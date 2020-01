Πιθανό «ελιξήριο της αθανασίας»: Βιολόγοι επέκτειναν τη διάρκεια ζωής σκουληκιών κατά 500%

Επιστήμονες στο MDI Biological Laboratory σε συνεργασία με επιστήμονες από το Buck Institute for Research on Aging στο Νοβάτο της Καλιφόρνια και από το Πανεπιστήμιο Ναντσίνγκ στην Κίνα εντόπισαν κυτταρικούς «μηχανισμούς»/ «οδούς» μακροζωίας που επεκτείνουν κατά πολύ τη διάρκεια ζωής του C. elegans- ενός σκουληκιού που χρησιμοποιείται ως μοντέλο στις έρευνες πάνω στη γήρανση (και την αντιμετώπισή της).

Η αύξηση αυτή της διάρκειας ζωής σε ανθρώπους θα αντιστοιχούσε σε διάρκεια ζωής 400-500 ετών, σύμφωνα με έναν εκ των ερευνητών.

Η έρευνα αυτή βασίζεται στην ανακάλυψη δύο σημαντικών μηχανισμών που έχουν να κάνουν με τη γήρανση στο C. Elegans, το οποίο είναι δημοφιλές στις σχετικές έρευνες γιατί έχει πολλά κοινά γονίδια με τους ανθρώπους και επειδή η μικρή διάρκεια ζωής του – τρεις ή τέσσερις εβδομάδες- επιτρέπει στους επιστήμονες να αξιολογούν γρήγορα τα αποτελέσματα των παρεμβάσεών τους. Οι μηχανισμοί αυτοί έχουν διατηρηθεί και στους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της εξέλιξης, οπότε και διερευνώνται αναλυτικά- και μια σειρά φαρμάκων που επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής μέσω τροποποιήσεων σε αυτούς τους μηχανισμούς είναι υπό ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο της νέας έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα «διπλά μεταλλαγμένο» πειραματόζωο, με τροποποιήσεις στους δύο μηχανισμούς (IIS και TOR). Μέσω της τροποποίησης του πρώτου παρατηρείται 100% αύξηση, και μέσω του δεύτερου κατά 30%- ωστόσο εν τέλει αντί για το αναμενόμενο 130% παρατηρήθηκε αύξηση κατά 500%, στο πλαίσιο μιας αξιοσημείωτης συνέργειας, η ανακάλυψη της οποίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε συνδυαστικές θεραπείες. Τέτοιου είδους θεραπείες θα μπορούσαν να επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής σε ανθρώπους με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που χρησιμοποιούνται συνδυαστικές θεραπείες για την αντιμετώπιση του καρκίνου και του HIV.