκους ξεπεράστηκε πτωτικά. Συνεπώς, κυριάρχησαν εναλλαγές στην υπεροχή της ζήτησης απέναντι στην προσφορά στο πρώτο διάστημα αλλά ίσχυσε η αντιστροφή στο δεύτερο μέρος που οδηγεί στις δημοπρασίες, αφού σημειώθηκε κατώτερο μέρας στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους της συνόδου. Επιτρέποντας να προκαλέσει η επίτευξή του, περιορισμένη έστω ανοδική αντίδραση που ωστόσο δεν ήταν αποτελεσματική.

Έγινε σαφές πως το ελάχιστο της μέρας, ήταν κάτω στο μίνιμουμ της περασμένης συνόδου, αλλά αρκετά ψηλότερα (116,90 μονάδες) έναντι του κατώτερου του τρέχοντος έτους (600,12). Στις δημοπρασίες, με την απουσία της ζήτησης έναντι της προσφοράς, τον έκλεισαν 12,10 μονάδες χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο.

Τη σύνοδο σφράγισε ανώτερο, σε σχέση με την προηγούμενη, συναλλακτικό ενδιαφέρον, με συναλλαγές σε πακέτα αξίας 2,111 εκατ. ευρώ (για ΑΛΦΑ ΠΕΙΡ και ΕΤΕ). Η δε εμφάνιση απωλειών στα 3 από τα 4 Τραπεζικά blue chip, πιθανά να μην είχε σχέση με την δυναμική στα ελληνικά ομόλογα αναφοράς, που εμφάνισαν μικρή διακύμανση της απόδοσης τους (4 έναντι 8 μονάδων). Αλλά με μεταβολή 1 μονάδας βάσης, η απόδοση από το 3,43% κατέληξε στο 3,42%.

Το κλείσιμο του ΓΔ στις 717,21 μονάδες, ήταν 0,19 μονάδες πάνω από το ελάχιστο του και 14,17 κάτω από το ανώτερο της ημερήσιας διακύμανσής του. Ήταν σύνοδος με μεγαλύτερο (14,36 από 7,16 μονάδες) εύρος διακύμανσης και το αποτέλεσμα της ήταν πτωτικό για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ, που κατέληξε στα 50,594 από 51,650 δις ευρώ. Τέσσερα blue chip δεν υπέκυψαν εντέλει στις πιέσεις, ήταν ΔΕΗ +3,11%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,81%, ΕΥΔΑΠ +0,34%, και ΟΤΕ +0,18% ενώ 20 έκλεισαν με πτωτική μεταβολή.

Επηρέασαν αρνητικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (-1,84% από +0,11%), αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο -1,89% από -0,08%, την ΕΤΕ στο -4,57% από -1,09%, ΕΥΡΩΒ -0,70% από +0,98% και την ΠΕΙΡ στο 0,00% από +1,68%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν καλύτερα από τα blue chip με μεταβολή -0,69% από -0,30%.

Η στατιστική εικόνα των blue chip χειροτέρεψε όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (4 από 15) blue chip έναντι των καθοδικών (20 από 10) και ένα ΠΕΙΡ στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ οδηγήθηκε χαμηλότερα -1,66% και έφθασε στις 717,21 από 729,31 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 1852,89 από 1898,32 με μεταβολή -2,39%. Οι δημοπρασίες άλλαξαν προς τα κάτω την τιμή για τον ΓΔ και τον 25άρη, και το κλείσιμο έγινε πιο κοντά στο κατώτερο της ημερήσιας διακύμανσής τους.

Για να συμβούν τα παραπάνω ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 50,090 από 45,066 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 2,111 από 3,845 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές του 25άρη, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα, κατευθύνθηκαν 45,944 από 39,322 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 0,678 από 0,622 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 40 από 41, των καθοδικών 54 από 42 και 25 από 25 ήταν οι σταθερές.

Τεχνική ανάλυση – παράγωγα

Η αισιοδοξία στα στοιχήματα έχει όρια βάσει των options του 25άρη

Στη δεύτερη σύνοδο της εβδομάδας, οι θεσμικοί έδωσαν στον δείκτη των παραγώγων σταθερά ανοδική δυναμική. Το άνοιγμα στις 1860,12 μονάδες ήταν και το ελάχιστο, παράλληλα αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 7,23 μονάδων. Στις 16:14 έφθασε το μέγιστο μέρας στις 1899,15. Ενώ στις 17:00 σταμάτησε τις 1892,78 μονάδες, το κλείσιμο στις 1896,73 αντιστοιχούσε σε μεταβολή +2,37%. Ο τζίρος ανήλθε στα 17,084 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη για τη σειρά Ιουνίου υπήρξε όγκος 1618 ΣΜΕ με ανώτερο τις 1900,75 μονάδες, κατώτερο τις 1862,00 και τελευταίες πράξεις στις 1899,00. Επίσης διακινήθηκαν 37 συμβόλαια λήξης Ιουλίου με ανώτερο μέρας τις 1835,25 μονάδες και κατώτερο τις 1825,00 με τελευταίες πράξεις στις 1832,00 μονάδες. Οι ανοικτές θέσεις για τη σειρά Ιουνίου έγιναν 4086 ΣΜΕ από 4112 και παρέμειναν 468 της επόμενης.

