Ο χαμαιλέων κύριος Σούνακ

Της Ελίζας Καραγιώργη

Ο Ρίσι Σούνακ είναι 42 ετών. Κατάγεται από την Ινδία, είναι ινδουιστής. Ο Ρίσι Σούνακ είναι επίσης ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, ο πρώτος μη λευκός, αλλά και ο τρίτος πρωθυπουργός μέσα σε 2 μήνες, μιας πάλαι πότε κραταιάς δύναμης που τώρα προσπαθεί να βρει τα πατήματά της. Ο Ρίσι Σούνακ είναι πρώην τραπεζίτης, γέννημα-θρέμμα του City του Λονδίνου και με περιουσία τέτοια -υπολογίζοντας και της συζύγου του- που ξεπερνά και αυτή του βασιλιά Καρόλου.

Έχει ένα εξαιρετικό πανεπιστημιακό υπόβαθρο. Σπούδασε στα Πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Στάνφορντ. Ήταν διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Παντρεύτηκε την Ακσάτα Μούρτι κόρη Ινδού δισεκατομμυριούχου και είναι ο πιο πλούσιος πολιτικός της Μεγάλης Βρετανίας.

Ο Σούνακ, ένας υπέρμαχος της ελεύθερης αγοράς και όπως αναφέρουν τα βρετανικά μέσα ένας «Θατσερικός στην καρδιά», επένδυσε δισεκατομμύρια δημόσιους πόρους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Είδε τον κυβερνητικό δανεισμό να εκτινάσσεται στα ύψη σε περίοδο ειρήνης το 2021 - και ο Σουνάκ ήταν σύντομα από τις πιο δυνατές φωνές στην κυβέρνηση που υποστήριζαν την επιστροφή στην κανονικότητα καθώς τα lockdown συνέχιζαν να καταστρέφουν την οικονομία.

Μέχρι που σταδιακά άρχισε να περιορίζει τα επιδόματα. Ο κόσμος τον κατηγόρησε για «ελιτισμό», λέγοντας ότι είναι «εκτός πραγματικότητας».

Ο Ρίσι Σούνακ έχει κινηθεί εξαιρετικά έξυπνα: ξόδεψε πολλά, ήταν κοντά στον Τζόνσον, ενεπλάκη μέχρι και στo partygate, μέχρι που κατάλαβε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν και τότε ουσιαστικά έριξε τον πρωθυπουργό του. Η παραίτησή του σήμανε μια σειρά αποχωρήσεων από την κυβέρνηση, και ο Μπόρις Τζόνσον παραιτήθηκε.

Το άλλοτε στέλεχος της Goldman Sachs, πάντα χαμογελαστός, υποσχέθηκε να βγάλει τη Βρετανία από την κρίση και να διορθώσει τα λάθη της ανεκδιήγητης Λιζ Τρας. Βέβαια, και η ίδια δεν έκανε κάτι που δεν είχε ήδη πει: λιγότερους φόρους, περισσότερες δαπάνες.

Ο νέος πρωθυπουργός πιστεύει επίσης μακροπρόθεσμα σε ένα μικρό κράτος και στις φορολογικές περικοπές. Σε μια συζήτηση για τον προϋπολογισμό τον Ιούλιο του 2015, δύο μήνες αφότου εξελέγη για πρώτη φορά στο κοινοβούλιο, δήλωσε ότι «σε κανονικές περιόδους οι δημόσιες δαπάνες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 37%».

Δεινός υπέρμαχος του Brexit, ακόμη και όταν ο Τζόνσον ήταν ακόμα αναποφάσιστος, θεωρώντας την Ευρώπη ως ένα κρυφό τέλμα σε έναν κόσμο που θα κυριαρχούνταν ολοένα και περισσότερο από ασιατικούς γίγαντες και τον αμερικανικό δυναμισμό.

Είναι ένας τεχνοκράτης, αυθεντικός συντηρητικός, που αγαπούν -μέχρι στιγμής- οι αγορές. Ο Τζέικομπ Ρις-Μογκ, υπουργός Επιχειρήσεων στην κυβέρνηση Τρας, τον χαρακτήρισε μάλιστα... «σοσιαλιστή».

Ο Ρίσι Σούνακ, ο συμπαθής, αλλά και ατσαλάκωτος πρώην υπουργός Οικονομικών, που φορούσε παπούτσια Prada 450 λιρών, καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές κρίσεις, με κύρια φυσικά την ενεργειακή και την απόρροιά της, την οικονομική κρίση, σε μια χώρα που βγήκε από την ΕΕ και άλλαξε 6 πρωθυπουργούς. Υπόψιν, οι Συντηρητικοί είναι στην κυβέρνηση 12 χρόνια.

Σημειολογικά και μόνον, στην πρώτη του σύντομη δήλωση πριν διοριστεί πρωθυπουργός από τον Κάρολο, αναφέρθηκε όμως στον βρετανικό λαό (people), μόλις στην τελευταία του φράση...

"There is no such thing as society", είχε πει κάποτε η Σιδηρά Κυρία.