Αντετοκούνμπο: Τώρα να το κάνουμε ξανά

Ενθουσιασμός εις τη... νιοστή, ανακούφιση και ξέσπασμα: αυτά ήταν τα στοιχεία που διέκρινες αμέσως στον Γιάννη Αντεοτκούνμπο μετά την τέταρτη νίκη επί των Σανς και την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τον ίδιο να αναδεικνύεται σε πολυτιμότερο παίκτη των τελικών.

«Ευχαριστώ το Μιλγουόκι που με πίστεψε, τους συμπαίκτες μου, ήθελα να τα καταφέρω γι’ αυτή την πόλη και με αυτή την ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος που τα καταφέραμε. Και τώρα πρέπει να το κάνουμε ξανά!», ήταν η πρώτη δήλωση του Γιάννη.

Αμέσως ύστερα, γύρισε προς τον φίλο και συμπαίκτη του επί οκτώ συνεχή χρόνια, Μίντλετον: «Κρις, τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε γ....ο!. Αυτός ο τύπος (Μίντλετον) με ώθησε να γίνω καλύτερος. Όλη η ομάδα με βοήθησε και μου έδειξε εμπιστοσύνη».

Όταν του επισημάνθηκε πως τώρα έχει πρωτάθλημα εκείνος και ο αδελφός του Θανάσης, αλλά και ο «μικρός» Κώστας Αντετοκούνμπο (πέρυσι με τους Λέικερς), είπε: «Πέρσι κάναμε πλάκα, αλλά τώρα Κώστα έχουμε κι εμείς πρωτάθλημα».

Μάλιστα, οι... Antetokounmpo brothers έγραψαν Ιστορία και γι΄ αυτό στο NBA, καθώς έγιναν τα πρώτα τρία αδέρφια στην ιστορία της διοργάνωσης που κατακτούν πρωτάθλημα.

Το 2019 ήταν οι Γκασόλ, Πάου και Μαρκ, οι πρώτοι αδελφοί που κατακτούν πρωτάθλημα στο ΝΒΑ, με τους Τορόντο Ράπτορς, κι ενώ ο μεγάλος Πάου Γκασόλ είχε ήδη δύο τίτλους με τους Λέικερς, το 2009 και 2010.

Ο Γιάννης έδειξε επίσης τη συναισθηματική πλευρά του, καθώς όταν η συζήτηση πήγε στην οικογένειά του και ειδικότερα στην μητέρα του και τον πατέρα του, που έχασε πριν από τέσσερα χρόνια, έβαλε τα κλάματα.

«Αυτό είναι για τη μητέρα μου, δούλεψε πολύ σκληρά για να είμαι εδώ. Αυτό είναι για τον πατέρα μου, που βλέπει από ψηλά. Αυτό είναι για τη σύντροφό μου, που φροντίζει και προσέχει τον γιο μου. Αυτό είναι για τα αδέρφια μου», είπε.

«Μπορεί να είμαι ξεροκέφαλος κάποιες φορές, απομακρύνομαι από τα social media γιατί θέλω πολύ να πετύχω αυτό εδώ, να τα καταφέρω. Κάθε μέρα, όμως το κάνω για τη μητέρα, τον πατέρα μου, τη σύντροφό μου, τα αδέλφια μου».

Και πρόσθεσε: «Ξέρετε τι θέλω να κάνω; Θέλω να δημιουργήσω μια μηχανή του χρόνου και να πάω πίσω και να κερδίσω το Rookie of the Year και μετά να παίζω ερχόμενος από τον πάγκο για να κερδίσω το Sixth Player of the Year. Πλάκα κάνω. Θέλω να γιορτάσουμε, να το ευχαριστηθούμε».

Όσο για τη συνέχεια; «Πρέπει να το ξανακάνουμε! Όταν κέρδισα το MVP σκέφτηκα, πάει τελείωσε, πάμε στο επόμενο, πρέπει να το ξανακάνω. Αυτό το συναίσθημα όμως είναι... εξάρτηση. Αγαπώ να παίζω στα πλέι οφ, αγαπώ να παίζω με αυτά τα παιδιά. Εύχομαι να το ξανακάνουμε».

Ο Γιάννης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην προτροπή προς εκείνον, ενός μεγάλου απόντα: «Σημαίνει πολλά για μένα η στήριξη από τον Κόμπι Μπράιαντ. Στην αρχή φαινόταν σαν αστείο αυτό που έκανε με τις προκλήσεις. Γι΄ αυτό του έστειλα μήνυμα, για το ποια είναι η πρόκληση που έχει για μένα. Όταν μου είπε για το "MVP" σκέφτηκα "ο Κόμπι έχει τέτοια εικόνα για μένα; Έχει τέτοια πίστη σε μένα;". Δεν ήταν κάτι σαν υποχρέωση ή κάτι άλλο, αλλά κάτι που ήθελα να πετύχω».