Δένδιας από Βοσνία- Ερζεγοβίνη: Θα στηρίξουμε 3 νοσοκομεία- Στο ίδιο μήκος κύματος για το Διεθνές Δίκαιο

«Έχει αποφασισθεί να παρασχεθεί οικονομική βοήθεια στο νοσοκομείο «Abdullah Nakas» στο Σεράγεβο μέσω μίας δωρεάς 50.000 Ευρώ, θα στηρίξουμε επίσης με αντίστοιχο ποσό το Πανεπιστημιακό Κλινικό Κέντρο στη Μπάνια Λούκα «University Clinical Centre of the Republika Srpska». Και τέλος, θα χορηγήσουμε 30.000 Ευρώ στο Πανεπιστημιακό Κλινικό Κέντρο του Μόσταρ «University Clinical Centre of Mostar», επεσήμανε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μετά το πέρας της συνάντησης με την αναπληρώτρια πρόεδρο του Συμβουλίου Υπουργών και υπουργό Εξωτερικών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Δρ. Turković.

Ο κ. Δένδιας, ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει προσπαθήσει και έχει συνεισφέρει όλα αυτά τα χρόνια στις προσπάθειες ανοικοδόμησης της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης- όπως αναγνώρισε και η υπουργός- κατόπιν της καταστροφικής σύγκρουσης τη δεκαετία του ’90. Για την ακρίβεια, εξήγησε ο υπουργός, μεταξύ άλλων, η Ελλάδα έχει συμμετάσχει στην ανοικοδόμηση του κτιρίου φιλίας μεταξύ της Ελλάδας και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, αναφέροντας ότι θα γίνει επίσκεψη στο χώρο λίγο αργότερα σήμερα.

Ευτυχώς, συνέχισε ο υπουργός, «σήμερα οι συνομιλίες μας δεν εστιάσθηκαν μόνον στις προσπάθειες ανοικοδόμησης του παρελθόντος. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της σημαντικής διμερούς μας συνεργασίας σε όλους τους τομείς, ξεκινώντας από τον πολιτικό διάλογο».

«Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψή μου στο Σεράγεβο με την παρούσα ιδιότητά μου. Και η πρώτη επίσκεψη ενός Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών εδώ και πέντε χρόνια. Και πρέπει να πω, έχουμε αργήσει, είμαι σίγουρος γι’ αυτό κυρία υπουργέ. Αλλά θα έχω και έχω μία σειρά από σημαντικές συναντήσεις. Θα συναντηθώ με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Υπουργών. Και μετά θα συναντηθώ με το Προεδρείο της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης», δήλωσε.

«Σε όλες τις συνομιλίες μου σήμερα δίνεται και θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική συνεργασία, καθώς επίσης στην προώθηση των σχέσεών μας στον τομέα του πολιτισμού. Ως προς τούτο, είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να υπογραμμίσω ότι διδάσκονται μαθήματα Νέων Ελληνικών στο Σεράγεβο και στη Μπάνια Λούκα. Ελπίζω ότι, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, η διδασκαλία θα επαναληφθεί με φυσική παρουσία όλων των μαθητών βέβαια», υπογράμμισε ο υπουργός.

Όπως παρατήρησε και η υπουργός, πρόσθεσε ο κ. Δένδιας, «η πανδημία είναι ένας παράγων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και έχει πλήξει σκληρά ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ο ορισμός μιας παγκόσμιας πρόκλησης. Και αυτό αποτελεί επίσης ένα τεστ αλληλεγγύης. Όπως έχουμε επανειλημμένως τονίσει, χρειάζεται να στηρίξουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της πανδημίας. Υπό το πρίσμα αυτό έχουμε αποφασίσει να παράσχουμε σαφή και απτή στήριξη στα νοσοκομεία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης».

Σήμερα, πρόσθεσε ο υπουργός, «αποτελεί επίσης ευκαιρία να επαναβεβαιώσω τη σταθερή προσήλωση της χώρας μου στην ενσωμάτωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα προσχώρησε στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα πριν από τέσσερεις δεκαετίες, όντας η πρώτη χώρα της Βαλκανικής Χερσονήσου που το έκανε αυτό».

