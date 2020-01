Η Σκωτία στην «κούρσα» των αυτόνομων οχημάτων

H Σκωτία είναι «open for business» όσον αφορά στην ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων, δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Μεταφορών, Μάικλ Μάθεσον- τονίζοντας πως επιθυμεί η Σκωτία να ηγηθεί στις δοκιμές και την ανάπτυξη τεχνολογίας αυτόνομων οχημάτων.

Στο πλαίσιο του «Roadmap for Scotland» της Transport Scotland περιλαμβάνονται σχέδια για να βρεθούν οι σκωτσέζικες επιχειρήσεις στην αιχμή της καινοτομίας, και ένα από τα πρώτα σχετικά projects είναι ένας στόλος αυτόνομων λεωφορείων στο Φάιφ και το Εδιμβούργο. Όπως αναφέρει το BBC, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του στόλου συνεργάζεται μια κοινοπραξία με έλη από την κυβέρνηση, τη βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό τομέα.

Το σχέδιο αυτό έχει στόχο να βρίσκεται η Σκωτία στην «εμπροσθοφυλακή» των εξελίξεων στη βιομηχανία «διασυνδεδεμένων και αυτόνομων οχημάτων» (connected and autonomous vehicle- cav). Το αποκαλούμενο Cav Roadmap δημιουργεί ένα πλαίσιο για να επωφεληθεί και να συμβάλει η Σκωτία στον κλάδο.

Σύμφωνα με πρόσφατο report της The Society of Motor Manufacturers & Traders (SMMT) πάνω από το 95% των οχημάτων στους δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι διασυνδεδεμένα οχήματα ως το 2025. Επίσης, το 2020 θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο, όταν στο πλαίσιο του Project Cav Forth θα δοκιμαστεί ο πρώτος στόλος αυτόνομων λεωφορείων πλήρους μεγέθους.

H Transport Scotland θα συνεργαστεί επίσης με το υπουργείο Μεταφορών, άλλες αρμόδιες αρχές και ευρπωαϊκούς φορείς για τη διαμόρφωση κανόνων για την υιοθέτηση τεχνολογιών Cav στους δρόμους της Σκωτίας. Ήδη έχει ολοκληρωθεί μια δοκιμή ειδικών φάρων στους δρόμους, ικανών να μεταδίδουν μηνύματα σε μια εφαρμογή για smartphone. Η δοκιμή ήταν επιτυχής και περιελάμβανε την αποστολή πληροφοριών για τον χρόνο ταξιδιού όταν το όχημα περνούσε το σημείο όπου βρισκόταν η συσκευή.