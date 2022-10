Ρόμπι Κολτρέιν: Πέθανε ο «γίγαντας Χάγκριντ» του Χάρι Πότερ

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός Ρόμπι Κολτρέιν, ο οποίος έπαιξε τον καλοκάγαθο γίγαντα Χάγκριντ στις ταινίες του Χάρι Πότερ πέθανε σε ηλικία 72 ετών.





Ο Ρόμπι Κολτρέιν, γεννήθηκε ως Άντονι Ρόμπερτ Μακμίλαν και πήρε το καλλιτεχνικό όνομα Κολτρέιν ως φόρο τιμής στον θρύλο της jazz, Τζον Κολτρέιν. Η καριέρα του ξεκίνησε το 1979 στην τηλεοπτική σειρά "Play for Today", αλλά έγινε γνωστός στο "A Kick Up the Eighties", μια τηλεοπτική κωμική σειρά του BBC στην οποία πρωταγωνιστούσαν επίσης η Tracey Ullman, η Miriam Margoles και ο Rik Mayall. Εμφανίστηκε επίσης στην κωμωδία "ITV Alfresco" του 1983, με τους Stephen Fry, Emma Thompson, Siobhan Redmond και Hugh Laurie.





Το συγκινητικό αντίο της Έμα Γουάτσον

Η Αγγλίδα ηθοποιός, μοντέλο και ακτιβίστρια Έμα Γουάτσον που συνεργάστηκε μαζί του θέλησε να τον αποχαιρετήσει με ένα συγκινητικό μήνυμα. Στο Instagram story έγραψε: «Αναπαύσου εν ειρήνη, Robbie Coltrane. Ο Robbie ήταν σαν τον πιο διασκεδαστικό θείο που είχα ποτέ, όμως περισσότερο από όλα ήταν τόσο στοργικός και συμπονετικός απέναντί μου ως παιδί αλλά και ως ενήλικας. Το ταλέντο του ήταν τόσο μεγάλο, έβγαζε νόημα το ότι έπαιζε έναν γίγαντα. Θα μπορούσε να γεμίσει έναν χώρο με τη φωτεινότητά του. Robbie, αν καταφέρω να είμαι τόσο ευγενική όσο ήσουν εσύ σε ένα από τα γυρίσματα, υπόσχομαι πως θα το κάνω στο όνομα και στη μνήμη σου. Να ξέρεις πόσο πολύ σε λατρεύω και σε θαυμάζω. Θα μου λείψει η γλυκύτητά σου, τα χαϊδευτικά σου, η ζεστασιά σου, τα γέλια σου και οι αγκαλιές σου. Μας έκανες μία οικογένεια. Δεν υπήρχε καλύτερος Hagrid. Μου έδινες χαρά να είμαι η Hermione».