«Σε μερικά χρόνια, θα μπορούσαμε να δούμε μία Ένωση, στην οποία τουλάχιστον το ένα τέταρτο των μελών της να είναι Βαλκανικές χώρες. Κάτι που δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε τριάντα χρόνια πριν. Η δέσμευσή μας είναι μακροπρόθεσμη. Αυτό αντικατοπτριζόταν στην Ατζέντα της Θεσσαλονίκης που υιοθετήθηκε από το 2003. Παραμένουμε πλήρως αφοσιωμένοι στη διαδικασία αυτή. Επειδή πιστεύουμε ότι συνιστά τη μόνη οδό για ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία στην περιοχή, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε σε φαντάσματα του παρελθόντος να στοιχειώνουν και να απειλούν το κοινό μας μέλλον», ανέφερε.

Ο κ. Δένδιας, διευκρίνισε ότι οι χώρες της περιοχής θα πρέπει να ενταχθούν κάποια στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη βάση βέβαια της αιρεσιμότητας και των αρχών της ατομικής επίδοσης, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι η Βοσνία και Ερζεγοβίνη θα προβεί στα αναγκαία βήματα που θα βοηθήσουν τη χώρα να έλθει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημείωσε επίσης, ότι βρίσκεται στη Χώρα, προκειμένου να υποβάλει προτάσεις σχετικά με τεχνική βοήθεια όσον αφορά στην υλοποίηση των πολιτικών της Ε.Ε. Ως προς αυτό, επαίνεσε όλες τις πλευρές για την πολιτική συμφωνία που, όπως είπε, επέτρεψε τη διεξαγωγή δημοτικών εκλογών στο Μόσταρ. Υπογράμμισε επίσης, τη σημασία που αποδίδεται στην ανάγκη να ευθυγραμμίζεται η Βοσνία και Ερζεγοβίνη με τις θέσεις και αποφάσεις της Ε.Ε. Και ιδίως αυτές που αφορούν στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Εκτιμούμε τη συνεργασία μας στο πλαίσιο του Περιφερειακού Συμβουλίου Συνεργασίας (Regional Cooperation Council) που έχει την έδρα του εδώ στο Σεράγεβο. Προσβλέπουμε επίσης στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας αυτής κατά τη διάρκεια της Ελληνικής προεδρίας της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South-East European Cooperation Process) που ξεκινά τον Ιούλιο», ανέφερε ο υπουργός.

Καταλήγοντας, ο κ. Δένδιας, θέλησε να αναδείξει τη σημασία της προώθησης σχέσεων καλής γειτονίας επί του στέρεου θεμελίου του Διεθνούς Δικαίου. Αυτή, σημείωσε «είναι εδώ και δεκαετίες η θέση της Ελλάδας και πρέπει να πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι να βλέπουμε ότι οι περισσότερες - δυστυχώς όχι όλες, αλλά οι περισσότερες - χώρες της ευρύτερης περιοχής ενστερνίζονται τις ίδιες θεμελιώδεις αρχές. Ως φαίνεται η Ελλάδα και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι στο ίδιο μήκος κύματος επ’ αυτού.

Και στο πλαίσιο αυτό, θα είμαι πολύ ευτυχής να υποδεχθώ την κύρια υπουργό στην Αθήνα στο πολύ προσεχές μέλλον. Θα ήταν μεγάλη χαρά να την φιλοξενήσω και θα μου δώσει την ευκαιρία από την επόμενη συνάντησή μας να σταματήσω να την προσφωνώ κυρία Υπουργό και να την προσφωνώ Bisera στον ενικό», κατέληξε.

Ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε την υπουργό Δρ.Turković για τη φιλοξενία και για την ευγενική, όπως χαρακτήρισε χειρονομία με την προσφορά ενός μαντηλιού με τα χρώματα της Ελλάδας.