Στα δικαιώματα προαίρεσης το ενδιαφέρον ήταν ανώτερο έναντι της προηγούμενης συνόδου. Στα calls λήξης Ιουνίου ο όγκος ήταν 246 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης από τις 1875 ως τις 1925 μονάδες. Για την επόμενη σειρά διακινήθηκαν 20 για τιμή εξάσκησης στις 1850 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης λήξης Ιουνίου ο όγκος ήταν 248 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης από τις 1850 ως τις 1925 μονάδες. Για την επόμενη σειρά (Ιουλίου) διακινήθηκαν 100 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης στις 1825 και 1850 μονάδες.

Ο ΓΔ είχε εγκατασταθεί από τις 12:30 πάνω από τις 730 μονάδες και ο 25άρης πάνω από τις 1885. Στις 14:53 με κέρδη 2,00% ο ΓΔ ήταν στις 731,59 μονάδες ενώ στον πάγκο της αγοράς είχαν γυρίσει 50 εκατ. ευρώ περίπου, ήτοι όσο ο συνολικός τζίρος τη Δευτέρα. Ο δείκτης των παραγώγων τότε είχε περάσει τις 1892 μονάδες. Στο δρόμο προς το φινάλε η πλάγια κίνηση του μέσου όρου και του 25άρη ήταν για τη στήλη ένδειξη πως είχε συμφωνηθεί μια ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Ωστόσο αγοραστές και πωλητές δέχθηκαν πως θα γινότανε σε επίπεδα τιμών που θα υπογράμμιζαν την επιστροφή στη ζώνη συσσώρευσης, πριν το τελευταίο σοκ των χρηματιστηρίων, από τις διαπραγματευτικές πιέσεις της διοίκησης Τραμπ στην Κινεζική πλευρά. Για τον FTSE 25 αυτή η ζώνη είναι μεταξύ των 1892 και 1897 μονάδων. Επίσης σε αυτό το διάστημα και για μερικές ακόμα μέρες, θα επιτραπεί να επιβιβαστούν στο σκάφος της αγοράς και οι εγχώριοι «άπιστοι Θωμάδες». Αργότερα θα είναι χειρότερα για τους πεισματικά απαισιόδοξους.

Μια ανακοίνωση που μπορεί να χαρακτηριστεί πρωτοφανής είναι του Οίκου MSCI αφορά στην απόφαση να ενταχθεί νωρίτερα και συγκεκριμένα την Πέμπτη 23 Μαΐου η μετοχή της ΕΥΡΩΒ στον βασικό δείκτη του MSCI. Αιτία για την επίσπευση, είναι η συγχώνευση της Τράπεζας με την ΓΡΙΒ. Στον συγκεκριμένο δείκτη επιστρέφει και η μετοχή της ΕΤΕ, με το rebalancing να γίνεται στην κανονική ημερομηνία (28/5).

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Δημήτρης Τζάνας της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ παρατηρούσε:

Απέμειναν πέντε μόλις ημέρες για τη διεξαγωγή των Ευρωεκλογών, αλλά και των εκλογών για τις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ στη Χώρα μας. Είναι επομένως εύλογο, τα βλέμματα όλων να έχουν στραφεί στην προεκλογική περίοδο, με το στοιχηματισμό για τη διαφορά ανάμεσα στους δύο Μονομάχους να κορυφώνεται.

Έτσι, η συζήτηση για την Ευρώπη έχει μάλλον υποβαθμιστεί, σε μια περίοδο που οι Φυγόκεντρες Δυνάμεις κλιμακώνονται από τις ακραίες τάσεις, με την προοπτική να υπάρξουν οι πολιτικές που θα βελτιώσουν τη συνοχή της να υπονομεύεται. Αν και στο Eurogroup του Ιουνίου αναμένονται αποφάσεις για την οικονομική εμβάθυνση της Ευρωζώνης (εγγύηση καταθέσεων, αύξηση προϋπολογισμού κοκ).

