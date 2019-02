Bloomberg: Η Ελλάδα προετοιμάζεται για τον αντίκτυπο ενός σκληρού Brexit στον τουρισμό

Η Ελλάδα προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο ενός no deal, δηλαδή εξόδου της Βρετανίας από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία, εστιάζοντας την προσοχή της στον αντίκτυπο, που αυτό θα έχει στον τουρισμό. Αυτό επισημαίνει σε ρεπορτάζ του το Bloomberg, προσθέτοντας ότι εξετάζονται μέτρα, ώστε να μπορούν οι Βρετανοί να συνεχίσουν να επισκέπτονται και να ζουν στη χώρα, όπως τώρα.

Στο άρθρο, με τίτλο «Μykonos Blues: Greece Braces for Tourism Hit From No-Deal Brexit» (Η Ελλάδα ετοιμάζεται για πλήγμα στον τουρισμό από ένα no deal), το Bloomberg θυμίζει ότι οι Βρετανοί είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή τουριστικού εισοδήματος για την Ελλάδα και επομένως το διακύβευμα είναι εξαιρετικά υψηλό. Μία αιφνίδια διατάραξη της ροής των 3 εκατομμυρίων Βρετανών που επισκέπτονται τα ελληνικά νησιά κάθε χρόνο, θα ήταν ένα «σοκ] για τον κλάδο του τουρισμού, που καλύπτει περίπου το 1/6 του ελληνικού ΑΕΠ, σημειώνει.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Εξωτερικών, που μιλάει υπό καθεστώς ανωνυμίας στο Bloomberg, η ελληνική κυβέρνηση προετοιμάζει νομοσχέδια και προεδρικά διατάγματα, που θα χρειαστούν σε περίπτωση σκληρού Brexit. Ωστόσο δεν υπάρχει προς το παρόν καμία επίσημη ανακοίνωση από την ελληνική κυβέρνηση για τις προετοιμασίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2017 οι επισκέπτες από τη Βρετανία κάλυψαν το 14% των τουριστικών εσόδων της Ελλάδας. Σε απόλυτους όρους το ποσό ήταν μειωμένο κατά 6,2% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, στα 1,9 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, καθώς ο αριθμός των Βρετανών επισκεπτών επίσης υποχώρησε κατά 1,7% στα 2,9 εκατομμύρια.

H ελληνική κυβέρνηση θέλει να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω κάμψη. Στην κατεύθυνση αυτή εξετάζει μεταξύ άλλων να διατηρήσει το καθεστώς, που επιτρέπει στους Βρετανούς να επισκέπτονται τη χώρα μας χωρίς βίζα, ενώ πιθανότατα θα διατηρήσει το υφιστάμενο καθεστώς και για τους Βρετανούς που μένουν μόνιμα στη χώρα αντί να τους αντιμετωπίσει ως πολίτες τρίτων χωρών, όπως ανέφερε ο αξιωματούχος.

naftemporiki.gr