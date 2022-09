Τουρκία: Βγάζει το πλοίο Yunus στο Αιγαίο για έρευνες

Με Navtex που εξέδωσε χθες, η τουρκική πλευρά ανακοίνωσε ότι πρόκειται να βγάλει το πλοίο Yunus S για έρευνες στο Αιγαίο το διάστημα μεταξύ 29 Σεπτεμβρίου και 5 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, το ερευνητικό σκάφος Yunus θα βγει για επιστημονικές έρευνες από σήμερα, Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου και μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2022, σε μια περιοχή δυτικά της Λέσβου.

Ειδικότερα, ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης αναφέρει:

TURNHOS N/W : 0930/22 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 28-09-2022 19:28)TURNHOS N/W : 0930/22

AEGEAN SEA

1. SCIENTIFIC RESEARCHS, BY R/V YUNUS S BETWEEN 29 SEP-05 OCT 22 AT THE FOLLOWING POINTS.

38 52.41 N – 025 47.79 E

39 17.81 N – 025 22.79 E

38 51.56 N – 025 24.46 E

39 13.46 N – 025 17.68 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 052059Z OCT 22.