Το αποτέλεσμα είναι να μη υπάρχει πρόοδος σε ζητήματα που αφορούν τις μεταρρυθμίσεις, με αιχμή τις Αποκρατικοποιήσεις. Αντιθέτως, οι εξαγγελίες παροχών ηχούν “παράταιρα” στα αυτιά των Δανειστών μας, με αποτέλεσμα να εισπράττουμε τις “κίτρινες κάρτες” από τον επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ, αλλά και τον Οίκο Fitch που βλέπει προοπτική όξυνσης των σχέσεων με την Κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα, οι αποφάσεις του ΣΤΕ για τα δώρα των Δημοσίων Υπαλλήλων ανακουφίζουν το Οικονομικό Επιτελείο, καθώς απομακρύνεται η απειλή ενός δημοσιονομικού εκτροχιασμού, που θα έθετε σε ανοικτή αμφισβήτηση την επίτευξη των στόχων για το πρωτογενές πλεόνασμα.

Από την άλλη πλευρά, η επίσπευση της ημερομηνίας εισόδου της Eurobank στον MSCI Standard Greece, επαναφέρει στο προσκήνιο τον κλάδο - σηματωρό για το Ελληνικό Χρηματιστήριο, τον Τραπεζικό δηλαδή. Έτσι οι συναλλαγές βελτιώνονται, προκαλώντας μάλιστα γενικευμένη αγοραστική διάθεση και επαναφέροντας το θετικό πρόσημο στην επενδυτική ψυχολογία.

Χωρίς ωστόσο τα δεδομένα αυτά να μπορούν να ανατρέψουν τα όρια, στα οποία διαμορφώνει την κίνησή του ο Γενικός Δείκτης, με την περιοχή των 740 - 745 μονάδων να συνιστούν την αντίσταση και εκείνη των 715 - 710 μονάδων εκείνη της στήριξης.

Στο διεθνές περιβάλλον, το σκηνικό των πολλαπλών απειλών συνεχίζει να είναι κυρίαρχο. Στη Βρετανία, ουδείς γνωρίζει αν, πότε και με ποιους όρους θα φύγει, ή θα παραμείνει η Χώρα στην Ε.Ε. Με την Τερέζα Μέι ωστόσο να ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Πρωθυπουργία. Στον Περσικό Κόλπο ουδείς μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο ενός “θερμού επεισοδίου” με απρόβλεπτες συνέπειες για την τιμή του Πετρελαίου.

Οι συνομιλίες των ΗΠΑ με την Κίνα για τα εμπορικά ζητήματα έχουν βρεθεί σε αδιέξοδο, σε συνέχεια των αντιποίνων που αντηλλάγησαν, με την επιβολή δασμών σε σειρά Προϊόντων.

Η Τουρκική Οικονομία συνιστά πάντα μια απειλή, με τον απρόβλεπτο Τούρκο Πρόεδρο να έχει τον πρώτο λόγο στη λήψη των αποφάσεων. Και την Ευρώπη, να απεύχεται την ισχυροποίηση των Δυνάμεων που υπονομεύουν τη συνοχή της, με τις εξελίξεις στην Αυστρία, ωστόσο, να προβληματίζουν. Έτσι, οι Διαχειριστές αναζητούν τρόπους να κατοχυρώσουν τις θετικές αποδόσεις, που ενδεχομένως έχουν καταγράψει μέχρι τώρα, καθώς η ρήση ‘sell in May and go away’ δείχνει να επανέρχεται στην σκέψη των περισσότερων.

Σήμερα

Οι ασιατικές αγορές βρέθηκαν σε δύσκολη θέση σήμερα Τετάρτη, καθώς η ανακούφιση από την προσωρινή χαλάρωση της Ουάσιγκτον έναντι της Huawei την προηγούμενη, δεν μπόρεσε να αντισταθμίσει τις βαθύτερες ανησυχίες για τις τριβές γύρω από τις εμπορικές συναλλαγές ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου.

Οι κινεζικές αγορές, οι οποίες έχουν περάσει σε καθεστώς αστάθειας για αρκετούς μήνες, ξεκίνησαν με επιφύλαξη. Ο σύνθετος δείκτης της Σαγκάης κατέρρευσε τελευταία (μετά τις 9:00 δική μας ώρα) κατά -0,58%.

Οι μετοχές της Αυστραλίας έδωσαν άνοδο 0,14% και ο KOSPI της Νότιας Κορέας αν και υποχώρησε -0,2% τελευταία (μετά τις 9:00 δική μας ώρα) εμφάνιζε μεταβολή +0,17%. Ο Nikkei της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 0,3% στο πρώτο μέρος αλλά τελευταία εμφάνιζε οριακές απώλειες -0,02%.

Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών της Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός της Ιαπωνίας κινήθηκε προς τα μέσα και έξω από το κόκκινο και ο τελευταία στάθηκε λίγο πάνω από το κλείσιμο της Τρίτης +0,02% ή οριακά κέρδη +0,01% κινούμενος γύρω από τις 504,00 μονάδες.