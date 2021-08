Αυθεντικό μουσικό αφιέρωμα στους θρυλικούς Queen

Κάθε Τετάρτη του Σεπτεμβρίου, ένα θρυλικό μουσικό αφιέρωμα περιμένει το κοινό στην σκηνή του CT Garden Festival, για να το μεταφέρει στις εποχές που γέννησαν τις αξέχαστες φωνές που όλοι αγαπάμε [λεωφ. Βεΐκου 139, Γαλάτσι].

Την πρώτη Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί μια γιορτή, η οποία θα είναι αφιερωμένη στους θρυλικούς Queen, με μια αυθεντική αναπαράσταση του εκρηκτικού live που έδωσαν στο απόγειο της καριέρας τους. Το «Majesty Queen» είναι το αυθεντικό βρετανικό musical tribute για τους Queen στο οποίο ακούγονται διαχρονικές επιτυχίες όπως οι: «We Will Rock You», «I want to Break Free», «The Show Must Go On», «Bohemian Rhapsody», «Another One Bites the Dust», «I Want It All», «Killer Queen», «Radio Ga Ga», «Who Wants To Live Forever» κ.ά.





Το «Majesty Queen», εδώ και μια δεκαετία, κάνει τον γύρο του κόσμου και ενθουσιάζει όλους τους θαυμαστές του μοναδικού ροκ συγκροτήματος που μας χάρισε μια από τις σπουδαιότερες φωνές της ροκ μουσικής, τον ανεπανάληπτο Φρέντι Μέρκιουρι που ξεχώριζε όχι μόνο για τη φωνή του, αλλά και για την εκρηκτική σκηνική του παρουσία, με την οποία κατάφερε να συνδυάσει θεατρικότητα, ερμηνεία και ταλέντο.

Πρόκειται για ένα δίωρο σόου αφιερωμένο στο θρυλικό συγκρότημα αλλά και στην ψυχή της μεγάλης αυτής μπάντας, σε έναν από τους πιο ταλαντούχους μουσικούς του πλανήτη, μια εκκεντρική προσωπικότητα του κόσμου της μουσικής με μαγνητική παρουσία επάνω στη σκηνή.

Άλλωστε, μετά την ίδρυση των Queen, ο Φρέντι Μέρκιουρι συνέθεσε πολλές από τις μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος, όπως το «Somebody to Love», τον γηπεδικό ύμνο «We Are the Champions» και το οπερετικό «Bohemian Rhapsody» -για πολλούς, η κορυφαία συνθετική του δημιουργία.

Η ιστορία τους αποτελεί πάντα ένα μάθημα για το πώς τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 κυκλοφόρησε το πρώτο τους άλμπουμ, χωρίς μεγάλη επιτυχία. Την ίδια μοίρα περίπου, είχαν και τα επόμενα δύο. Λίγο πριν την κυκλοφορία του «A night at the opera», οι Queen εμπιστεύτηκαν για προσωπική ακρόαση ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι στον φίλο τους Κένι Έβερετ, ο οποίος ήταν γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός και κωμικός της Βρετανίας. Εκείνος, το βρήκε υπέροχο και χωρίς να ζητήσει την άδειά τους, έπαιξε όσες περισσότερες φορές μπορούσε το τραγούδι στην εκπομπή του στο ραδιόφωνο.





