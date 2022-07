Αξέχαστες βραδιές σινεμά κάτω απ’ τ’ αστέρια στο Ξέφωτο του Νιάρχος και τον Ιούλιο

Οι Υπαίθριες Κινηματογραφικές Προβολές στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ στο πλαίσιο του Park your Cinema - Park your Cinema Kids συνεχίζονται σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας.

Το Park your Cinema, η ενότητα υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) συνεχίζεται και τον Ιούλιο και προσκαλεί το κοινό σε αξέχαστες βραδιές κάτω απ’ τ’ αστέρια στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, τις ταινίες που απευθύνονται σε ενήλικες επιλέγει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ), ενώ το πρόγραμμα των παιδικών ταινιών της ενότητας Park your Cinema Kids επιμελείται το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας (AΤΗICFF). Τα προγράμματα Park your Cinema και Park your Cinema Kids πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).