Ουκρανία: Αναστέλλει τη λειτουργία 11 κομμάτων της αντιπολίτευσης με δεσμούς με τη Μόσχα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την αναστολή των δραστηριοτήτων ορισμένων κομμάτων της αντιπολίτευσης με φερόμενες διασυνδέσεις με τη Ρωσία, επικαλούμενος τον στρατιωτικό νόμο.

«Δεδομένου του πλήρους κλίμακας πολέμου και των δεσμών ορισμένων πολιτικών δομών με αυτό το κράτος (τη Ρωσία), το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας αποφάσισε να αναστείλει οποιαδήποτε δραστηριότητα ορισμένων πολιτικών κομμάτων», είπε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα την Κυριακή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε πολλά έντεκα κόμματα, μεταξύ των οποίων το Opposition Platform - For Life, ένα από τα μεγαλύτερα φιλορωσικά κόμματα με εκπροσώπους στο κοινοβούλιο της Ουκρανίας. Τα υπόλοιπα είναι: Opposition Bloc, Party of Sharia, Ours, Left Opposition, Union of Left Forces, State, Progressive Socialist Party of Ukraine, Socialist party Ukraine, Socialists, και Vladimir Saldo.

Το ουκρανικό υπουργείο Δικαιοσύνης θα ενεργήσει αμέσως για να επιβάλει την απαγόρευση, η οποία είπε ο Ζελένσκι ότι θα διαρκέσει για όσο διάστημα παραμένει σε ισχύ ο στρατιωτικός νόμος.

