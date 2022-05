Ελλάδα - Κίνα: 50 έτη διπλωματικών σχέσεων

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κέντρου Κινεζικών Σπουδών, διοργανώνει συμπόσιο με τίτλο «China and Greece: From Ancient Civilizations to Modern Partnership».

Το συμπόσιο, το οποίο θα λάβει χώρα αύριο, Παρασκευή 27 Μαΐου 2022, ώρες 10.00-16.00, στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, στον Πειραιά, πραγματοποιείται με αφορμή τον εορτασμό των 50 χρόνων πλήρων διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Κίνας και της Ελλάδας, οι οποίες εγκαθιδρύθηκαν το 1972.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν επιφανείς προσωπικότητες της πολιτικής, της διπλωματίας και της επιστήμης από τις δύο χώρες, σφραγίζοντας με την παρουσία τους τον δεσμό που συνδέει δύο πολιτισμούς με μοναδική ιστορικότητα για την οικοδόμηση της σύγχρονης ευημερίας.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας κ. Κώστας Φραγκογιάννης και ο κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος, Πρέσβης της Ελλάδας στο Πεκίνο. Εκ μέρους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας θα χαιρετίσει την εκδήλωση ο κ. Xiao Junzheng, Πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα, καθώς και ο κ. Zhao Qi, Γενικός Γραμματέας της Κινεζικής Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών.

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης είναι ο κ. Feng Zhongping, Διευθυντής του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Σπουδών (CASS) και Πρόεδρος του Think Tank Network Κίνας-Κεντρικών και Ανατολικών Ευρωπαϊκών Χωρών και ο κ. Λουκάς Τσούκαλης, Ομ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής στη Σχολή Διεθνών Υποθέσεων του Παρισιού (Sciences Po) και Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ.

